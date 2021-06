¿Qué sería de España y de los españoles sin las tapas? Ya sean 'gratis' (desde aquí decimos sí a las tapas que acompañan a una consumición) o pagándolas a parte de la bebida, tomar el aperitivo es una de las mejores costumbres que tenemos en este país. Hoy, 17 de junio, se celebra, como cada año, el Día mundial de la tapa y en Gastrópoli vamos a hacer un particular homenaje a esta tradición española.

Tapas en España hay casi tantas como españoles (bueno, tanto no, pero casi). Tortilla de patatas, patatas bravas, croquetas, gildas, aceitunas (o cualquier encurtido), mejillones, embutido, morcilla o chorizo... Podríamos escribir una noticia enumerando posibles aperitivos y probablemente no acabaríamos nunca. Es más, en esta lista vamos a dejar fuera los pinchos de autor, nos vamos a centrar en algunas de esas míticas.

Eso sí, aquí no vamos a entrar en el debate de dónde se tapea mejor (Granada, León, Logroño...), ya que cada sitio tiene su encanto y unas características propias para tapear. Es más, probablemente influya más, a la hora de tapear bien, el restaurante o bar en sí que las propias ciudades.

Pero como lo importante aquí son las tapas, vamos ya con la lista de algunas de los mejores aperitivitos que podemos disfrutar en las tabernas, bares o restaurantes de la geografía nacional. Ojo, es posible que no encuentres en esta lista de tapas tu favorita, pero es normal, ¡no podemos nombrarlas todas!

Mejores tapas de España

Es posible que estemos ante la tapa, pincho o aperitivo más demandando. Ya sea jugosa o muy hecha, con cebolla o sin cebolla o incluso rellena, la tortilla de patatas es una opción ideal para acompañar las cervezas o vermús (o refresco o incluso agua si no te gusta el alcohol) del fin de semana.

En Gastrópoli te contamos hace unos meses seis restaurantes de Madrid en donde disfrutar de la tortilla de patatas.

Tortilla de patatas de Colósimo.

Sin salir de la patata como ingrediente principal, llegamos a la segunda opción de este ranking y otro clásico de las tapas: las patatas bravas. Es más, en este apartado podríamos incluso añadir las patatas alioli (aunque por norma general estas suelen ser patatas cocidas, mientras que las bravas se suelen realizar fritas).

Pero, a parte de la patata, la clave de unas buenas bravas está en la salsa. Un poco picante (aunque esto varía según el gusto de cada uno) y con ese sabor a tomate suave. Eso sí, en la mayoría de sitios famosos por sus patatas bravas (hace poco te contamos cinco sitios donde comerlas en Madrid), la salsa siempre cuenta con algún ingrediente secreto.

Las patatas bravas, un clásico de las tapas españolas. Flickr

De jamón, de pollo, de puchero o de lo que sea. La croqueta es otra tapa que tiene que estar sí o sí en cualquier ranking de aperitivos españoles. Como tampoco hay que decir mucho de las croquetas, lo más fácil es recordarte algunas de las noticias que este medio ha ido sacando sobre esta volita de salsa bechamel empanada:

Croquetas y vermú de Bodegas La Ardosa. A.C.S.

Jamón, picos y regañás y cerveza. Ese trío es posiblemente una de las mejores opciones para picar. Eso sí, siempre que sea un buen jamón ibérico (el serrano lo dejamos para cocinar o para otras recetas). Pero además del tipo de jamón, la clave está en saber cortarlo bien (siempre que te atrevas a hacerlo tú mismo y no lo compres ya cortado).

Plato de jamón

Seguramente estamos ante el aperitivo más típico, porque su elaboración es mínima y siempre acompaña bien a las bebidas. Las aceitunas u olivas están implantadas en toda España, siendo las más populares las que se sirven encurtidas. Pero además de las propias aceitunas, otra tapa típica pueden ser otros encurtidos como pepinillos, cebollitas o todo junto en una gilda (con la anchoa y la piparra, por supuesto).

Aceitunas de mesa. Pixabay

Al final resulta complicado no decir en esta lista que estamos ante otro clásico, pero es que el queso lo es. Miles de tipos de quesos son los que tenemos en España, de oveja, de vaca, de cabra o curado, semicurado, tierno, cremoso... Tantos quesos como ocasiones posibles. Una buena tabla de quesos no sólo sirve como tapa, es que funciona como plato principal.

El queso Gamonéu es una de las denominaciones de origen más apreciadas de Asturias (Foto: Jacobo Corujeira).

Los mejillones son otro de esos productos que tienen que estar en esta lista. Ya sean al vapor, mejillones tigre o con verduras picadas, son una excelente opción para tomar de picoteo. Es más, su forma de consumirlos, con las manos y agarrando la concha, ayuda a que se consuman de una manera más distendida y en un típico lugar del bar como puede ser la barra.

Mejillones al vapor. flickr

Arroz, pollo, judías verdes y garrafó. Estos son los ingredientes indispensables que debe tener el que es el plato español más internacional y que sirve perfectamente como tapa (sobre todo para los domingos). En Gastrópoli te hemos contado las cinco veces que se cometió un 'delito' gastronómico en su nombre, que está más cerca de ser declarada Bien de Interés Cultural y cinco restaurantes en Madrid que siguen la receta tradicional de la paella valenciana.

Típica paella valenciana. EP

He de decir que, personalmente, es mi tapa favorita. De hecho la tapa se me suele quedar corta y prefiero media ración (o incluso una ración). La ensaladilla rusa es otro de esos platos que tiene diferentes posibles elaboraciones (por los ingredientes), pero para mí tiene que llevar sí o sí patatas, mahonesa, zanahoria, huevo duro y gambas. Otras opciones puede ser atún o bonito o pimientos. Eso sí, siempre di no a los guisantes en la ensaladilla rusa.

Ensaladilla Rusa.

Estamos casi en verano y es momento de tomar platos fresquitos. Y aunque podríamos haber puesto el gazpacho, hemos tirado por el salmorejo típico cordobés. Tomate, pan y aceite de oliva son los tres ingredientes que se necesitan para elaborar un acompañamiento ideal de las cañas o vermús del fin de semana. Y que no falte el jamón en tacos y el huevo duro.