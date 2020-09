Cinco veces que se cometió un 'delito' gastronómico en nombre de la paella

En el día mundial de la paella, que se celebra cada año el 20 de septiembre, lo normal y más fácil habría sido publicar una receta del que es uno de los platos con más fama mundial de la gastronomía española. Paella valenciana, mallorquina, de marisco, de carne... Pero para variar, en Gastrópoli recopilamos algunos de los 'delitos' gastronómicos que se han cometido en nombre de la paella.

Arroz con cosas (o "cosas con arroz", como dice el grupo Camellos en su tema 'Arroz con cosas') es como se denomina a la paella que se sale de la receta original. Famosa se hizo la que realizó el televisivo chef inglés Jamie Oliver, ya que a su paella añadió chorizo y las redes (sobre todo desde España) se le echaron encima.

Pero el chorizo en la paella de Jamie Oliver no ha sido el único delito paellero que se ha realizado en los últimos años. Aquí le dejamos una lista con algunos de los platos más raros de paellas que se han hecho a nivel mundial.

1. Paella de cannabis

Aunque desgraciadamente no hay foto de esta paella, la isla canaria de Lanzarote inició este 2020 con la noticia de que diez personas se habían intoxicado por comer una paella que estaba condimentada con cannabis.

Tal fue la magnitud del hecho que, aunque en un principio sólo los medios locales se hicieron eco, no tardó en publicarse a nivel nacional. De hecho, y tras una investigación policial del Cuerpo de Arrecife, el cocinero que creó esta particular paella fue detenido acusado de un presunto delito contra la salud pública.

Eso sí, a pesar del inusual ingrediente, uno de los comensales, tal y como recoge Las Provincias, aseguró que "me comí tres platos porque estaba buenísima pero cuando salí del local me desvanecí y caí desplomado al suelo". Al menos parece que estaba rica.

2. Paella con piña

Históricamente la polémica con la piña se ha centrado en la pizza. ¿Pizza con piña o sin piña? Los detractores de esta mezcla aseguran que es un sacrilegio, mientras que los que están a favor dicen que es un manjar. Pero, ¿piña en una paella? Desde Gastrópoli no sabemos muy bien cómo encarar esta pregunta, aunque lo normal es pensar que mejor no tentar a la suerte.

Eso sí, aunque podamos ser reticentes a la paella con piña, no hay que olvidar que un plato clásico que podemos encontrar en los restaurantes de comida china en España es el pollo con piña; que, acompañado con arroz es una mezcla que pega bastante bien.

3. Pizza de paella

A ninguna pizzería en España se le ocurriría servir una pizza de paella, pero no pensaron lo mismo desde la cadena Pizza Hut en Polonia. En un cartel promocional, muy compartido en la red, se puede ver a un torero promocionando una pizza con paella: arroz amarillo, guisantes, gambas...

Dicho cartel parece que hace alusión a que es una pizza más de una serie que debe ser de pizzas con comidas típicas de todo el mundo. Así que a saber qué otras combinaciones de pizza habrán podido probar los polacos.

4. Sándwich de paella

¿Se imaginan a Mercadona vendiendo sándwiches de 'fish and chips'?, pues Tesco, uno de los supermercados más famosos de Inglaterra, comercializó un sándwich que estaba relleno de paella.

"Langostinos, pollo y chorizo sobre pan con tomate secado al sol". Esta frase acompaña al envoltorio del sándwich de paella que se pudo encontrar durante un tiempo en el 'súper' inglés. Y bueno, menos mal que sólo fue una 'limited edition'.

5. La paella con chorizo de Jamie Oliver

En el día mundial de la paella no podía faltar el que quizás fue uno de los momentos, junto con la victoria de España en el mundial de fútbol de 2010, en el que el país estuvo más unido. El chef inglés Jamie Oliver, conocido por sus programas de televisión en torno a la cocina, publicó en sus redes sociales una foto de una paella con chorizo. Y prácticamente toda persona en España que vio la foto en Internet se le echó encima.

Tal fue la avalancha de críticas que recibió Oliver que llegó a reconocer haber recibido amenazas de muerte. "No me arrepiento de la paella con chorizo pero tampoco lo volvería a hacer. Me pareció impresionante recibir amenazas de muerte de los españoles por una salchicha", aseguró el chef británico en palabras que recogió El Mundo en 2017.

Vistos estos ejemplos, queda claro que la mejor manera de celebrar el día mundial de la paella es con una receta clásica.