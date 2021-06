El debate sobre los indultos a los líderes del 'procés' condenados continúa marcando la actualidad de este martes, 1 de junio, con la amenaza de militantes y dirigentes del PSOE de llevar a Pedro Sánchez ante la Justicia y por la convocatoria de la manifestación contra esta medida en Colón (Madrid), donde estarán los líderes del PP, Vox y Ciudadanos. Asimismo, estos indultos están alarmando a las embajadas.

Además, esta semana se ha iniciado una nueva división entre comunidades sobre el uso de mascarillas en exteriores. Castilla-La Mancha ha anunciado que la suprimirá antes de que acabe el mes de junio y Madrid y Galicia apuestan por su retirada en el exterior. Mientras, Andalucía, País Vasco y Baleares rechazan la idea.

Por otro lado, este martes entran en vigor las nuevas tarifas de luz que distinguen tres tramos horarios en función del precio de la electricidad, lo que permitirá reducir la factura eléctrica a los consumidores que logren desplazar parte de su consumo hacia las franjas más económicas: la madrugada y los fines de semana.

Asimismo, los alumnos de toda España comienzan este martes las pruebas de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Ebau, antigua Selectividad).

Última hora, en directo

17.00 La OMS aprueba el uso de la vacuna china de Sinovac

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó este martes el uso de emergencia de la vacuna anticovid de Sinovac, segunda de fabricación china que obtiene esta luz verde después de que a principios de mayo lo consiguiera la desarrollada por Sinopharm.

Se trata del sexto fabricante que logra entrar en la lista de uso de emergencia, después de que antes lo consiguieran las vacunas de Pfizer (primera en hacerlo), Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Sinopharm. La aprobación de uso de emergencia da a estas vacunas la posibilidad de entrar en el programa COVAX, creado por la OMS en cooperación con otras agencias para distribuir a bajo precio y de forma equitativa dosis de vacunas anticovid en todo el mundo.

16.00 Sanidad aprueba reabrir las discotecas hasta las 2 de la madrugada y con límites de aforo

Llegó el regreso de las discotecas. Por primera vez en nueve meses el Ministerio de Sanidad vislumbra su reapertura siempre que se den las condiciones epidemiológicas adecuadas. Así se señala en el documento de 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19', al que ha tenido acceso Vozpópuli, propuesto por la Ponencia de Alertas del Ministerio de Sanidad y que será hoy debatido en la Comisión de Salud Pública por las comunidades autónomas.

Las discotecas y locales de ocio nocturno podrán reabrir en el 'nivel de alerta 1'. La incidencia epidemiológica en este nivel es inferior a 50 y la positividad de PCR inferior al 7 por ciento. La ocupación de los hospitales por pacientes covid deberá ser inferior al 5 por ciento o, en el caso de las UCI, menor del 10 por ciento.

15.00 La Fiscalía pide al juez de 'Neurona' que aclare por qué llama a declarar a la exsenadora de Podemos.

La Fiscalía de Madrid ha pedido al juez a cargo del 'caso Neurona' que aclare las razones por las que ha decidido llamar a declarar en calidad de testigo a la exsenadora de Podemos Celia Cánovas.

14.48 La Fiscalía pide dos años de cárcel para Cascos por apropiación indebida.

La Fiscalía ha solicitado dos años de cárcel para el impulsor de Foro Asturias y expresidente del Principado, Francisco Alvarez-Cascos, por un presunto delito continuado de apropiación indebida por cargar al partido gastos personales por importe de 5.500 euros en la etapa en que estuvo al frente de esta formación.

14.38 Ayuso espera que "pronto" se pueda dejar de usar la mascarilla en exteriores.

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que espera que "pronto" se pueda prescindir de la mascarilla en exteriores, aunque ha subrayado que se trata de una decisión que se tomará desde la Consejería de Sanidad.

14.17 Montero deja la puerta abierta a que Junqueras participe en la mesa de diálogo e insiste en extraditar a Puigdemont.

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dejado hoy la puerta abierta a la participación del exvicepresidente catalán, condenado por el 1-O, en la Mesa de diálogo con Cataluña.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y al ser preguntada por la posible participación del dirigente de ERC en la citada Mesa ha asegurado que son el Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat quienes deben decidir las personas que van a ir en su representación.

14.06 Sánchez y Aragonès se llamarán esta semana para programar su primera reunión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, mantendrán esta semana una conversación telefónica para programar su primera reunión presencial, que el jefe del Ejecutivo catalán se ha abierto que sea en La Moncloa.

13.58 Sánchez y Aragonès hablarán por teléfono esta semana para programar su primera reunión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, mantendrán esta semana una conversación telefónica para programar su primera reunión presencial, que el jefe del Ejecutivo catalán se ha abierto que sea en La Moncloa.

13.48 Caixabank rebaja los despidos a 7.605 con 686 recolocaciones internas.

Caixabank ha rebajado el número total de afectados por el despido colectivo a 7.605 personas, tras aumentar hasta 686 el total de trabajadores que recolocará internamente, según informaron a Europa Press en fuentes de la entidad.

13.41 El Gobierno reducirá un 15% la factura de la luz con su hachazo a petroleras y eléctricas.

El Consejo de Ministros ha puesto encima de la mesa dos medidas para reducir la factura de la luz tras dos meses con la tarifa disparada. El Ejecutivo despliega su fondo de sostenibilidad del sistema, que afecta principalmente a las petroleras, y el recorte de los ‘beneficios caídos del cielo’ que reciben las eléctricas. Ambas iniciativas reducirán, según sus estimaciones, cerca de un 15% la factura de la luz de los hogares.

La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; y la ministra Portavoz, María Jesús Montero Europa Press

13.30 López Miras prevé que la mascarilla deje de ser obligatoria en exteriores a partir de julio en Murcia.

El presidente de Comunidad, Fernando López Miras, prevé que a partir de julio deje de ser obligatorio el uso de la mascarilla en espacios exteriores en la Región de Murcia, gracias a que la vacunación contra el coronavirus "va progresando a buen ritmo".

13.14 El Gobierno aprueba el proyecto para reformar la Ley de Pesca marítima.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, con el que inicia una reforma de la legislación de este sector, ha informado este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

13.06 Junts cree que el Gobierno busca "un lavado de cara" con los indultos y pide que no "mercadee" con los presos de 'procés'.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado este martes al Gobierno de buscar "un lavado de cara" con la posible concesión de los indultos a los presos independentistas por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y le ha pedido que deje de "mercadear" con su libertad..

12.54 Feijóo confirma que se presentará a la reelección como líder del PP de Galicia.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este martes que se presentará de nuevo para liderar el PPdeG, del que lleva al frente desde enero de 2006, cuando sucedió a Manuel Fraga.

12.43 La periodista Patrícia Plaja, nueva portavoz del Govern de Pere Aragonès.

La periodista Patrícia Plaja, hasta ahora jefa de comunicación de los Mossos d'Esquadra y persona de la máxima confianza del mayor Josep Lluís Trapero, será la nueva portavoz del Govern que preside Pere Aragonès, según ha avanzado RAC 1 y han confirmado a Efe fuentes de la Generalitat.

Patrícia Plaja cuando era jefe de prensa de los Mossos. Europa Press

12.35 El juez deja en libertad sin medidas cautelares al líder del Frente Polisario.

Brahim Ghali ha comparecido ante el magistrado Santiago Pedraz durante poco más de una hora para desmentir las acusaciones de tortura y genocidio que pesan sobre él. El líder del Frente Polisario no ha eludido su cita con la Justicia y ha apuntado que el motivo de las querellas que se han interpuesto en su contra es "absolutamente político" ya que tratan de minar la dignidad del pueblo saharaui. Su defensa letrada ha apuntado al término de su declaración que colaborará con la Justicia y que no se irá de España, desmintiendo de esta forma al número dos del movimiento político que tensó la cuerda con Marruecos al aseverar que no cumpliría con esta citación judicial.

12.27 El Ayuntamiento de Madrid aprueba la nueva ordenanza del taxi: estas son las novedades

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, con el voto favorable de PP, Cs y Vox y el 'no' de Más Madrid y PSOE, ha aprobado este martes la nueva ordenanza reguladora del taxi en la capital, que recoge la posibilidad de precio cerrado y prohíbe que los taxistas luzcan camisas estampadas o adquieran licencia aquellos condenados por delito sexual o contra la infancia.

Consulta aquí cuáles son todas las novedades de la ordenanza del taxi aprobada en Madrid.

Taxis concentrados en el Paseo de Recoletos de Madrid. Europa Press

12.15 La Comunidad Valenciana acordará el jueves el fin del toque de queda.

La Interdepartamental de la Generalitat Valenciana para la Prevención y Actuación ante la covid-19 se reunirá este jueves para analizar la situación de la pandemia y acordar medidas como la finalización del toque de queda a partir del lunes, según han informado a EFE fuentes del Consell.

12.05 Rosa Díez propone convertir la concentración de Colón en un 'Basta Ya' nacional.

La exdiputada y fundadora de la plataforma Unión 78 Rosa Díez ha dicho este martes que el movimiento pretende ser una especie de "Basta ya" a "nivel nacional" y ha llamado a la ciudadanía a asistir a la concentración en la plaza de Colón de Madrid el 13 de junio en la que no habrá "zonas vip" para los líderes políticos.

11.49 PSOE y Unidas Podemos desbloquean en el Congreso la ley del Ingreso Mínimo Vital y mañana se presentarán enmiendas.

La Mesa del Congreso ha desbloqueado este martes la tramitación del proyecto de ley del Ingreso Mínimo Vital, derivado del decreto ley que el Gobierno aprobó hace un año, informaron a Europa Press fuentes palamentarias. Con esta decisión se pone fin a las más de 30 prorrogas semanales del plazo de enmiendas parciales y se podrá abrir ya la negociación con los grupos de cara a introducir mejoras.

11.38 Unidas Podemos emplaza a abordar ya la reforma del delito de sedición para reforzar la concesión de los indultos.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha emplazado a poner ya "encima de la mesa" la reforma para modificar el delito de sedición y apuntalar, con ello, la concesión del indulto para los dirigentes independentistas encarcelados por el 'procés'.

11.18 Cosidó asegura que “jamás” trató con Villarejo ni le encargó la 'operación Kitchen'.

Ignacio Cosidó, que fue director general de la Policía Nacional con el Gobierno de Mariano Rajoy, aseguró este martes que “jamás” tuvo ningún contacto con el excomisario José Manuel Villarejo ni le encargó la llamada 'operación Kitchen', referida al supuesto espionaje extrajudicial al extesorero del PP Luis Bárcenas.

11.05 El paro de la eurozona bajó al 8% en abril.

La tasa de paro de la eurozona se situó el pasado mes de abril en el 8%, una décima menos que el mes anterior, pero siete décimas más que en el mismo mes de 2020, mientras que en el conjunto de la UE se mantuvo estable en el 7,3%, según la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.

10.53 Cataluña registra 644 casos y 11 muertes en las últimas 24 horas.

Cataluña ha registrado hasta este martes 683.078 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -628.410 con una prueba PCR o test de antígenos-, 644 más que en el recuento del lunes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 22.182, 11 más que los registrados el lunes: 14.120 en hospital o centro sociosanitario, 4.564 en residencia, 1.181 en domicilio y 2.317 que no son clasificables por falta de información.

Personal sanitario realiza pruebas PCR. EFE

10.43 Marlaska marca como prioridad sancionar los 'ongi etorri' a etarras pero rechaza que las víctimas recurran beneficios.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha marcado como una prioridad aprobar una modificación legislativa "lo antes posible" para sancionar administrativamente los 'ongi etorri' o actos de bienvenida a los presos de ETA. Sin embargo, ha rechazado una reforma del Estatuto de la víctima para que puedan recurrir decisiones como la concesión del tercer grado o los permisos penitenciarios.

10.30 Casado acusa a Sánchez de convertir el indulto en un "golpe de gracia a la democracia".

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al acusarle de convertir el indulto a los políticos condenados por el 'procés' en un "golpe de gracia a la democracia".

10.15 Inditex aterrizará en el Edificio España de Madrid con un Zara de cuatro plantas.

Inditex estrenará con sus marcas Zara, Zara Home y Stradivarius su último concepto de tienda en la renovada Plaza de España de Madrid, tras firmar un acuerdo con Inbest Socimi, empresa copropietaria del Edificio España en Gran Vía 84, según ha informado este martes la compañía fundada por Amancio Ortega.

10.00 La Comunidad de Madrid esperará a tener más población vacunada para dejar atrás la mascarilla en exteriores.

La Comunidad de Madrid esperará a tener más población vacunada para suprimir la obligatoriedad de llevar mascarilla en exteriores aunque incide en que esta debe ser una de las primeras decisiones en la "desescalada paulatina" que habría que hacer.

9.43 Fechas de la Ebau 2021 y convocatoria extraordinaria en todas las comunidades.

Arrancan las pruebas más importantes para los estudiantes de toda España, los exámenes que marcarán el futuro profesional de muchos de ellos y que les permitirán acceder a las carreras universitarias que desean. Este martes comienza la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Ebau, antigua Selectividad), pero no en todas las comunidades autónomas se celebra al mismo tiempo.

Consulta aquí las fechas de la Ebau 2021 en todas las comunidades autónomas.

Estudiantes en la convocatoria de Selectividad (Ebau). Europa Press

9.30 Militantes y dirigentes del PSOE amenazan con llevar a Sánchez ante la Justicia por los indultos.

Militantes y dirigentes del PSOE de hasta seis federaciones distintas presentan este martes un escrito ante la Comisión de Garantías en el que exigen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se salte los Estatutos del partido y no impulse ni conceda los indultos a los condenados del 'procés'.

9.15 El Gobierno excluye de las ayudas directas a las empresas que estén al corriente de sus pagos.

Solo las empresas y autónomos que tengan deudas pendientes con sus proveedores o con la banca (tras la petición de préstamos avalados por el ICO durante la pandemia) o costes fijos sin pagar podrán acceder a las ayudas directas que las comunidades autónomas están comenzando a tramitar con las directrices del Gobierno central.

9.00 Hacienda reclama "controles" urgentes ante el riesgo de "fraudes" en los fondos UE.

El gran volumen de fondos que la Unión Europea facilitará a España para salir de la crisis derivada del coronavirus y el escaso tiempo para su ejecución desembocan "indudablemente" en una "situación de riesgo". Por eso es necesario reforzar las medidas de control para la adjudicación de contratos en base a estos presupuestos para evitar "situaciones indeseadas", tales como "fraudes" o "irregularidades".