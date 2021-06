Ignacio Cosidó, que fue director general de la Policía Nacional con el Gobierno de Mariano Rajoy, aseguró este martes que “jamás” tuvo ningún contacto con el excomisario José Manuel Villarejo ni le encargó la llamada 'operación Kitchen', referida al supuesto espionaje extrajudicial al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Cosidó hizo estas consideraciones en la comisión del Congreso que investiga las eventuales responsabilidades políticas del 'caso Kitchen', sobre el que también indaga el juez Manuel García-Castellón en un sumario en la Audiencia Nacional.

Durante esta comparecencia, el diputado del PSOE David Serrada preguntó a Cosidó por el hecho de que la pasada semana Villarejo dijese en el Congreso que empezó a vigilar a Bárcenas tras un encargo del comisario Eugenio Pino cuando éste era director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.

Villarejo también se refirió a que el propio Cosidó le dijo directamente que la vigilancia a Bárcenas era un “tema muy importante” y que tenía “interés” sobre el mismo el propio Rajoy, con el que el excomisario sostuvo que se intercambió mensajes sobre este asunto.

Sin "conocimiento alguno"

Cosidó negó este martes haber tenido relación con Villarejo ni haberle realizado ningún encargo. “Jamás he despachado con él”, afirmó, “jamás he comido con él, jamás he hablado por teléfono con él, jamás he intercambiado ningún tipo de mensaje con él y jamás le he hecho llegar ninguna instrucción a través de terceras personas”.

Asimismo, se refirió a que los “hechos específicos” de la supuesta 'operación Kitchen' se investigan en la Audiencia en un sumario del que él no es parte, por lo que no tiene “conocimiento alguno” de los mismo. Además, apuntó que las investigaciones policiales las dirigen “jueces y fiscales”, en alusión a que no pudo encargar entonces el espionaje a Bárcenas.

El compareciente también negó que durante su etapa en la Policía hubiera ninguna “estructura paralela”, ya que la Dirección Adjunta Operativa (DAO) no tiene “necesidad” de ella. Aludía así a que el PSOE, Podemos y las formaciones nacionalistas vengan acusando al Gobierno de Rajoy de haber creado en su etapa una 'brigada política' para investigar a la oposición y los independentistas.

El 'dos' de Interior durante 'Kitchen' niega su participación

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, miembro del primer Gobierno de Mariano Rajoy, ha negado este martes en el Congreso que participara "directa o indirectamente" o tuviera conocimiento de ningún operativo que utilizara "cualquier forma ilegal" de medios para perseguir ilícitamente a personas o anular pruebas inculpatorias.

Al inicio de su comparecencia en la 'comisión Kitchen' del Congreso, el que fuera el número dos del Ministerio del Interior durante este operativo investigado en la Audiencia Nacional --y en el que figura como imputado-- se ha dirigido a los portavoces de los grupos para "avanzarles" que niega su relación con estos hechos.

"Les avanzo que niego de forma contundente y sin ningún matiz que durante el ejercicio de mi cargo de secretario de Estado de Seguridad, entre enero de 2013 y noviembre de 2016, participase o tuviese conocimiento, directo o indirecto, de cualquier forma de utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP, perseguir ilícitamente a personas o anular pruebas inculpatorias", ha comentado.

Martínez ha adelantado que no podría contestar a todas las preguntas debido a que hay una investigación en marcha en la Audiencia Nacional, apelando a la jurisprudencia que respalda que ningún imputado "declare sobre sí mismo", teniendo que "respetar límites" como el honor o el secreto profesional.