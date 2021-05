El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este lunes que el líder de los populares, Pablo Casado, acudirá a la manifestación de la plaza de Colón, convocada por la plataforma Unión 78 el próximo 13 de junio. "Todas las iniciativas pacíficas y cívicas en contra de los indultos va a contar con el apoyo de Casado y de todos los afiliados del PP. Casado estuvo en la manifestación contra la ley Celaá convocada por Más Plurales y el presidente apoyará y estará presente en estas iniciativas en contra de los indultos que se celebrará el próximo 13 de junio", ha señalado García Egea.

Preguntado por si temía una nueva fotografía como la que se produjo en febrero de 2019 junto a los líderes de Vox, García Egea ha respondido que lo que le preocupa es la vinculación del Gobierno con Bildu y la concesión de indultos a los líderes independentistas. "Temo que se repita la foto de Bildu con Adriana Lastra y con el PSOE. Esa foto sí me da miedo. Me incomoda también la foto de un presidente del Gobierno firmando los indultos, o que tenga un gobierno de coalición con la izquierda radical. Esa son las fotos que me incomodan. Estamos en contra de los indultos y a una manifestación convocada por la sociedad civil nos vamos a sumar. Desde su presidente hasta el último afiliado", ha sentenciado el popular

El PP desveló ya el pasado viernes que la formación estaría presente en esa convocatoria de la plataforma Unión 78, que está integrada por Rosa Díez, María San Gil o Fernando Savater, pero este lunes ha confirmado que la delegación estará encabezada por el presidente del partido. Además, el PP ha anunciado mociones contra los indultos en los ayuntamientos de toda España y en los Parlamentos autonómicos para forzar al PSOE a retratarse.