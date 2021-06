El juez deja en libertad sin medidas cautelares al líder del Frente Polisario. Brahim Ghali ha comparecido ante el magistrado Santiago Pedraz durante poco más de una hora para desmentir las acusaciones de tortura y genocidio que pesan sobre él. El líder del Frente Polisario no ha eludido su cita con la Justicia y ha apuntado que el motivo de las querellas que se han interpuesto en su contra es "absolutamente político" ya que tratan de minar la "dignidad y credibilidad" del pueblo saharaui. Su defensa letrada ha apuntado al término de su declaración que colaborará con la Justicia y que no se irá de España, desmintiendo de esta forma al número dos del movimiento político que tensó la cuerda con Marruecos al aseverar que no cumpliría con esta citación judicial.

Según informan fuentes jurídicas, Ghali solo ha respondido a las preguntas del Ministerio Fiscal el cual, al término del interrogatorio ha solicitado como medidas cautelares que facilite un número de teléfono y un domicilio para estar localizable. Los querellantes, por su parte, han aprovechado la celebración de la 'vistilla' para volver a pedir prisión incondicional para él argumentando que existe un claro riesgo de fuga. Ahora el magistrado que reabrió estas diligencias hace apenas una semana estudia las medidas a adoptar contra Ghali, cuya entrada secreta en España a mediados de abril desató una fuerte crisis diplomática y migratoria con Rabat.

Manuel Ollé, abogado del activista político, ha explicado al término del interrogatorio que ha hecho un esfuerzo "tremendo" para declarar teniendo en cuenta que todavía se encuentra convaleciente de su infección por coronavirus. Pedraz abrió la puerta a que compareciera por videoconferencia teniendo en cuenta que todavía permanece en el hospital de Logroño donde ingresó con la identidad falsa de Mohamed Benbatouche. "Ha manifestado su absoluto compromiso en la lucha por la libertad. Se ha demostrado a lo largo de la declaración que es absoluta y rotundamente inciertos los hechos que han sido objeto de acusación contra él".

"Él entró con su pasaporte"

Ghali comparece a tenor de las querellas que se han interpuesto contra él en los últimos años por delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad. La primera de todas se remonta al año 2008 y se interpuso contra varios líderes del Frente Polisario. En el marco de estas diligencias se le intentó tomar declaración sin éxito tanto en 2013 y 2016 y finalmente acabaron archivadas al tratarse de ciudadanos que no residían en territorio español. La presencia de Ghali en España propició que Pedraz reabriera la causa aunque la citación de este martes se produjo en el marco de otro procedimiento que arrancó el pasado año. El mismo lo inició Fadel Breica.

El activista saharaui denunció que militares del Frente Polisario le retuvieron por organizar una marcha opuesta a la línea oficial del movimiento y denunció torturas en el tiempo que estuvo retenido. Al respecto Ghali ha negado las acusaciones mientras su defensa ha adelantado que pedirá el archivo de su causa. "Él entró con su pasaporte y entró más cerca de la muerte que de la vida", ha explicado Ollé declinando que entrara con identidad falsa en España. La Policía Judicial sostiene que el ingreso en el hospital de Logroño se produjo con identidad falsa mientras que la entrada en territorio español se produjo con pasaporte diplomático de Argelia, país de donde provenía.