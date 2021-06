El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al acusarle de convertir el indulto a los políticos condenados por el 'procés' en un "golpe de gracia a la democracia".

El líder del principal partido de la oposición ha advertido de inicio que el indulto no puede ser reversible y que, por definición, si uno vuelve a delinquir, le procesan de nuevo y eventualmente le pueden volver a condenar.

"Lo que estamos viendo por parte de este Gobierno son aberraciones jurídicas una detrás de otra", ha subrayado en un desayuno informativo de Europa Press. "Lo hemos visto con la Fiscalía, con el órgano de gobierno de los jueces -en referencia al CGPJ- y a la hora de intentar modificar el Código Penal a la carta de unos socios de investidura y ahora la modalidad de gracia".

Indulto "por amenaza de reincidencia"

En este sentido, Casado ha hecho hincapié en que Sánchez ha convertido "el derecho de gracia en un golpe de gracia a la democracia" ante su intento de indultar a los políticos catalanes pese a las advertencias del Tribunal Supremo.

"No se puede indultar a aquellos que no se arrepienten. No se puede indultar a aquellos que dicen que lo volverán a hacer porque sería el primer indulto de la historia que no se hace por arrepentimiento, sino por amenaza de reincidencia", ha explicado.

En opinión de Casado, esta posibilidad manda "un mensaje muy grave" al conjunto de la sociedad "y es ‘no nos importa que lo vuelvan a hacer y además vamos a despenalizar lo máximo posible las penas al respecto para que, si lo vuelven a hacer, puedan conseguirlo".

Casado ve un "precio político"

Previamente, ha señalado en su intervención inicial que el presidente del Gobierno está apostando por "fomentar las fracturas" territoriales y "corrompiendo" la figura del indulto para "pagar un precio político" con sus socios catalanes de investidura.

Así, Casado ha arremetido contra el presidente del Gobierno por llamar "concordia" a "esa oscura transacción" que, según ha dicho, es "la manipulación grotesca de unos valores para ponerlo al servicio de los propósitos más bajos". Por ello, ha avisado de que estos posibles indultos que el Ejecutivo se está planteando para los líderes independentistas que están en prisión pueden "causar daños severos".

El presidente del PP también ha recordado que Sánchez se comprometió "solemnemente y en público" durante la campaña electoral del 10-N a no pactar con independentistas, "pero lo que ha hecho es pactar autoindultos ilegales para seguir en el poder".

Asimismo, ha apuntado que Sánchez y los socialistas, "los que tienen que responder a su electorado y a Europa son ellos, no nosotros". Y sobre la situación interna en el PSOE, ha explicado que la novedad es que ha cambiado "todos los consensos que pactó durante la Transición".