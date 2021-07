Proponemos un conjunto de complejos donde la belleza, la armonía y el confort espiritual bailan al son de las nuevas expresiones del lujo. Desde paisajes naturales paradisíacos hasta emblemáticos edificios en medio de la ciudad, seleccionamos una serie de hoteles que aúnan la importancia de una nueva idea de 'escapada'.

Una de las suites del Concepció by Nobis, en Palma.

Concepció by Nobis

Reflejo de la arquitectura escandinava, el grupo Nobis ha elegido Palma como su primera ubicación fuera de Suecia. Inaugurado en junio, Concepció by Nobis aúna el encanto relajado de la capital mallorquina y el disfrute de la cultura junto al mar. Situado junto al casco histórico de la ciudad, cuenta con 31 habitaciones y suites, y amplios espacios donde el minimalismo y la elegancia son protagonistas. El hotel, ubicado en un edificio de mediados del siglo XVI, toma el nombre de la calle en la que se encuentra, Carrer de la Concepció, y es resultado de la unión de pasado y presente gracias a la confluencia de elementos de la arquitectura tradicional, como la Plaza de España o el Mercado de Santa Catalina con la apertura de bares y restaurantes de estética vanguardista. Fue renovado por el estudio sueco Wingårdhs junto con las firmas españolas Jordi Herrero Arquitectos y Eduardo García Acuña. Vigas al descubierto, la presencia de latón y madera acentuadas por una gran variedad de muebles y accesorios de iluminación de diseño dan vida a un hotel marcado por la esencia mediterránea y elegantes influencias nórdicas.

Lobby del Albons Hotel, en Girona.

Albons Hotel

Situado en el municipio de Albons, en la comarca del Baix Empordà (Girona), este hotel se rodea de bellos paisajes con vistas a las llanuras del Empordà y al cabo de Norfeu. Un total de 50.000 metros cuadrados, se convierte en el lugar para disfrutar del turismo rural y de una privilegiada ubicación a sólo diez minutos de la playa de la Escala y Empúries. Albons Hotel dispone de 33 amplias habitaciones de 30 metros cuadrados distribuidos en 29 dobles, tres junior suites y una suite. En sus instalaciones, destaca su gran piscina, desde la que disfrutar de impresionantes panorámicas sobre la llanura del Empordà. Diseñado bajo una estética de contrastes, tanto en los tonos que visten las estancias como en las líneas que los definen, este edificio es un oasis de tranquilidad ubicado a escasos 20 minutos del Parque Natural del Empordà y el Parque natural del Montgrí. También es posible realizar por la zona actividades de cicloturismo, hípica y descensos en kayak.

El estilo y los colores relajados protagonizan las habitaciones del hotel Blaumar, en Salou (Tarragona).

Blaumar

El sol y el ruido de las olas enmarcan la estancia en un hotel situado junto al mar, que ofrece desconexión y esencia mediterránea a partes iguales. Es el único hotel situado en el paseo marítimo de Salou (Tarragona) y gracias a sus ambientes amplios y alegres, el bienestar físico y espiritual se encuentra sin esfuerzo en este íntimo establecimiento de decoración distendida. Paneles, biombos, armarios sin puertas y baños amplios sin columnas o paredes que tapen la luz, la esencia relajada de este enclave mediterráneo se acentúa por la utilización de colores naturales, materiales en el mobiliario como madera, mimbre, ratán y hierro forjado y textiles orgánicos naturales como el algodón, el lino o el esparto, presentes en los cabezales de las habitaciones con unas originales alfombras de esparto en color azul. La oferta gastronómica del Blaumar refleja la influencia mediterránea en las cocinas del Arena Tapas Restaurant, con un amplio abanico de productos frescos y de proximidad en forma de tapas y pinchos.

Una de las exclusivas villas de Can Lluc, en Ibiza.

Can Lluc

Can Lluc Boutique Country Hotel & Villas presenta el encanto natural de Ibiza a través elementos de decoración rústica como paredes de piedra, jardines de higueras y jazmín, que hacen de este hotel un pequeño rincón de confort y bienestar situado sobre la bahía de San Antonio. Algarrobos, pinos y olivos rodean a este agroturismo en medio de un valle de gran valor ecológico. Antigua finca de labranza, muchos de sus elementos como herramientas de trabajo y baúles fueron el punto de partida para realizar una remodelación que hoy recoge los principios del lujo minimalista. Cuenta con su huerto propio, donde se cultivan frutas y verduras kilómetro 0, y otros productos autóctonos utilizados en los exquisitos platos ibicencos.

Garden Suite, en el Castell d'Empodà, Girona.

Castell d'Empordà

Ubicado en Girona en un castillo del siglo XIV, los elementos tradicionales se combinan con otros que rinden tributo a la obra de Salvador Dalí, con atractivos toques de rosa, rojo y dorado en una propiedad que conserva su capilla del año 1600 y exhibe reconocidas obras de arte, como el modelo a escala más grande de Europa de la batalla de Waterloo, con 2.000 soldaditos y 500 caballos de plomo pintados a mano. 57 habitaciones componen este hotel, algunas de ellas con vistas a la campiña, otras situadas en la torre del castillo y otras, como la suite Pere Margarit, son obra del diseñador de interiores Menno Kroon, que integró elementos clasicistas como el terciopelo y una bañera victoriana. Su restaurante Drac ofrece una cuidada carta basada en la interpretación de platos clásicos y el Restaurant Tres Margarit, situado entre las torres antiguas del castillo, propone platos para compartir, elaborados a base de pescado y carne a la brasa. Su nuevo espacio Da.li d’Empordà cuenta con una piscina chill out y la nueva Sunset Terrace Experience, una exclusiva experiencia para disfrutar de un baño rodeados de música en directo y las impresionantes vistas al valle del Empordà.

Deluxe Suite, en el Royal Hideway Corales Resort, en Tenerife.

Royal Hideway Corales Resort

Situado en la isla de Tenerife, en un enclave natural dividido en cuatro parques naturales, viñedos y volcanes se encuentra Royal Hideaway Corales Suites*GL, galardonado en 2020 por World Luxury Hotel Awards en la categoría de Luxury Architecture Design Hotel. Diseñado por el arquitecto tinerfeño Leonardo Omar, el complejo tiene forma de barco y se inspira en su interior en los corales marinos de la isla. Las suites cuentan con vistas al océano Atlántico y sus 114 apartamentos de diseño ofrecen vistas frontales a la playa de La Enramada. Entre sus exclusivos servicios, el Espacio Wellness ofrece masajes y tratamientos para renovar los sentidos y encontrar la paz física y emocional. Por otro lado, ofrece el floating breakfast, una tendencia del turismo premium con la que el huésped puede disfrutar de desayunos flotantes elaborados con productos de proximidad en cualquiera de las 52 habitaciones con piscina privada de las que dispone el hotel.

La Junior Suite del Six Senses Ibiza.

Six Senses Ibiza

Rodeado de calas vírgenes, el Six Senses Ibiza es símbolo de luz y desconexión, y se convierte este verano en el primer resort con certificación BREEAM -certificación otorgada por el Reino Unido que mide el grado de sostenibilidad de las construcciones hoteleras- en las Islas Baleares. Con un total de 116 habitaciones, villas, suites y cuevas frente a la playa, el hotel se aloja en una finca de ocho hectáreas. Ofrece sus Village Residences con terrazas íntimas, exuberantes jardines y piscinas junto a una selección de servicios para favorecer la desconexión y el relax de los huéspedes. Agradables días de descanso junto a la piscina, disfrutando de la belleza natural de la cala, hasta reunirse por la noche en largas mesas para explorar nuevas fronteras culinarias, eventos pop- up y cenas bajo la luna. El Six Senses Ibiza es el primer local europeo del chef Eyal Shani, padre fundador de la nueva cocina israelí. Sus menús siguen los principios de Eat With Six Senses, donde todos los ingredientes y platos que se elaboran son de origen orgánico y de temporada.