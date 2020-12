Esta Nochevieja rían con Mota y 'Cachitos' o no enciendan la tele

Recomendar es una cosa demasiado seria como para hacerlo en Nochevieja. Sin embargo, en este caso, tras echar un vistazo a la programación de este 31 de diciembre del aciago 2020, que va a ser tan anodina como siempre, resulta casi obligatorio pedirles que si pueden no enciendan la televisión y si no les queda otro remedio que verla, al menos apuesten por el programa de José Mota en La 1 y por Cachitos en La 2.

En línea con el resto del año, estas Navidades son las más extrañas que hemos vivido. Será por el dichoso virus pero lo cierto es que estos días todo es o al menos puede ser diferente a lo tradicional. Lo digo porque no somos aquí muy amigos de recomendar programas de Televisión Española, a excepción de Masterchef, y no porque le tengamos manía, aunque lo parezca, a la omnipotente Rosa María Mateo, pero en este caso tenemos que hacerlo ante la vacuidad, la sosería o la incomparecencia del resto de cadenas.

Ya dijimos aquí hace un año y lo diremos los años que hagan falta (y los que nos dejen, claro) que las cadenas de televisión no encuentran la tecla para atraer espectadores en las dos grandes noches navideñas. Es como si incluso renunciasen a intentarlo. Acaso porque no será demasiado rentable hacerlo. Este año, como hay toque de queda y la gente quizás tenga que refugiarse en la tele, uno pensaba que las cosas cambiarían. Pero no es así.

Esta Nochevieja televisiva estará llena de los mismos programas de siempre. Tan previsibles. Tan enlatados. Tan burdos. Y de todo lo que va a emitirse, lo que mejor pinta tiene está en TVE

Esta Nochevieja televisiva estará llena de los mismos programas de siempre. Tan previsibles. Tan enlatados. Tan burdos. Y de todo lo que va a emitirse, lo que mejor pinta tiene, sin duda, es el show de Mota en La 1 que, bajo el título 2020 vete, utilizará su humor de siempre para homenajear a los mayores en un año tan siniestro para ellos. Al menos suena mejor que el Hasta nunca 2020 de Antena 3 o los especiales de First Dates en Cuatro y de La última cena en Telecinco.

No obstante, televisivamente hablando lo mejor será otra vez Cachitos de hierro y cromo en La 2. Este programa es la demostración de que con un poco de originalidad y con un sentido del humor ácido se puede alumbrar algo interesante y divertido en Nochevieja. Ya conocen el formato: la mezcla entre algunas perlas del goloso archivo de RTVE y los rótulos desternillantes como forma de entretenimiento. Mejor que la competencia, por supuesto. Con esto o con Mota, las risas están aseguradas.

¿Y las campanadas?

Por supuesto, el momento cumbre de la noche serán las campanadas. A ese respecto, con toda seguridad en el tránsito del 2020 al 2021 serán fulgurantes trending topics cosas como la reaparición de Ana Obregón también en TVE o el ya célebre vestido que muestre Cristina Pedroche en Antena 3. Pero a estas alturas aquí preferimos hablar de cosas que merezcan la pena.

Volviendo al principio, quizás la opción más inteligente sea encender la televisión solo a las 23.45 y soportar el especial de las campanadas que menos les disguste. Pero, repito, si no tienen otro remedio que ver la tele, apuesten por Mota y Cachitos. Es la mejor manera que se me ocurre de desearles un feliz año nuevo. Si me hacen caso, empezarán bien (o no tan mal) un 2021 que por fuerza será mejor que 2020.

Programación de televisión en Nochevieja

La 1

22.00 Adiós 2020. Cinema Paraeso

23.10 ¡Feliz 2021!

23.40 Campanadas

00.05 ¡Feliz 2021!

La 2

21.50 Cachitos de hierro y cromo

22.50 Nochevieja a Cachitos 2020

23.40 Campanadas

00.05 Nochevieja a Cachitos 2020

Antena 3

22.10 ¡Hasta nunca, 2020!

23.40 Campanadas

00.05 Cantando al 2021

Cuatro

21.05 First Dates

23.35 Campanadas 2020: abrazando con el corazón

00.15 First Dates: en anteriores citas

00.50 Campanadas 2020 Canarias: abrazando con el corazón

01.15 Cine Cuatro: Los mánagers

Telecinco

22.00 La última cena. Especial Nochevieja

23.30 Campanadas 2020: abrazando con el corazón

00.15 La última cena. Especial Nochevieja

00.50 Campanadas 2020 Canarias: abrazando con el corazón

1.10 La última cena. Especial Nochevieja

1.35 ¡Toma salami!

La Sexta

21.30 Nochevieja con Berto Romero y Ernesto Sevilla

23.40 Campanadas

00.05 Batman