Coronavirus: última hora, en directo | Sánchez anuncia una subida de impuestos para afrontar la crisis

Coronavirus: noticias de última hora, en directo

16.59 Feijóo pide "prudencia y cuidado" a los jóvenes que visiten Galicia en verano

16.15 Cataluña cree que afectaciones en industria agroalimentaria son excepcionales

15.55 Las UCI se preparan para actuar ante rebrotes o una segunda oleada de covid

15.30 Castilla y León sin nuevos casos de Covid en 24 horas y sin fallecidos

14.00 Abandona la UCI "paciente cero" del brote de Lepe, un marinero de Angola

13.00 Asturias, sin nuevos fallecidos por coronavirus

12.00 Salud da por controlados los focos y alerta sobre las aglomeraciones festivas

8.21 Carles Puigdemont prevé anunciar en breve un nuevo partido y romper con el PDeCAT

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont prevé anunciar en breve la creación de un nuevo partido y romper así con el PDeCAT ante el bloqueo que hay actualmente en las negociaciones para la reordenación del espacio de JxCat.

8.12 Tokio anota más de 100 casos de COVID-19 por primera vez desde hace dos meses

Tokio anotó hoy 107 casos de contagio de coronavirus en las últimas 24 horas, un dato que supera el centenar de infectados por primera vez desde el 2 de mayo pasado y más de un mes después de que en Japón quedara levantada la alerta sanitaria.

7.55 La covid satura el mercado de los pisos en alquiler: un 32% más que hace un año

La vuelta a la normalidad en el mercado del alquiler está viéndose marcada, al menos en el punto de partida, por un incremento notable de la oferta, lo que lleva a que agentes del sector aventuren incipientes caídas de los precios en este mercado.

Según precisan a Vozpópuli desde el mayor portal inmobiliario de España, Idealista, la web tiene hoy un 32% más de anuncios de pisos distintos disponibles al mismo tiempo que al cabo de junio de 2019.

7.13 China registra sólo tres casos de coronavirus, uno de ellos relacionado con el mercado mayorista de Pekín

El Ministerio de Salud de China ha informado este jueves de la aparición de tres nuevos casos de la covid-19, dos procedentes del extranjero y uno de ellos en Pekín, cumpliéndose, tal y como parece, las predicciones de las autoridades, que hace una semana aseguraron que el nuevo foco se extinguiría en menos de diez días.

5.33 Trump insiste en que EEUU no necesita una orden sobre el uso de mascarillas y defiende que las usa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este miércoles en que el país norteamericano no necesita una orden sobre el uso de mascarillas y ha defendido que "no tiene ningún problema" con llevar una, después de desdeñar su uso en reiteradas ocasiones en el marco de la pandemia del coronavirus.

Miércoles 1

22.45 Turquía sobrepasa los 200.000 casos de coronavirus con más de 5.100 muertos

22.22 Francia constata otros 18 muertos e investiga 128 posibles brotes de coronavirus

22.13 Qatar reabre restaurantes, mezquitas, playas y parques en medio de la segunda fase de su desescalada

21.59 La OMS avisa de que la semana pasada se registraron cada día más de 160.000 nuevos casos de covid-19

21.45 La OMS avisa de que la semana pasada se registraron cada día más de 160.000 nuevos casos de covid-19

21.20 Dos nuevas muertes elevan a 19 la cifra de decesos en Paraguay por covid-19

20.55 Chile supera 282.000 contagios de covid-19 e implementa trazabilidad de casos

20.16 Los funerales se acumulan en una ciudad boliviana golpeada por la covid-19

20.05 Chile supera 282.000 contagios de covid-19 e implementa trazabilidad de casos

19.45 La tasa de paro de Alemania sube al 6,4% en junio, en máximos desde 2015

19.30 Las comarcas en fase 2 acumulan el 66 % de los casos de la última semana

19.20 Italia suma otros 21 fallecidos y 182 contagios, con poco más de 15.000 casos activos

19.10 Las comarcas en fase 2 acumulan el 66 % de los casos de la última semana

19.00 Salud prevé destinar 140 millones más este año a la covid-19

18.45 PP, PSOE, Vox, Ciudadanos e Izquierda Confederal apoyan una moción para alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad

18.30 El mundo alcanza los 10,32 millones de casos de coronavirus y las 507.435 muertes

Los casos globales de covid-19 alcanzaron hoy la cifra de 10,32 millones, mientras que los fallecidos ascienden a 507.435, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).En las últimas 24 horas se registraron 163.000 nuevos contagios, un ligero descenso con respecto a las jornadas anteriores, mientras que las nuevas muertes superaron las 3.900, una cifra también algo inferior a la de días anteriores.América, con 5,2 millones de contagios, concentra ya casi la mitad de los casos mundiales, seguida de Europa con 2,69 millones y Oriente Medio, que ya superó la barrera del millón de casos.Por países, Estados Unidos sigue liderando la lista con mayor número de casos, con más de 2,5 millones, seguido de Brasil, Rusia y la India, mientras que Perú ocupa el sexto lugar, Chile el séptimo, España el octavo y México el undécimo.

18.18 Suiza impone la mascarilla en el transporte público ante el aumento de casos

18.10 El Reino Unido registra otras 176 muertes por coronavirus, hasta 43.906

17.56 Reino Unido confirma 829 casos y 176 muertes más por la pandemia de de coronavirus

17.44 Sanidad notifica ocho muertes y 149 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas

17.00 Egipto reabre sus aeropuertos para vuelos internacionales en medio de un repunte de los casos

16.45 La capital indonesia prorroga las restricciones tras sumar cientos de casos de covid-19 cada día

16.30 Un enfermo de Alicante supera la covid-19 tras 101 días en la UCI

16.15 Extremadura registra un brote en Badajoz con 46 personas aisladas

15.55 Sánchez espera abrir la frontera a países no Schengen "en cuestión de horas".

15.40 El Banco de España confirma que el Euríbor rompió su racha alcista y bajó al -0,147% en junio.

15.26 Ignacio Aguado dice que echa de menos medidas más contundentes en la apertura de fronteras.

15.06 Extremadura registra un brote en Badajoz con 46 personas aisladas.

14.50 Los Mossos podrán realizar persecuciones transfronterizas a partir de hoy.

El conseller catalán de Interior, Miquel Buch, ha anunciado este miércoles que los Mossos d'Esquadra podrán realizar a partir de hoy persecuciones transfronterizas en caliente de delincuentes hacia territorio francés, según informa el departamento en un comunicado.

14.32 Torra dice que el Govern se prepara para un rebrote: "La emergencia no ha acabado".

14.15 El índice de desempleo en Alemania sube una décima hasta el 6,2 % en junio.

14.00 La Comunidad de Madrid reparte 50.000 mascarillas y 2.000 litros de gel entre entidades de ocio y tiempo libre juvenil.

13.34 Vox permite que el PSOE presida la mesa de la reconstrucción en la Asamblea de Madrid

La abstención de Vox en la votación para designar a los miembros de la Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Comunidad de Madrid tras la crisis del coronavirus en la Asamblea de Madrid ha permitido que su presidente sea el diputado socialista Carlos Carnero. El vicepresidente será Enrique Martínez Cantero, de Ciudadanos, y el secretario Alberto Oliver, de Más Madrid.

13.20 La emotiva carta de los sanitarios del Gregorio Marañón dirigida a sus pacientes con coronavirus

Los profesionales sanitarios del Hospital Gregorio Marañón han difundido este miércoles una emotiva carta abierta dirigida a sus pacientes, en formato de texto y de vídeo, donde han reconocido que "no era fácil llevar bien lo difícil, pero era imprescindible", y que aprendieron "con dolor e impotencia que hay palabras que no se materializan, que decir mascarilla, no protege, y repetir respirador no salva vidas".

13.16 'Canonizan' a Fernando Simón y le rinden homenaje en plena calle

Este miércoles Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, se ha convertido una vez más en protagonista de las redes sociales, esta vez por un homenaje que le han rendido en plena calle.

13.01 El Real será el primer teatro de Europa en abrir sus puertas

Este 1 de julio el Teatro Real reabre sus puertas con el estreno de La Traviata, ópera verdiana que cierra la temporada del coliseo madrileño en unas condiciones extremas de seguridad: mascarillas, músicos e intérpretes separados para garantizar la distancia, ausencia total de programa de mano en físico... Menos personas y más representaciones. Esa es una de las claves. De las 19 funciones programadas originalmente ha pasado a 27 representaciones con un aforo limitado de 869 localidades, un 50% del aforo, aunque a partir del 6 de julio valorarán aumentar el aforo al 75%.

12.55 Las fábricas europeas se acercan al punto de equilibrio, pero aún destruyen empleo.

La actividad del sector manufacturero de la zona euro ha logrado en junio frenar de manera sustancial su deterioro de los últimos meses hasta alcanzar prácticamente el nivel de estabilización, según refleja el índice PMI, que ha superado las expectativas y se ha situado en 47,4 puntos, su máximo en cuatro meses, frente a los 39,4 del mes anterior, aunque las empresas del sector han seguido reduciendo sus niveles de personal.

12.40 Los pacientes hospitalizados por covid-19 caen a tres en Canarias, dos de ellos en UCI.

12.25 Ciudadanos arranca al Gobierno un pacto de reconstrucción con una veintena de propuestas.

Ciudadanos ha anunciado que el Gobierno ha aceptado más de 20 propuestas de la formación 'naranja', en materia de sanidad, economía y Unión Europea, para incluir en las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del país tras la pandemia del coronavirus.

12.10 España y Portugal celebran la reapetura de sus fronteras con el Rey, Sánchez y sus homólogos lusos.

España y Portugal estrechan sus lazos. El Rey Felipe VI, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro luso, António Costa, han protagonizado este miércoles en Badajoz un acto con el que han simbolizado la reapertura de las fronteras entre sus países tras permanecer cerradas desde el pasado 17 de marzo a consecuencia de la pandemia de coronavirus.

11.55 Los aeropuertos de Aena tienen programados más de 1.400 vuelos este miércoles ante la apertura de fronteras.

Las compañías aéreas han programado 1.482 vuelos de pasajeros en la red de Aena para este miércoles, cuando se han abierto las fronteras, de los que 743 son llegadas y 739 salidas, frente a los 6.500 que se operaron el mismo día de 2019.

11.40 Los créditos a empresas suben un 4,8% en mayo a su nivel más alto en cinco años.

El crédito concedido por las entidades financieras a las empresas españolas aumentó un 4,8% en mayo, en pleno estado de alarma, respecto al mismo mes de 2019, con lo que los préstamos a las sociedades no financieras se situaron en su nivel más alto desde mayo de 2015.

11.25 El presidente de la Generalitat, además, ha afirmado que, pese al "gran esfuerzo" de su Ejecutivo, no puede estar "contento ni satisfecho" ante el "drama" de la covid-19, con tantas vidas perdidas para las que ha pedido un minuto de silencio en el pleno del Parlament.

11.10 Quim Torra acusa al Gobierno de aplicar un 155 "camuflado en el estado de alarma".

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha acusado al Gobierno central de aplicar a Cataluña un artículo 155 de la Constitución "camuflado en el estado de alarma" y ha reprochado al Gobierno su gestión en la compra de material durante la pandemia.

10.55 Casi la mitad de los europeos contempla viajar fuera de sus fronteras este verano.

El 46% de los europeos contempla la posibilidad de viajar fuera de sus fronteras ahora que se permite una mayor circulación turística, en el caso de los españoles, el 72% optará por destinos nacionales para estas vacaciones considerando fundamental que se levanten las restricciones para animarse a viajar, según un informe elaborado por la consultora Oliver Wyman.

10.38 Vuelco a la baja en los precios de la vivienda: caen un 2,5% en el segundo trimestre.

10.19 Las piscinas de Madrid abren hoy: ¿cuáles son y cómo reservar entradas?

La ciudad de Madrid abre sus piscinas este miércoles, 1 de julio, como adelantó Vozpópuli. Tanto las piscinas al aire libre como las cubiertas que dependen del Ayuntamiento de Madrid permanecerán abiertas durante todo el verano hasta el próximo 15 de septiembre, aunque lo harán con una serie de medidas de seguridad por la pandemia del coronavirus. ¿Cuáles son las piscinas que reabren este verano y cómo se puede reservar? Te lo explicamos aquí.

10.15 La pandemia de coronavirus supera los 511.000 muertos con más de 10,45 millones de casos en el mundo

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 156.000 casos, lo que eleva el total a más de 10,45 millones de personas contagiadas y más de 511.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins.

10.07 Empresarios andaluces apuntan que las reservas de verano van "lentas" y esperan que mejoren en septiembre

El presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Miguel Sánchez, ha advertido este miércoles de que las reservas turísticas para estos meses de julio y agosto van "muy lentamente" y no se están produciendo como esperaban, si bien confía en que septiembre sea "mejor que agosto" y la temporada de verano "se amplíe hasta octubre".

9.28 Nicaragua eleva a más de 2.500 los casos de la covid-19 tras incluir 349 en la última semana

El Ministerio de Salud de Nicaragua ha confirmado al menos 349 nuevos casos de la covid-19 en la última semana, lo que eleva el balance provisional de contagiados a 2.519, si bien la oposición considera que la cifra real es mayor a la que revela el Ejecutivo de Daniel Ortega.

9.13 El brote de la covid-19 en Ibiza afecta ya a siete personas, tres de ellas menores

La Conselleria de Salud y Consumo del Govern balear ha confirmado que hay siete casos detectados en relación a un brote familiar de coronavirus (covid-19) en la isla de Ibiza. Este miércoles, desde Conselleria han señalado que el primer caso del brote fue detectado la pasada semana cuando el paciente fue a realizarse una prueba hospitalaria. Se hizo un estudio de contactos y el sábado tres de ellos dieron positivo.

8.54 El Gobierno deja a los colegios concertados sin ayudas por el coronavirus

El plan de recuperación del coronavirus que ha elaborado el Gobierno no incluye a los colegios concertados. Así lo dispone el borrador de conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España que ha tenido lugar durante las últimas semanas en el Congreso de los Diputados.

8.36 El Gobierno renuncia a las PCR en los aeropuertos: solo tomará la temperatura a los viajeros

En pleno debate sobre la idoneidad de practicar pruebas de coronavirus a los pasajeros que vengan a España, y mientras desde Madrid siguen alertando de que aeropuertos como el de Barajas podrían convertirse en un "coladero", el Gobierno ha renunciado a realizar pruebas de covid-19. Los controles en los puntos de entrada a España -en aeropuertos y puertos- se limitarán un mero trámite burocrático, con tomas de temperatura a los viajeros que accedan a España, tal y como publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles.

7.55 Pekín registra su cifra más baja de contagiados desde el inicio del rebrote en uno de sus mercados

El Ministerio de Salud de China ha informado este miércoles de la aparición de tres nuevos casos de coronavirus, todos ellos en Pekín, que ya acumula 331 desde el pasado 11 de junio, cuando se registró la nueva ola de contagios en uno de los principales mercados mayoristas de la capital, sin embargo, se trata de la cifra más baja desde entonces.

7.11 El 'efecto covid' eleva un 15% el interés por viviendas fuera de las ciudades

Las búsquedas de viviendas ubicadas en las afueras de las ciudades han crecido una media de alrededor del 15% respecto a la tendencia media pre-covid en el conjunto de España, según se desprende de datos aportados por fuentes del sector.

7.05 PSOE y PP ultiman un acuerdo lleno de ambigüedades en la comisión de la reconstrucción

PSOE y PP ultiman los acuerdos para salvar la comisión de la reconstrucción en el Congreso, que según ha sabido Vozpópuli estarán plagados de generalidades y ambigüedades para no molestar a nadie. El objetivo de ambos partidos es salvar con el mayor consenso posible esta comisión, que nació fruto de un tímido pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Casado al inicio de la epidemia del coronavirus en España.

7.01 Un informe pericial asegura que el 8-M provocó 1.500 contagios en Madrid

La Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid de archivar una querella contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES), Fernando Simón. En el marco de su acusación, ha entregado a la juez un pre-informe pericial con el que acredita que "la manifestación de Madrid [en referencia al 8-M] fue causante de al menos 1.500 contagios" de coronavirus.