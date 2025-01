Petro recula y acepta las condiciones de Trump tras la efímera crisis diplomática

La Casa Blanca y el Gobierno de Colombia dan por cerrada la efímera crisis de este fin de semana. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sacudido el tablero global durante su primera semana a los mandos del Despacho Oval y en relación al país latinoamericano, ha sido una consecución de amenazas arancelarias cruzadas tras los anuncios de deportaciones. Finalmente, tal y como han informado ambas administraciones, la situación se ha solucionado, con la aceptación por parte de Gustavo Petro de "todos los términos del presidente Trump".

El Gobierno colombiano habla de "impasse" para referirse a los hechos que provocaron durante horas una crisis diplomática con Estados Unidos. Según la Casa Blanca, debida a la decisión de Petro de no permitir el ingreso de dos aviones con ciudadanos deportados de EEUU si esas personas no recibían un trato "digno". Horas después, el Gobierno colombiano anunciaba: "Hemos superado el impasse con el Gobierno de Estados Unidos".

En un principio, Petro afirmó que no iba a permitir el ingreso de dos aviones con ciudadanos colombianos deportados del país norteamericano si esas personas no recibían un trato "digno", algo que provocó una férrea respuesta de su homólogo estadounidense. "Me acaban de informar que no se ha permitido que dos vuelos de repatriación, con un gran número de delincuentes ilegales, aterricen en Colombia", decía Trump en su red social, Truth.

"Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia que ya es muy impopular entre su pueblo. La negativa de Petro a estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y pública de EEUU, por lo que he ordenado a mi Administración que adopte de inmediato las siguientes medidas de represalia urgentes y decisivas", continuó para amenazar entonces con la imposición de aranceles del 25% a todos los productos colombianos. En una semana, dijo, estos impuestos se elevarían "al 50%".

IMAGEN: El mensaje de Donald Trump sobre Colombia en Truth. L.C.

Además, el mandatario anunció también restricciones de viaje y revocación de visados para funcionarios del Gobierno de Petro y su partido, posibles sanciones económicas al país e "inspecciones" a los ciudadanos y mercancías colombianas que lleguasen al país norteamericano. Finalmente, aseveró que se impondrían "sanciones bancarias, financieras y de tesorería en su totalidad".

Según el republicano, dichas medidas eran "solo el comienzo". "¡No permitiremos que el Gobierno colombiano viole sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y devolución de los criminales que forzaron a ingresar a EEUU!", escribía. En la misma línea se pronunció el ahora secretario de Estado, Marco Rubio, que ordenó "la suspensión inmediata de la emisión de visas en la sección consular de la embajada en Bogotá".

La respuesta de Gustavo Petro

La tensión continuó con la respuesta de Petro, que contestó de la misma manera, informando de que elevería los aranceles de importanciones estadounidenses también en un 25%. Petro tampoco no escatimó en amenazas y aseguró que EEUU "es aburrido", que Trump "va a acabar con la especie humana por la codicia" y que considera a los colombianos "una raza inferior".

"Si conoce alguien terco, ese soy yo, punto. Puede con su fuerza económica y su soberbia intentar dar un golpe de estado como hicieron con Allende. Pero yo muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted", siguió su mensaje para añadir tras un largo alegato que "el bloqueo" del magnate no le "asustaba". "Me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano 50% de arancel para entrar a EEUU, yo hago lo mismo", señaló.

Trump, a mi no me gusta mucho viajar a los EEUU, es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias, me gusta ir a los barrios negros de Washington, allí ví una lucha entera en la capital de los EEUU entre negros y latinos con barricadas, que me pareció una pendejada,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 26, 2025

Sin embargo, horas después, ambos Ejecutivos señalaron que habían llegado a un acuerdo tras una reunión de urgencia en el caso colombiano. Petro reculó, permitiendo la llegada de aviones con ciudadanos deportados y ratificando que iba a mantener los canales diplomáticos de interlocución para "garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos".

Los aranceles "no se firmarán, a no ser que Petro no honre el acuerdo"

A la par que Bogotá, Washington ha anunciado que los aranceles de Trump contra las importaciones colombianas y las sanciones "no se firmarán, a no ser que Colombia no honre este acuerdo". Eso sí, "las restricciones de visados emitidos por el Departamento de Estado y las inspecciones reforzadas de Aduanas y de Protección Fronteriza se mantendrán en efecto hasta que el primer avión cargado de deportados colombianos regrese con éxito":

Por su parte, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, ha añadido que el embajador en EEUU, Daniel García-Peña, y él "viajarán a Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos".

IMAGEN: El Canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo (c). EFE

"Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos", ha dicho Murillo, algo que incluye "la aceptación sin restricciones de todos los ilegales extranjeros de Colombia retornados desde EEUU, incluidos en aviones militares, sin limitaciones o retrasos".

El presidente colombiano había compartido el comunicado de la Casa Blanca, pero sin realizar ningún comentario, algo que daba a entender que lo validaba. No obstante, poco después lo eliminó y mantiene fijado en lo más alto de su perfil de X (antigua Twitter) el primer texto en el que se dirigía directamente a Donald Trump en su rechazo a las medidas.