Donald Trump: un árbitro internacional con mano dura

Donald Trump lleva apenas una semana en la Casa Blanca y ya está empezando a cumplir con algunas de las promesas que hizo durante la campaña electoral. A riesgo de quedar como un mentiroso, el republicano estrenó el escritorio del Despacho Oval el mismo día que juró su cargo firmando decenas de órdenes ejecutivas que borran lo implementado por su antecesor, el demócrata Joe Biden. Otra de las grandes promesas del republicano fue acabar con los conflictos "en 24 horas", o por lo menos en poco tiempo, algo que parece seguir en pie y de lo que ya está dando indicios de como lo hará.

Esta gran apuesta del empresario neoyorquino, que realizó durante la campaña, parece estar ratificándola en todos sus discursos, como el del Foro de Davos (Suiza). Por desinterés en lo que ocurra en el globo, o hastío, Donald Trump dejó clara sus intenciones respecto a la guerra en Ucrania el año pasado en plena campaña electoral: "lo tendré hecho, lo tendré hecho en 24 horas"; y lo ha seguido repitiendo en otras ocasiones hasta la fecha y zanjar el asunto: con él en la Casa Blanca no habrá conflictos.

El nuevo presidente estadounidense dejó caer sus prioridades desde que se postuló al cargo: sus intereses restan de fronteras hacia dentro. Por lo tanto, su agenda quedará centrada, para estos próximos cuatro años, en políticas, que desde su punto de vista, mejoren la situación para Estados Unidos. No por ello, y bajo todo pronóstico, parece que vaya a dejar de lado la diplomacia, por lo que a Marco Rubio le esperan cuatro años intentos al frente de la Secretaría de Estado.

La forma en la que el líder norteamericano atajará estos conflictos no está clara, aunque si hay dos puntos seguros: Trump no prescindirá de soldados estadounidenses y lo hará por la vía pacífica. Durante su primer mandato, el republicano ordenó la retirada del Ejército estadounidense de Afganistán e Irak, tropas que prefiere que apoyen a los agentes fronterizos en el sur de frontera, tal y como ha decretado. Por otro lado, el republicano ya anunció en Davos este jueves que Ucrania "está lista para llegar a un acuerdo" de paz.

Ucrania lista para la paz

El presidente estadounidense expuso este jueves algunas de las claves que marcarán su segundo mandato, lo hizo en el Foro de Davos en su discurso que realizó telemáticamente. Durante su intervención aseguró que Ucrania "está lista para llegar a un acuerdo" de paz. Al ser preguntado si para la próxima edición del Foro habría terminado el conflicto en Ucrania, que este febrero se cumplirán 3 años de la invasión rusa, respondió que eso habría que "preguntarlo a Rusia", porque Ucrania "está lista para llegar a un acuerdo".

Además, Trump reiteró, que, de haber estado él en la Casa Blanca, esta segunda parte de la guerra entre Rusia y Ucrania nunca habría tenido lugar. "En Ucrania hay muchas más personas muertas de lo que se ha informado", señaló y explicó que gracias al conocimiento y experiencia que posee como constructor podía asegurar que en los bombardeados a edificios se saldaron con muchas más víctimas mortales de que las reconocidas. "Vi fotos que nadie quiere ver", subrayó, para después añadir que había hecho "más en tres días, que sus antecesores en años".

El nuevo presidente norteamericano tiene un reto por delante, sentar a la mesa a dos naciones muy orgullosas que no darán su brazo a torcer y no permitirán la pérdida de un ápice de territorio. Trump tampoco podrá dejar mal a Europa permitiendo una victoria rusa sobre Ucrania, algo que debilitaría al bloque occidental frente al Kremlin y otros rivales diplomáticos y económicos. El mandatario estadounidense tiene claro que no prestará mucho más apoyo a Kiev, ya criticó a la anterior Administración, de Biden, por permitir a Ucrania el uso de misiles de largo alcance para represaliar a Putin por sus ataques a ciudades alejadas del frente.

Pero Donald Trump juega con algo más de ventaja que su antecesor: su relación con su homólogo ruso, Vladímir Putin. Aunque no pueden considerarses aliados, ambos presidentes comparten cierto respeto el uno por el otro, facilitando tanto una reunión, como ya hay anuinciada, como un entendimiento entre ambas partes. Existe mayor predisposición del líder ruso a reunirse con el republicano, que con su antecesor.

Reunión Trump-Putin

El Kremlin afirmó este viernes que el presidente ruso, Vladímir Putin, está listo para una reunión con su homólogo estadounidense, después de que Trump asegurara que estaba dispuesto a hacerlo "de inmediato". "Putin está preparado. Estamos esperando señales. Todos están preparados", manifestó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Y es que desde el Kremlin se transmitió el deseo del presidente ruso de reunirse con Donald Trump para hablar de aquellos asuntos que interesan, tanto a Moscú como Washington, lo que incluía a Ucrania. "Estaría bien que nos reuniéramos, teniendo en cuenta la realidad actual, y habláramos con calma sobre todos los temas que interesan tanto a Estados Unidos como a Rusia", dijo el jefe del Kremlin en una entrevista con el presentador de la televisión estatal rusa Pável Zarubin. Putin agregó que en Moscú han tomado nota sobre la disposición de Trump para un "trabajo conjunto" y están abiertos a ello. Según el líder ruso, Rusia puede tener "muchos puntos de coincidencia" con la nueva Administración estadounidense.

"En general, por supuesto, podemos tener muchos puntos de coincidencia con la Administración actual, buscando soluciones a cuestiones claves de la actualidad. Se trata tanto de asuntos de estabilidad estratégica, como de económicos", subrayó. En cuanto a Ucrania, Putin opinó que si Trump hubiera sido reelegido en 2020 sin que "le robaran esa victoria", posiblemente no habría estallado la guerra en Ucrania. "Si fuese elegido presidente, si no le hubieran robado la victoria en 2020, entonces, tal vez, no se habría producido la crisis en Ucrania que surgió en 2022", señaló.

Putin, quien además aseguró tener una relación "de confianza" con el nuevo mandatario norteamericano, dejó claro que continuaba abierto a diálogo sobre Ucrania, pero reiteró que Kiev tiene un decreto vigente que le prohibe iniciar cualquier conversación de paz con Rusia. "Creo que los que pagan dinero -para armar a Ucrania- deben obligarles a hacerlo", recalcó, para después agregar que, en algún momento, Kiev "tendrá que hacerlo".

La posición de Trump está en línea con el Kremlinm, ya que este jueves señaló que él también dispuesto a reunirse con Putin "de inmediato" para negociar un acuerdo de paz en Ucrania. "Por lo que escucho, creo que Putin quiere verme. Me reuniré tan pronto como pueda. Quiero decir, de inmediato. Cada día que no nos reunimos, soldados están muriendo en el campo de batalla", dijo el presidente a periodistas en el Despacho Oval.