Trump, el personaje que cambió el imaginario republicano y volvió a la Casa Blanca

Un emrpesario inmobiliario y constructor de casinos y campos de golf, con presencia en televisión y parte de la élite, además de formar parte de la lista de multimillonarios de 'Forbes' y ser considerado "la persona del año", según 'Time', en definitiva, la representación del sueño americano. Así llegaba Donald Trump a su campaña electoral de 2015 y así se convirtió en el presidente número 45 y 47 de Estados Unidos.

El exmandatario, nacido en 1946 en Queens (distrito de Nueva York en Long Island), regresa al Despacho Oval con 78 años. Su residencia actual está en Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida), y fue presentador de televisión, tertuliano en Fox News y tuvo su propio programa, 'The Apprentice' ('El aprendiz', en español). Este, se trataba de un concurso en el que participan un grupo de empresarios que competían por 250.000 dólares y un contrato para dirigir una de las empresas de Donald Trump. También se le vio en 'Solo en casa' o 'El príncipe de Bel Air'.

Pero también regresa al Despacho Oval como la "persona más importante" de la revista 'Time', un título del todo acertado teniendo en cuenta su ingente influencia y lo que ha conseguido este 2024. El magnate ha arrasado en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, con 312 votos frente a los 226 que consiguió Kamala Harris.

Icono de un "movimiento"

Pero no solo eso, será el presidente con mayor poder en décadas, al conseguir una triple victoria: voto popular, voto electoral y control de la Cámara de Representantes y del Senado. También se hizo con los codiciados 'swing states' o 'estados bisagra' y, además, ya ha planteado un nuevo equipo para su Administración donde las polémicas serán protagonistas.

Desde que se le conoce, la influencia de Trump no ha dejado de aumentar, logrando cambiar, incluso, la retórica republicana. El magnate ya no habla de partido ("party"), sino de "movimiento", en sus mítines y en su primer discurso como presidente electo, el republicano aseguró que era "el mayor movimiento de la historia de Estados Unidos".

Trump ha logrado crear en la mente de los descontentos y hartos del 'establishment' la idea de que si le votan, no lo hacen solo a un partido -con ciento de años de historia-, sino que son un movimiento vivo, del que son partícipes y que acaba de empezar. Sumado a su puño el alto, la oreja ensangrentada y al grito de "Fight!" en pleno intento de asesinato, el presidente electo se ha convertido, a una velocidad vertiginosa, en un verdadero icono.

IMAGEN: Intento de asesinato a Donald Trump. EFE

Empresas, Trump Organization y Miss Universo

De padre de ascendencia inmigrante alemana y también magnate inmobiliario, Frederick Trump, y madre de origen escocés, Mary Anne MacLeod, tuvo cuatro hermanos. En cuanto a su educación, el ahora político contó con educación militar en su adolescencia y está graduado en Economía Financiera por la Universidad de Pensilvania en el año 1968.

Posteriormente, en el año 1971, se hizo cargo de la empresa familiar de bienes inmuebles y construcción Elizabeth Trump & Son, que más tarde sería renombrada como Trump Organization. En los 80 compró casinos, levantó hoteles y campos de golf y construyó la popular Trump Tower.

IMAGEN: Donald Trump en la revista 'Time'. EFE

Sus negocios también sufrieron altibajos a finales de los 80 y principios de los 90, con alguna toma de decisiones comerciales que lo llevaron al cese de pagos y a la bancarrota comercial. Los bancos y los propietarios de bonos perdieron millones de dólares, pero finalmente, Trump logró salir de ese abismo económico y comenzó su aventura hotelera.

Además, compró acciones sobre la Organización Miss Universo, organización que realiza los concursos de Miss Universo, Miss Estados Unidos y Miss Estados Unidos Adolescente, convirtiéndose en productor ejecutivo.

Primer intento de llegar a la Casa Blanca

Pese a que, a día de hoy, Trump es el rostro más relevante del Partido Republicano, a principios de los 2000, estaba afiliado al Partido Demócrata y tanteó el panorama para poder presentarse como presidente, pero no obtuvo los respaldos suficientes. Entonces, no podía desbancar a George W. Bush ni competir contra Barack Obama.

2016 no fue el primer año que Trump buscó la nominación presidencial, ya lo hizo en los 2000 de la mano del Partido Reformista -al que perteneció entre 1999 y 2001-, pero se retiró antes de que comenzara la votación. También estuvo afiliado al Demócrata entre 2001 y 2009. Después, consideró postularse para el cargo como republicano para las elecciones de 2012, pero finalmente no lo hizo.

Contra todo pronóstico, Trump llegó a la Casa Blanca en 2016, todos los sondeos fallaron, ya que daban como ganadora a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

No fue hasta junio de 2015 cuando comunicó oficialmente su candidatura para la cita electoral de 2016, y se convirtió vertiginosamente en el favorito entre los 17 candidatos en las primarias republicanas. En julio fue nominado en la Convención Republicana junto con Mike Pence como su compañero de fórmula. Su campaña recibió una cobertura mediática sin precedentes y gran atención internacional gracias a, entre otras cosas, palabras incendiarias o declaraciones que tuvieron que ser desmentidas.

45 presidente de Estados Unidos

Tuvo una destacadísima cobertura mediática, pero todas las encuestas iban en su contra. Sin embargo, y contra todo pronóstico, llegó a la Casa Blanca en 2016, todos los sondeos fallaron, ya que daban como ganadora a la candidata demócrata, Hillary Clinton. Finalmente, el magnate venció gracias al sistema indirecto de voto: Clinton obtuvo más votos, pero Trump ganó el codiciado Colegio electoral.

IMAGEN: Donald Trump y Hillary Clinton en 2016.

El republicano accedió a la presidencia el 20 de enero de 2017 a la edad de 70 años siendo, entonces, el presidente con mayor edad en asumir este cargo en EEUU. Al llegar al Despacho Oval, su mandato se caracterizó por romper varios convenios internacionales como el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el de París, el acuerdo nuclear con Irán o el Tratado de Libre Comercio. Asimismo, durante su presidencia, también destacó su política antiinmigración y sus críticas a la OTAN, de la que hizo el amago de salir siendo EEUU el principal país aliado, o por prometer la construcción del muro en México.

Trump regresa a la Casa Blanca como la representación de la población hastiada, cansada y descontenta con un Partido Demócrata que no le ha solucionado nada.

Pese a estas decisiones, la paradoja reside en que además de un conocido empresario, Trump también hizo sus labores como escritor y en el año 1987 publicó su primer libro, que tituló 'The Art of the Deal' ('El arte del acuerdo').

Ahora, Trump llega a Washington siendo el primer expresidente del país en tener historial criminal y siendo declarado culpable de un delito penal por parte del jurado -por un total de 34 cargos-, el del caso de soborno a la actriz de cine para adultos 'Stormy Daniels' para silenciar una anterior relación extramatrimonial en campaña.

IMAGEN: Donald Trump en el juicio por el 'caso Stormy Daniels'. EFE.

Pero el magnate también vuelve a dirigir la primera potencia mundial como un icono, la representación de la población hastiada, cansada y descontenta con un Partido Demócrata que no le ha solucionado nada. Regresa al Despacho Oval con sus bailes, dialéctica y comportamientos cuestionables y con mucho poder. En definitiva, regresa a Washington la imagen del 'sueño americano'.