El aviso de JP Morgan al mundo: recesión y aumento del paro y los precios

Las advertencias de las instituciones financieras se suceden. Con las bolsas cayendo en picado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzase su arsenal arancelario, muchas voces ya hablan de frenazo del crecimiento económico, aumento de los precios, del paro y del camino hacia la recesión de la primera potencia mundial. Los últimos en pronunciarse han sido Goldman Sachs y JP Morgan Chase, que advierten del temible futuro a corto plazo para la economía global y, más concretamente, la estadounidense.

Después de que Goldman Sachs elevase la probabilidad de recesión al 45%, la institución financiera JP Morgan ha advertido de que la batería de aranceles globales anunciada por el inquilino de la Casa Blanca podría empujar al país norteamericano a esta situación. Pese a que su economía ha sobrevivido a grandes dificultades las últimas décadas, logrando esquivar la recesión, ahora los pronósticos son más pesimistas.

El magnate está jugando con fuego con cada anuncio que proclama, y los presagios no son optimistas. El banco más grande de EEUU y una de las mayores empresas financieras del mundo, JP Morgan, ha enviado una carta a sus accionistas firmada por su CEO, Jamie Dimon, en la que avisa de que la política arancelaria del presidente está abocando a los mercados y a la sociedad al "entorno geopolítico y económico más peligroso y complicado desde la Segunda Guerra Mundial".

"En todo el mundo, 2024 fue otro año de importantes desafíos, desde la terrible guerra y la violencia en Ucrania y los conflictos en Oriente Medio hasta la continua actividad terrorista y las crecientes tensiones geopolíticas, especialmente con China", comienza la misiva firmada por Dimon. "JP Morgan hará lo que le corresponda para garantizar la seguridad de la economía global, pero no es inmune a los efectos de estos eventos", añade.

IMAGEN: El presidente de EEUU, Donald Trump. EFE

Dimon habla de "un panorama inquietante", y pese a que la economía de EEUU se ha mantenido "resiliente" y las empresas "sólidas" anteriormente, los aranceles recientes "probablemente aumentarán la inflación y están llevando a muchos a considerar una mayor probabilidad de recesión". "E incluso con la reciente caída de los valores de mercado, los precios se mantienen relativamente altos", continúa el documento para afirmar que deben ser "muy cautelosos".

Minar la posición privilegiada de Estados Unidos

"Queda la duda de si el conjunto de aranceles provocará una recesión o no, pero ralentizará el crecimiento", afirma el que es considerado uno de los líderes más influyentes de la gran banca. Para Dimon, la férrea defensa del "Estados Unidos primero" ("America First", en inglés) del, de nuevo, inquilino de la Casa Blanca con imposición de tasas muy altas a socios comerciales y a competidores estratégicos podría minar la posición privilegiada de la aún considerada primera potencia mundial.

Según el multimillonario, "'EEUU primero' está bien, siempre y cuando no termine siendo solo Estados Unidos. Si las alianzas militares y económicas del mundo occidental se fragmentaran, el país se debilitaría inevitablemente con el tiempo". "Es extremadamente importante reconocer que la seguridad y la economía están interconectadas, la guerra 'económica' ha causado guerra militar en el pasado", dice el documento.

Probabilidades de recesión de EEUU, según JP Morgan

El pasado viernes, JP Morgan Chase ya elevó las probabilidades de una recesión global del 40% al 60% por el impacto económico provocado por la subida de aranceles, mayor de lo que se preveía. "Las políticas disruptivas de EEUU han sido reconocidas como el mayor riesgo para las perspectivas globales en lo que va de año", señalaron en su último informe, titulado 'Habrá sangre', los estrategas de la institución financiera.

El dirigente de Washington no solo no ha reculado en su ofensiva, si no que se ha reafirmado este lunes con una nueva amenaza contra China, al aumentar en un 50% adicional los aranceles a sus productos. El nuevo anuncio del magnate ha provocado un aumento de la volatilidad en Wall Street con una apertura en rojo y un reguero de pérdidas en las bolsas mundiales.