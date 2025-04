Sumar se traga los 2.000 millones para armamento que aprueba el Gobierno: "Son compromisos antiguos"

Un gol por la escuadra que Sumar asume como si fuera un portero vendado. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una transferencia de crédito por importe de 2.084 millones que engordarán el Ministerio de Defensa, fundamentalmente para armamento, que Moncloa dice que son para "modernización, mantenimiento y mejora de los efectivos" militares. El socio minoritario del Ejecutivo, contrario al gasto militar, justifica esta trasnferencia alegando que se trata de un "compromiso antiguo" adquirido por el Gobierno.

"Como saben, son compromisos adquiridos en defensa antiguos. También saben que dentro del Gobierno hay discrepancias sanas y hemos presentado observaciones. Pero compartimos algo esencial: que necesitamos autonomía estratégica que vaya mas allá del gasto militar", ha explicado la ministra de Sanidad, de Sumar, Mónica García. Poco después ha tomado la palabra la portavoz, la socialista Pilar Alegría.

"Desde esta mesa damos respuesta de los asuntos que trabajamos en el Consejo de Ministros y que van en el índice rojo, que se llama coloquialmente [que son los asuntos que se debaten], y este se aprobó en la comisión de secretarios y subsecretarios de Estado e iba en índice verde. Estamos hablando de una transferencia de crédito. Son 2.084 millones de euros para atender programas y contratos que ya estaban en marcha. Al tener un Presupuesto prorrogado, para poder atender estos convenios, teníamos que optar por esta fórmula... la misma que se usó en 2024", ha explicado Alegría.

Moncloa se esmera en explicar que este compromiso financiero no computará para el incremento del gasto militar anunciado por el Gobierno para atender el compromiso del 2% del PIB de gasto en defensa que reclaman la OTAN y la propia Comisión Europea. Precisamente esta premura hace que sea muy probable que haya más partidas como esta en el futuro. Es más, este martes se iba a votar en la comisión de transportes del Congreso una reforma de regulación aérea que incluía una enmienda para la creación de un fondo adscrito al Ministerio de Defensa y gestionado por Sepides para invertir en seguridad, defensa, aeronáutica y espacio por valor de 1.000 millones. Pero el PSOE la ha retirado en el último momento al constatar que no iba a tener apoyos suficientes para sacarla adelante.

Hace semanas que el presidente del Gobierno oculta al Congreso que España, en verdad, necesitará llegar al 3% de gasto militar sobre el PIB -y no al 2% como se ha comprometido hasta ahora-. Sánchez no quiere admitir, hasta que haya un mandato supranacional, que deberá alcanzar la cifra que ya ha puesto encima de la mesa la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora alemana Ursula von der Leyen. Fuentes gubernamentales del núcleo duro del Ejecutivo, cuestionadas sobre este asunto, explican que hasta que no se pida otra cifra, la que se baraja es la del 2%.

Fuentes socialistas, no obstante, admiten que "es posible" que el gasto en defensa se termine disparando por encima del objetivo al que quiere llegar el presidente. Otras fuentes diplomáticas de alto nivel aseguran que el plan anunciado este miércoles en el Congreso por Sánchez "para impulsar la seguridad" antes del verano no deja de ser otro gesto vacío, carente de contenido, para ganar tiempo. El presidente se encuentra en un callejón de difícil salida. Fuentes gubernamentales reconocen que dicho plan "será político", que recogerá "líneas generales" de actuación y que no tendrá una concreción de medidas que tengan que pasar por el Congreso de los Diputados.

Sánchez quiere sacudir a la opinión pública, a la que bombardea con mensajes de urgencia, casi de emergencia, ante cambios geopolíticos inéditos que, en efecto, son de una envergadura desconocida desde la Segunda Guerra Mundial. Pero Sánchez sabe, como dijo él mismo, que los españoles "no quieren contribuir a una carrera armamentística". De manera que le toca hacer pedagogía, consciente de que la imposición que le llega de Bruselas, que quiere invertir 800.000 millones para rearmar al viejo continente, no es bien recibida por los ciudadanos. En especial por los de izquierda, cuyos intelectuales ya gritan 'no a la guerra' enfrente del Congreso y firman manifiestos.

El presidente dice que hasta que los 27 no acuerden cómo se pagará el rearme comunitario, no podrá sentarse a hacer números y trasladarlos a la Cámara. Por eso, para evitar que las partidas sociales sufran lo mínimo, el Gobierno socialista se ha puesto como loco a recapitular todas las hojas diseminadas por todas las cuentas de todos los ministerios que puedan incluirse en Defensa. Si aflora el gasto real, será más fácil asumir un 3%, puesto que el incremento será menor y electoralmente menos costoso, piensan en Moncloa. El Gobierno, en cualquier caso, espera a la próxima cita de la Alianza Atlántica, en La Haya, a finales de junio, para mover ficha.