El Gobierno incorpora medidas del PP en el decreto antiaranceles, pero Génova lo ve "insuficiente"

Son retoques técnicos. Apenas unas "modificaciones menores" para que el Partido Popular no se levante de la mesa de negociación. El Gobierno, después de varias llamadas en la noche de ayer entre Juan Bravo y Carlos Cuerpo, ha aceptado -a ultimísima hora- incorporar en el decreto antiaranceles que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros algunas de las exigencias que demandaba Alberto Núñez Feijóo.

Los negociadores de ambas partes, el ministro de Economía y el vicesecretario popular, se telefonearon este lunes hasta en dos ocasiones. Según informan en Génova, primero se produjo una conversación en la que "el ministro escuchó las propuestas del PP y los argumentos que las sustentaban" y, después, reconoció "algunas dificultades" para modificar el texto. A las diez de la noche, los dos volvieron a hablar y, entonces sí, Cuerpo "trasladó su voluntad de incorporar algunas cuestiones, sin dar garantías de que así sería y sin concretar en qué asuntos había margen para flexibilizar su postura".

Ya entrada la madrugada, a las 00.21 horas, llegó a la sede nacional de los populares un nuevo texto procedente de Economía con alguna modificación que el politburó gallego considera "insuficiente". Se trata de dos disposiciones adicionales: la primera, para "garantizar el equilibrio territorial en la participación" de los "recursos financincieros" que darán liquidez a los sectores afectados por la guerra comercial, las comunidades autónomas tendrán voz y voto; la segunda, el ministro se compromete a comparecer trimestralmente en el Congreso para informar sobre el Plan de choque que diseña el Ejecutivo ante la amenaza comercial de Trump.

No obstante, Feijóo sigue reclamando "un plan completo" que dé respuesta a la situación actual. "El PP ha puesto uno a disposición del Gobierno y de los españoles, y que además había sido consensuado con los sectores afectados", remarcan fuentes de Génova, que agradecen que, a diferencia de otras ocasiones, el Gobierno ha "actuado en las formas de un modo diferente". Eso sí, los populares denuncian que Moncloa es "poco sensible con las numerosas propuestas" que les han trasladado en los últimos días.

"El texto que aprueba el Consejo de Ministros no se ha modificado en los aspectos que consideramos más importantes y que son la competitividad, la fiscalidad, el fondo nacional con la recaudación de aranceles o las medidas energéticas que pudieran mejorar las perspectivas de las empresas de nuestro país", lamentan en el PP. "Cualquier cuestión que sea susceptible de incidir para bien en la vida de los españoles puede ser debatida con el PP. Pero tan cierta es esa voluntad como cierto es decir que este no es nuestro decreto", añaden.

"Es problema de Sánchez"

En cuanto al sentido del voto del PP cuando el decreto llegue al Congreso de los Diputados, en Génova aseguran que todavía "no es momento" de decidir nada, aunque avisan: "El Gobierno ha tenido oportunidad de incorporar alguna propuesta más del Partido Popular para buscar una salida a este contexto arancelario con la colaboración de los dos grandes partidos. No lo han hecho. Entendemos sus dificultades parlamentarias y somos conscientes de que hablar de economía con el PP es alejarse aún más de sus socios. Pero ese es problema de Sánchez, no de las empresas, ni de los productores ni de los trabajadores de nuestro país".

Finalmente, los populares celebran que Pedro Sánchez ha decidido "apartar de cualquier negociación con el PP" a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Acierta al mandarla al rincón de pensar y al asumir que no es una interlocutora razonable para afrontar políticas de Estado".