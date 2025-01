Trump ordena cortar el uso de fondos federales que financien o promuevan abortos

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó este viernes cortar los fondos federales dirigidos a financiar o promover los abortos electivos.



Su orden ejecutiva subrayó que desde hace casi 50 años el Congreso ha promulgado anualmente leyes que impiden una financiación federal a la interrupción voluntaria del embarazo.



Durante la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025), según destacó, no se ha respetado ese principio. Por eso apuntó que se pone fin "al uso forzoso del dinero de los contribuyentes federales para financiar o promover el aborto electivo".



Trump revocó en concreto dos órdenes ejecutivas impulsadas por el anterior mandatario.



Una de ellas data de julio de 2022, un mes después de que el Supremo estadounidense, de mayoría republicana, revocara la protección federal al aborto que había desde 1973 y dejara en manos de los estados la política al respecto.

Aborto ilegal en 23 estados

Desde entonces, actualmente el aborto es ilegal o está severamente restringido, sin excepciones para casos de violación o incesto, en 23 de los 50 estados de EE.UU., según el Center for Reproductive Rights (CRR), una organización que defiende el derecho al aborto.



La Casa Blanca apuntó en la nueva orden ejecutiva que el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto promulgará directrices a los jefes de departamentos y agencias ejecutivas relacionadas con la implementación de lo acordado ahora.



Trump firmó también otra orden ejecutiva que restablece la política antiabortista llamada Mexico City Policy, la cual prohíbe que se destinen fondos federales a organizaciones no gubernamentales extranjeras que practiquen o realicen abortos.



Esta política, instaurada por primera vez en 1984, había sido eliminada durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden (2021-2025).



Estas órdenes llegan el mismo día en que una Marcha por la Vida recorrió Washington en contra del aborto.



En un mensaje en video, Trump prometió apoyar a esos activistas: "En mi segundo mandato, volveremos a defender con orgullo a las familias y los derechos de los no nacidos, protegiéndolos de los ataques de la izquierda radical contra las iglesias", les dijo.