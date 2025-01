La hotelera de los Matutes invertirá 650 millones en tres años con el foco puesto en Asia

La hotelera de los Matutes, Palladium Hotel Group, quiere seguir 'conquistando' el mundo e invertirá 650 millones de euros en los próximos tres años para continuar con su expansión internacional. Pondrá el foco en Asia, con especial atención al sudeste de la región (Singapur, Vietnam, Bali, Indonesia y Tailandia), aunque estos planes no frenarán su expansión en Oriente Medio, según ha desvelado el presidente del grupo, Abel Matutes durante la rueda de prensa del grupo en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

La hotelera ha cerrado el año con cifras de récord, tras lograr un incremento del 12% de su facturación en 2024 con respecto al año anterior (y del 60% respecto a 2019), hasta llegar a los 1.200 millones de euros, lo que le permite ampliar su cartera hotelera en los próximos años. En términos globales, el grupo ha logrado elevar en un 10% su RevPAR en comparación con el ejercicio anterior. Este incremento está sustentado en un crecimiento del 3% de la ocupación y un 7% del precio medio.

Además de llegar a nuevos mercados, Palladium trabaja en la búsqueda de oportunidades en Estados Unidos, México, destacadas capitales en Latinoamérica y en Europa, y enclaves turísticos del Mediterráneo, como Marruecos, Grecia o Croacia, entre otros. Para todo ello, la compaía invertirá aproximadamente 650 millones de euros.

Novedades de Palladium

En cuanto a las novedades previstas para este año, destaca la apertura del primer The Unexpected. El estreno de esta marca será en Ibiza y está prevista para abril. A éste, le seguirán Grand Palladium Select Palace Ibiza en abril y Grand Palladium Select Bávaro en Punta Cana a finales de 2025. Por último, en Punta Cana, el grupo está llevando a cabo un proyecto de renovación, que culminará a final de año, transformando Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa, e incorporará el programa VIP para familias, Family Selection at Grand Palladium Hotels & Resorts, hasta ahora presente solo en México.

En el último semestre de 2026 se prevé la apertura de Only YOU Hotel Venice Bonvecchiati, propiedad de Ece Real State y Soravia. En 2027, el grupo planea la segunda apertura de la marca The Unexpected Hotels en Ras Al Khaimah (Emiratos Árabes Unidos). El ambicioso proyecto, que llega de la mano de Al Marjan y Almal Real Estate Development, atraerá más de 100 millones de dólares de inversión e integrará 422 habitaciones. Asimismo, en 2027 se proyectan las aperturas de Only YOU Hotels en Ibiza y Nueva York, consolidando la internacionalización de esta marca del porfolio de Palladium Hotel Group.