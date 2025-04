Un correo sobre el "hermanísimo" Sánchez sienta a los directores de los conservatorios ante la juez

Semana clave en Badajoz. El Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz acogerá este martes y miércoles la declaración de siete testigos en el caso que dirige la jueza Beatriz Biedma contra el hermano de Pedro Sánchez. La primera jornada que marcará el inicio de un mes de abril repleto de declaraciones en torno al caso que rodea al familiar del jefe del Ejecutivo estará precedida por la testifical de los dos directores de conservatorio que estuvieron presuntamente tutelados bajo las directrices de coordinación del principal investigado.

En concreto, la instructora podrá escuchar de nuevo al exdirector del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil y a la directora del Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez. Sus nombres volvieron a salir a la palestra después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) hallase una serie de correos electrónicos que apuntaban a que la plaza que acabaría ostentando el hermano del líder del PSOE fue presuntamente creada 'ad hoc' para él.

Entre las comunicaciones intervenidas por las comunicaciones destaca un 'email' intercambiado por ambos testigos el 19 de mayo de 2017, día en el que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases para la provisión del Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios, cuyo asunto contenía el mensaje "El hermanísimo". La jueza concluyó en uno de sus últimos autos que esta comunicación probaría que con "carácter previo a que se supiera quiénes iban a ser los candidatos que optaran al mismo, y el contenido de sus currículums" los Directores de los Conservatorios "ya conocían que la creación de dicho puesto estaba destinada al Sr. Sánchez". Al respecto tendrán que responder ambos testigos, los cuales podrían salir del juzgado este martes bajo la condición de investigados.

No obstante, este no fue el único indicio señalado por los agentes a cargo de la investigación de que el puesto se adjudicó a dedo. Según el último informe de la UCO, un testigo se personó en la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz para explicar que en el año 2017, una persona que se ocultaba bajo el nombre “Hermit” se mostró interesada en alquilar, “durante tres cuatro meses” un piso que él tenía publicado en Airbnb. Este testigo también detalló que el interesado no descartó en alargar ese contrato de alquiler más tiempo.

Las fechas de la consulta realizadas por el hermano de Sánchez y la declaración de este nuevo testigo serán clave para la investigación dirigida por la jueza Beatriz Biedma. El investigado preguntó por una vivienda en Badajoz el 26 de junio, justo el día anterior de hacer la entrevista para el puesto del ente regional, por lo que "parece ser que ya sabía que el puesto iba a ser para él". Asimismo, según el informe de la UCO, también coincide la fecha de entrada en el inmueble, entre el 10 y el 15 de julio, con la fecha exacta en la que posteriormente fue firmado el contrato.

Por último, este martes declarará como testigo ante la jueza Beatriz Biedma Álvaro Jaén, portavoz de Podemos Extremadura en 2017, que denunció públicamente la creación de la plaza. Ya en 2017 la formación política denunció la creación del puesto adjudicado al músico y acusó al PSOE de enchufar a "amiguetes". Será la primera vez que pueda pronunciarse en sede judicial.