Vocento y Mediaset aplazan las negociaciones para comprar el medio deportivo Relevo

El cambio de consejero delegado en Vocento ha supuesto un giro en la estrategia del grupo mediático. Manuel Mirat, que llegó al cargo en octubre de 2024, tiene como principal objetivo reducir costes. Y, a su juicio, uno de los activos con menor rédito y que más pérdidas tiene en las cuentas financieras es Relevo.

El medio deportivo, que nació hace tres años para intentar plantar cara a Marca y As, aún no ha generado beneficios. El anterior CEO, Luis Enriquez, fue el gran valedor de este proyecto y puso muchas expectativas en Relevo. El consejo de administración abrió el grifo y contempló un período de cinco años a pérdidas para dotarlo de músculo financiero. Para ello, Vocento no dudó en atraer a gran parte del talento del periodismo deportivo que había en Grupo Prisa y en Unidad Editorial para tener una redacción potente.

Pero la delicada situación económica que atraviesa el gigante de la comunicación y la llegada de Mirat ha supuesto que esos cinco años se hayan recortado drásticamente. Vocento ha puesto en venta su digital deportivo y Mediaset entabló conversaciones para que el grupo del distrito de Fuencarral se quedara con Relevo. Las negociaciones, tal y como ha podido conocer Vozpópuli, estaban en una fase avanzada, si bien en las últimas horas todo ha cambiado.

Mediaset ha hecho una oferta muy por debajo de las expectativas de Vocento y las conversaciones están “en punto muerto”, tal y como revelan fuentes conocedoras de la situación. No obstante, no se dan por finalizadas las negociaciones y ambas partes esperan que se desbloquee la operación.

Como detallan los informantes, Vocento es partidaria de vender uno de los pocos activos que ven con opciones para recibir una inyección de liquidez inmediata. Por eso, Mirat transmitió al consejo de administración que la operación debía estar cerrada antes de que caduque enero, algo que parece poco probable. Mediaset conoce las prisas del editor de ABC y prefiere alargar los tiempos de las conversaciones.

En concreto, Mediaset llegó a plantear hacer una OPA de los principales trabajadores de Relevo para aligerar costes, algo que Vocento no aceptó ya que prefiere una venta total. La dueña de Telecinco, según fuentes del mercado, presentó también una oferta “muy a la baja”, que también fue desechada por el equipo de Mirat.

Fuentes cercanas a Vocento indican que el actual consejero delegado de la compañía insiste en que debe cerrarse el acuerdo “cuanto antes”. Mirat quería llegar con los deberes hechos al consejo de administración del próximo 27 de enero, si bien esta posibilidad “es imposible”.

Así, el grupo mediático prevé que la hipotética venta de Relevo a un comprador no se culmine hasta el cierre del primer trimestre del presente año fiscal, con la duda de si será Mediaset la que finalmente adquiera el medio deportivo.

El delicado momento de Vocento provocaría, como narran las diversas fuentes consultadas, que en el ERE que planea el grupo también afecte a Relevo, si bien este hecho aún no ha sido debatido en el consejo de administración.

En crecimiento

A pesar de que Relevo es un boquete en las finanzas de Vocento, el digital se ha ido haciendo hueco en el sector de la publicidad. Sus ingresos ascienden a dos millones de euros, con un crecimiento que supera el 60% respecto al pasado ejercicio. No obstante, el Ebitda sigue siendo negativo y ronda los -3,9 millones de euros.

La apuesta por el contenido audiovisual ha sido uno de los puntos fuertes de Relevo y sus tertulias grabadas son el principal nicho para que los anunciantes acudan. Varios programas se pueden visionar en YouTube o Twitch en directo. Las redes sociales también han hecho una gran labor y su expansión está fuera de toda duda, con buenos resultados a nivel de seguidores y visualizaciones con apenas dos años de vida.

Con todo, Vocento tiene ante sí una gran decisión con Relevo. El cierre del digital, por ahora, no es una opción que se contemple a corto plazo y se prefiere esperar a un posible comprador que satisfaga las necesidades del conglomerado mediático.