Trump amenaza con subir los aranceles a China hasta el 104%

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que habrá "acuerdos justos" con los países que están negociando los aranceles, pero descartó que vaya a haber una pausa en su política de gravámenes. Poco antes, el magnate neoyorquino amenazó a China con un arancel adicional del 50% a los ya impuestos, lo que acabaría por imponer al gigante asiático un gravámen total del 104%.

En una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que no contempla ninguna pausa o prórroga a la imposición de los gravámentes mientras tengan lugar las negociaciones arancelarias. Por su parte, la Comisión Europea propuso este lunes aplicar aranceles del 10% y del 25% a las importaciones de productos estadounidenses en la Unión Europea como primera respuesta.

"No estamos considerando eso. Tenemos muchísimos países que vienen a negociar acuerdos con nosotros, y serán acuerdos justos", indicó el líder republicano. Trump anunció el pasado 2 de abril aranceles globales del 10 % que entraron en vigor el pasado sábado y unas tasas superiores para otras regiones y países como China y la Unión Europea (UE) que comenzarán a aplicarse este miércoles.

"Si logramos un acuerdo realmente justo y beneficioso para Estados Unidos, esto es 'Estados Unidos' primero. Ahora es ' Estados Unidos primero'", dijo destacando que en el pasado no fue así y que no va a tolerarlo más. Trump subrayó que mantuvo este lunes por la mañana una "muy buena conversación" sobre eso con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. "Vamos a conseguir acuerdos justos y buenos tratos con todos los países, y si no los conseguimos, no tendremos nada que hacer con ellos", añadió destacando pese a todo que puede haber "aranceles permanentes" y al mismo tiempo "negociaciones".

La Comisión Europea propuso este lunes aplicar aranceles del 10% y del 25% a las importaciones de productos estadounidenses en la Unión Europea en respuesta a los que impuso la Administración de Donald Trump al acero y al aluminio de la UE, según un documento al que tuvo acceso Efe. Está previsto que los Estados miembros se pronuncien el miércoles sobre esta primera respuesta del bloque a los recargos anunciados por Washington, pero para bloquear los aranceles europeos haría falta que una mayoría cualificada de las capitales se pronunciase en contra.

Trump amenaza a China con un arancel adicional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con imponer un arancel adicional del 50 % a China si Pekín no retira antes de mañana, martes, los gravámenes impuestos a los productos estadounidenses en represalia por el plan arancelario del republicano. "Si China no retira su aumento del 34 %, además de sus abusos comerciales a largo plazo, antes de mañana, 8 de abril, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50 % a China a partir del 9 de abril", declaró en su red Truth Social.

En una rueda de prensa posterior en el Despacho Oval con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, criticó que el país asiático se ha convertido en un país rico porque quienes estuvieron antes que él en la Casa Blanca lo han permitido. El líder republicano consideró "un honor" actuar como lo está haciendo tras asegurar que Estados Unidos ha sido "destruido por lo que le han hecho" a su sistema.

Mano tendida desde la UE

Horas antes y pese a la propuesta de Bruselas de aplicar aranceles del 10% y el 25%, la presidenta de la Comisión Europa aseveró que Europa quiere evitar la confrontación pero asegura estar lista en caso de necesitar contraatacar, sin ofrecer demasiados detalles de su "sólido plan". De momento, opta por lo primero y, ahora, ofrece al magnate reducir a cero los gravámenes a los productos industriales.

"Europa está dispuesta a negociar con Estados Unidos. Hemos ofrecido aranceles 'cero por cero' para los bienes industriales", ha dicho la presidenta del bloque comunitario, Ursula von der Leyen, este lunes, para añadir que "siempre" están listos "para un buen trato". Sin embargo, ha continuado expresando que pese a que su afán es de diálogo, están "preparados para responder con contramedidas" para "proteger" a Europa de "los efectos indirectos de la desviación del comercio".

La presidenta de la Comisión Europea ha insistido en que la Unión Europea está lista para negociar con Estados Unidos una salida de la crisis después de la decisión de la Administración Trump de imponer un 20% de aranceles a todos los productos exportados desde la UE. Von der Leyen defiende que así han "hecho con éxito con muchos otros socios comerciales".

Durante la rueda de prensa, la presdienta de la Comisión aseguró que ofrecieron un pacto similar para el sector de la automoción sobre el cual "no hubo una respuesta adecuada".