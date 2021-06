La hostelería asume ya que el Gobierno no volverá a prorrogar los ERTE el próximo mes de septiembre. Tras vivir una última negociación muy complicada para alargar el periodo de aplicación de estos expedientes por quinta vez desde que estalló la pandemia, el sector de los bares y restaurantes ya cuenta con el que el Ejecutivo no estará dispuesto a prorrogarlos una vez se cumpla su plazo de finalización, el 30 de septiembre.

Así lo creen desde la patronal Hostelería de España, que opina que "el Gobierno no está por la labor de prorrogar y en ese sentido pensamos que no va a haber más". No obstante, los representantes de los empresarios del sector insisten que "en función de la evolución de la pandemia y cómo esté la situación en septiembre, nosotros pelearíamos una nueva prórroga".

Por el momento, los empresarios hosteleros consideran que sumar cuatro meses más de expedientes de regulación de empleo temporal "era absolutamente necesario", reseña el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, en conversación con Vozpópuli. A juicio de Yzuel, "mientras no haya semáforos verdes y turistas como los británicos se puedan mover con normalidad, habrá muchos que no puedan abrir porque no hay clientes", asevera.

Con el verano por delante y el proceso de vacunación avanzado, los dueños de estos locales prefieren esperar a septiembre para ver "cuál es el panorama real". "Una vez termine ese mes, los ERTE decaerán y tendremos que ver en qué situación está el sector, cuántas empresas siguen cerradas", señala Yzuel.

La hostelería agrupa la mitad de los ERTE

A finales de abril, el número de trabajadores en ERTE se situó en 638.283 personas. De ellos, la mitad se dedican al sector de la hostelería. En concreto, según los datos facilitados por la patronal, 306.096 de estos empleados estaban incluidos en estos expedientes en abril; en concreto, 200.873 trabajadores en restauración y 105.223 en alojamiento.

Según declaró el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cuando dio a conocer los datos a mediados de mayo, "cuando se mira la estructura, las personas que están en ERTE están muy concentradas en sectores cuya recuperación a va a ser muy fuerte en los próximos meses con toda seguridad".

En concreto, el ministro se refería a "restauración, comidas y bebidas y actividades de alojamiento, que son la mitad de esos 600.000 ERTEs, pero es cierto que en algunas partes de estos sectores podría ocurrir que haya cambios en la estructura de la demanda y se ponga de manifiesto la necesidad de algún tipo de ajuste y ahí podremos tener una oportunidad de aplicar el mecanismo de flexibilidad interna para las empresas", resaltó.

Demandas contra el Gobierno

En medio de la pelea por los ERTE, la hostelería continúa trabajando en el aluvión de demandas contra el Gobierno y las comunidades autónomas por las pérdidas ocasionadas por los cierres en el primer estado de alarma. Con la fecha límite marcada este lunes 1 de junio, los despachos de abogados trabajan a contrarreloj para agrupar la documentación y presentar sus demandas antes de esa fecha. En ello está la patronal Hostelería de España, que ha movilizado a sus socios para protestar por su caída de ingresos.

En concreto, según los datos que facilitó la patronal a Vozpópuli, Hostelería de España ha presentado ya más de 3.000 demandas individuales de hosteleros asociados, con el asesoramiento de despachos como Écija, Indemniza o Cremades.