¿Por qué aumenta la morosidad entre los inquilinos?

En España cada vez hay más inquilinos morosos. Así lo afirma un estudio elaborado por el Observatorio del Alquiler, donde concluyen que la deuda media de estos alcanzó los 7.957,6 euros en 2024. Esto equivale a siete meses de alquiler y supone una subida del 4,23 % frente a los datos de 2023. Pero, ¿a qué se debe el aumento de deuda? Cada vez es más difícil para los inquilinos españoles pagar su cuota de alquiler a tiempo. Así, la vivienda atraviesa uno de sus peores momentos desde hace años.

Es importante destacar que las diferencias entre las distintas zonas y comunidades autónomas de España son más que reseñables. Así, los que tienen mayores dificultades para pagar sus cuotas son los catalanes: el pasado año, su deuda ya rozaba los 11.000 euros. Esto no es de extrañar al comparar los datos de deuda con los del precio medio de alquiler por comunidades y ciudades. Así, Barcelona es la urbe con los alquileres más caros de todo el país. La lista de las comunidades con los inquilinos con mayor deuda es la siguiente:

Cataluña: 10.996,8 euros de deuda. Islas Baleares: 10.233,6 euros de deuda. Comunidad de Madrid: 9.812,9 euros de deuda. País Vasco: 8.372,9 euros de deuda.

Las comunidades de Andalucía, Navarra, Murcia, Comunidad Valencia e Islas Canarias se encuentran alrededor de la media nacional. Esta se encuentra entre los 6.000 y 7.000 euros. Pero no todo son malas noticias. En algunas zonas de España acceder a una vivienda en alquiler es algo más sencillo, y es en estas comunidades donde la deuda media es más reducida. La menor morosidad se observa en Castilla y León -4.321,9 euros-, La Rioja -3.882,1 euros- o Extremadura -3.385,2 euros-.

El motivo detrás de la deuda

Según subraya el Observatorio del Alquiler, el esfuerzo financiero que deben realizar los inquilinos para poder pagar sus cuotas mensuales de alquiler puede estar muy relacionado con el aumento del nivel de morosidad. Así, no solo influye el estado de la vivienda en cada zona de España, sino el salario medio que reciben los afectados. Ejemplo de ello son Barcelona, Baleares y Guipúzcoa, donde el esfuerzo económico de los inquilinos supera el 38 % y se registra el mayor nivel de morosidad. Sin embargo, en zonas como Ávila, Soria y Zamora, donde el esfuerzo no llega al 25 %, la deuda no supera los 3.000 euros.

Según el analista del Observatorio Sergio Cardona, todo esto es debido a los altos precios vinculados a una fuerte demanda, nacional e internacional. Además, las características laborales del sector turístico, como los contratos temporales y salarios volátiles, aumentan la inestabilidad económica de los inquilinos. Y también es posible hablar de las zonas españolas donde más ha empeorado la situación en el último año: Santa Cruz de Tenerife se lleva la peor parte, seguida de Valencia, Huelva y Alicante.