El encuentro Oughourlian-comité de redacción: "Cómo voy a fiarme si hay personas que no me quieren en Prisa"

Joseph Oughourlian quiere tener el control accionarial y editorial del Grupo Prisa. El empresario de origen armenio está viviendo sus momentos más complicados desde que asumiera las riendas del conglomerado mediático por culpa de las injerencias políticas de Moncloa.

En pleno pulso con los accionistas afines al Gobierno, que se ha saldado con una demanda de Global Alconaba contra la gestión de Oughourlian, el presidente de Prisa ha hecho saber a la redacción su punto de vista.

Este periódico ya avanzó que el máximo accionista de la compañía mostró su malestar porque sus medios de referencia (El País y Cadena Ser) no se hicieran eco del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. El líder de la oposición recriminó al presidente del Gobierno que utilizara su posición para presionar a un accionista de relevancia como Vivendi para que apoyara a los accionistas críticos de Oughourlian y se produjera un cambio de poder en Prisa.

Estos reproches se produjeron en la reunión mantenida con el comité de redacción. Fuentes conocedoras del contenido de la charla apuntan a Vozpópuli que Oughourlian dejó entrever cierta desconfianza hacia El País por omitir lo acontecido en el hemiciclo. “Cómo voy a fiarme si hay personas que no me apoyan”, llegó a decir. Estas personas no son otras que José Miguel Contreras y Carlos Núñez, que finalmente fueron destituidos.

Fuentes internas indican a este periódico que la “sorpresa fue mayúscula” cuando el presidente del Grupo Prisa aseguró que la plantilla no tenía la confianza del máximo accionista.

A pesar de que la reunión se desarrolló en un tono cordial y de acercamiento quedaron claras las posturas de ambas partes. El propio comité también preguntó al presidente del Grupo Prisa por qué el día en el que se dinamitó la paz accionarial tras la negativa a sacar adelante el proyecto de un nuevo canal en la Televisión Digital Terrestre (TDT), ideada por el Gobierno y por los accionistas afines de Moncloa, concediera una entrevista a Expansión.

El comité de redacción pidió al presidente de Prisa los motivos que llevaron a conceder la entrevista al periódico económico que rivaliza con Cinco Días, cabecera financiera del conglomerado mediático. Es cuando Oughourlian vuelve a insistir en “la confianza” que no tiene el armenio depositada en ciertas personas de las diferentes redacciones de Prisa.

Conviene recordar en este aspecto que tras la purga de directivos que acometió el dueño de Amber Capital tras el fallido proyecto televisivo, decide autoproclamarse presidente de El País. Un movimiento que refuerza la idea que tiene Oughourlian con las cabeceras informativas de Prisa. Tras los esfuerzos de Moncloa por controlar la línea editorial de los medios de comunicación de la compañía, el empresario va a poner todos sus esfuerzos porque la redacción “no caiga en el sanchismo”, señalan fuentes internas.

El propio Oughourlian, en una columna de opinión firmada en El País, escribió que el periódico “debe ser un periódico independiente, que no pertenezca ni sea portavoz de ningún partido, asociación o grupo político, financiero o cultural, y aunque deba defender la necesidad de la libre empresa, y aunque su economía dependa del mercado publicitario, el periódico rechazará todo condicionamiento procedente de grupos económicos de presión”.

Asiento en el consejo de administración

Durante el encuentro, el comité de redacción también exigió una importante novedad organizativa. En concreto, se demandó a Joseph Oughourlian que los trabajadores debían estar representados en el consejo de administración de El País. Así, se propuso a Miguel Sánchez como consejero.

Esta petición fue aceptada por Joseph Oughourlian. Una idea que recuerda a la propuesta de Sumar que abogan porque todas las empresas del Ibex 35 abrieran el consejo de administración a los empleados.

Por último, en el encuentro de Joseph Oughourlian y los representantes de la redacción pidieron que las diferentes cabeceras que tiene el Grupo Prisa tengan “independencia de la plantilla frente a los cambios empresariales”. Fuentes internas reconocen a este periódico que existe “incertidumbre” por la disputa accionarial entre los afines a Moncloa y Joseph Oughourlian.