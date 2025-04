Marine Le Pen promete una "batalla pacífica y democrática" contra su condena

La líder ultraderechista francesa, Marine Le Pen, ha prometió una "batalla pacífica y democrática" contra su condena por desvío de fondos, al intervenir este domingo por video en el congreso del partido italiano Liga de Matteo Salvini. "Nuestra batalla será como la tuya (a Salvini), pacífica y democrática, y podemos decir que el ejemplo viene de Martin Luther King, que habló de derechos civiles. Y son los derechos de los franceses los que son puestos en discusión", denunció.



Le Pen confesó sentirse "conmovida" por el apoyo de los dirigentes de la Liga de Salvini, actual vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni y que en noviembre fue absuelto de un juicio en el que se le acusaba de secuestro por sus políticas antiinmigración de 2019. Su intervención en el congreso del partido italiano, celebrado en Florencia (norte), se produce el mismo día en que los seguidores y detractores de Le Pen marcharán en París, en sendas manifestaciones, tras su inhabilitación de cinco años por desvío de fondos públicos.



La líder francesa consideró su condena como "un ataque perpetrado a través de la justicia contra los dirigentes que protegen su país y su soberanía". "El ataque es muy violento y afecta a todo el pueblo francés. No pone en discusión solo mi futuro sino el del país, de los franceses, que no podrán elegir ni votar a un candidato que quieren al frente del nuestro país, visto que ya fui favorita en las anteriores presidenciales", denunció.



Y agregó: "Nosotros obviamente lucharemos, no nos doblegaremos jamás ante esta violencia, no cederemos nunca ante la violación de la democracia y usaremos todo los instrumentos jurídicos para poder presentarnos a las elecciones presidenciales y evitar este intento de acabar con el funcionamiento democrático de Francia". Le Pen advirtió que este "intento de manipulación" afecta a todo el continente europeo y puso como ejemplo las investigaciones que salpican al partido 'Chega' portugués, socios suyos y de Salvini en el grupo 'Patriotas por Europa' en el Parlamento Europeo.