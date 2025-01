¿Qué es la 'inquiokupación' y cómo prevenirla?

La 'inquiokupación' es un término que ha ganado relevancia en el sector inmobiliario, refiriéndose a una práctica en la que personas acceden a una vivienda mediante un contrato de alquiler, pero luego dejan de pagar las cuotas, quedándose a vivir en la propiedad sin abonar la renta. A diferencia de la ocupación ilegal tradicional, en la 'inquiokupación' existe un contrato de por medio, lo que la convierte en un tipo de morosidad, no una usurpación a nivel legal. Por lo tanto, el proceso para recuperar la vivienda no es un desalojo por ocupación, sino un desahucio por impago.

Los 'inquiokupas' son aquellos que, tras firmar un contrato de alquiler y abonar la fianza y el primer mes de renta, cesan los pagos convirtiéndose en morosos. Utilizan esta táctica para evitar las penas asociadas a la ocupación ilegal. Este tipo de situaciones no implican penas de prisión, lo que obliga al propietario a recurrir al auxilio judicial y al proceso de desahucio por impago. Es crucial que los propietarios actúen rápidamente, ya que desde el primer mes de impago pueden rescindir el contrato. Sin embargo, si el inquilino no se va, puede permanecer en la vivienda hasta que un juez ordene el desalojo.

Señales de alerta para detectar 'inquiokupas'

Detectar a un 'inquiokupa' antes de firmar un contrato de alquiler puede ahorrar muchos problemas. Expertos del portal inmobiliario Idealista indican algunas señales de alerta, como son:

• No tener referencias de otros arrendamientos.

• Querer pagar de más por adelantado.

• Poner objeciones al presentar documentación o faltar documentos.

• No tener propiedades a su nombre.

• No poseer nómina.

• Negarse a pagar por transferencia.

Medidas de prevención contra la 'inquiokupación'

La prevención es clave para evitar la 'inquiokupación'. Estas son algunas medidas que los propietarios pueden tomar:

• Consultar el fichero de morosos: verificar si el potencial inquilino tiene deudas anteriores es fundamental. La reticencia a esta consulta puede ser una mala señal.

• Analizar la solvencia: es crucial comprobar los ingresos y gastos del inquilino para asegurar que puede pagar la renta.

• Desconfiar de pagos adelantados: ofrecer meses por adelantado puede ser una táctica de los 'inquiokupas'.

• Contratar un seguro de impago: esta póliza puede cubrir las mensualidades impagadas y realizar una comprobación del inquilino.

• Pedir referencias a antiguos arrendadores: si el inquilino no tiene referencias, o tiene problemas para proporcionarlas, puede ser una señal de alerta.

• Contratar una empresa de gestión de alquileres: estas empresas cuentan con profesionales que pueden verificar la solvencia de los inquilinos y gestionar el proceso de alquiler.

• Establecer un precio de alquiler razonable: fijar un precio acorde al mercado evitará atraer a inquilinos problemáticos.

• Asegurar que los suministros estén a nombre del inquilino: esto evita que el propietario se vea involucrado en posibles deudas, y es un indicador de responsabilidad del inquilino.

• Incluir una cláusula anti morosidad: añadir una cláusula en el contrato que indique que el inquilino puede ser incluido en un registro de morosos si no paga, sirve como medida disuasoria.

Tomar estas precauciones puede minimizar el riesgo de enfrentarse a un 'inquiokupa' y garantizar una experiencia de alquiler más segura.

En resumen, aunque la 'inquiokupación' puede ser un problema complejo, existen herramientas y estrategias para que los arrendadores puedan protegerse y evitar caer en esta situación. La clave está en la prevención y en la correcta evaluación de los potenciales inquilinos.