Abel Matutes (Palladium): "En España la legislación no da confianza al propietario de pisos"

Grupo Palladium, la hotelera de la familia Matutes, está viviendo una época de bonanza, y ha conseguido esquivar la presión (cada vez mayor) de los pisos turísticos. Pero son conscientes de que el problema existe y afecta tanto a la sociedad, que sufre el acceso a la vivienda, como al sector turístico, que sufre las consecuencias de un rechazo social cada vez mayor. Su actual presidente, Abel Matutes Prats, en una entrevista con Vozpópuli, se ha atrevido a hacer una valoración del problema y ha considerado que una de las causas del incremento incesante de los pisos turísticos es la propia regulación española, que no favorece la limitación de estos pisos.

Ante la pregunta sobre la turismofobia y el problemático auge de los pisos turísticos, el empresario, hijo del fundador del Grupo Palladium, considera en este caso "hay que tener claro dónde apuntar el tiro" y dejar claro cuál es la causa del problema de que "de repente el centro de las ciudades esté colapsado", de que las casas estén "carísimas" y de que la gente no pueda vivir en sus ciudades. Bajo su punto de vista, hay muchas razones que pueden explicar la crisis, y una de ellas pasa por el papel de las administraciones.

"La gente ha dejado de poner en alquiler viviendas que antes sí se ponían. Ahora, por rentabilidad, y siendo sinceros, al final todo es por rentabilidad, se ofrecen en el mercado del alquiler turístico, encareciendo los precios del alquiler. Por otro lado, en España hay una legislación que ahora mismo no da confianza al propietario de un activo para alquilarlo [en el mercado residencial], por ejemplo, por el tema de desahucios o de las dificultades que afrontan los caseros. De hecho, se han retirado aproximadamente un 20% de las casas que había en alquiler; y eso también afecta a la presión inflacionista sobre las casas que sí se quedan. Es importante que las autoridades sepan cómo atajar los problemas, con legislación y siendo conscientes de lo que vive cada uno", ha señalado en conversaciones con este periódico.

Según los datos de Exceltur, la demanda dirigida a las viviendas de uso turístico es la que explica el 51% del aumento de la presión turística. En las 25 ciudades españolas con más demanda turística, el número de plazas en Viviendas de Uso Turístico (VUTs) ha aumentado en 2024 un 17,5%, tras haber añadido 51.316 plazas. Por su parte, los hoteles sólo han crecido un 2,9%, con 11.529 plazas más. Pese a la evidente presión que ejercen los pisos turísticos, Grupo Palladium, y en general el sector hotelero, están consiguiendo esquivar con éxito la competencia cada vez más feroz que estos ejercen sobre los hoteles.

2024, un año de crecimiento para Palladium

El año que acaba de cerrar ha sido, en palabras del empresario, un año "muy positivo" para Palladium. El grupo, propiedad de Grupo Empresas Matutes, opera más de 40 hoteles y más de 13.000 habitaciones, y gestiona 10 marcas. Con ellas, registró en 2024 más de 1.200 millones de euros de volumen de negocio, el 12% más que el año anterior.

En términos globales, el grupo incrementó un 10% los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en comparación con el ejercicio anterior gracias al crecimiento del 3% de la ocupación y del precio medio en un 7%, según ha hecho público la compañía durante la rueda de prensa enmarcada en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Esto les posiciona, según Matutes, como el número uno en España en este sentido.

2025 también se plantea 'jugoso' para el grupo. De hecho, la hotelera de los Matutes va a invertir 650 millones en los próximos tres años para continuar con su expansión internacional, con el foco puesto en Asia. El grupo se centrará en el Sudeste Asiático, concretamente en Singapur, Vietnam, Indonesia y Tailandia, así como Arabia Saudí y Emiratos, en Oriente Medio, como objetivos clave para tener presencia en los próximos años. Según ha contado a este periódico, Jamaica es otro de sus destinos estrella, ya que atrae a mucho turista norteamericano; allí abrirán dos nuevos hoteles, tras una inversión de 500 millones de euros.

Novedades del grupo en el 2025

En cuanto a las novedades previstas para este año, destaca la apertura del primer The Unexpected. El estreno de esta marca será en Ibiza y está prevista para abril. A éste, le seguirán Grand Palladium Select Palace Ibiza en abril y Grand Palladium Select Bávaro en Punta Cana a finales de 2025. Por último, en Punta Cana, el grupo está llevando a cabo un proyecto de renovación, que culminará a final de año, transformando Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa, e incorporará el programa VIP para familias, Family Selection at Grand Palladium Hotels & Resorts, hasta ahora presente solo en México.

En el último semestre de 2026 se prevé la apertura de Only YOU Hotel Venice Bonvecchiati, propiedad de Ece Real State y Soravia. En 2027, el grupo planea la segunda apertura de la marca The Unexpected Hotels en Ras Al Khaimah (Emiratos Árabes Unidos). El ambicioso proyecto, que llega de la mano de Al Marjan y Almal Real Estate Development, atraerá más de 100 millones de dólares de inversión e integrará 422 habitaciones. Asimismo, en 2027 se proyectan las aperturas de Only YOU Hotels en Ibiza y Nueva York, consolidando la internacionalización de esta marca del porfolio de Palladium Hotel Group.