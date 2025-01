Los looks de la investidura de Donald Trump y del baile presidencial: de Melania y Usha Vance a Ivanka y Lauren Sanchez

Donald Trump se ha convertido en el 47º presidente de los Estados Unidos. Un regreso a la Casa Blanca, de la que salió hace cuatro años tras la victoria de Joe Biden, que centró todas las miradas en el Capitolio, donde tuvo lugar la jura del magnate para su segundo mandato. Una ceremonia que reunió a importantes personalidades del mundo de la política y la empresa, y que estuvo marcada por la moda y la elegancia de las invitadas.

Junto a Donald Trump estuvo toda su familia, con su mujer, Melania Trump, al frente, quien no dejó indiferente con su estilismo. Como tampoco lo hicieron sus hijas, Tiffany e Ivanka Trump, o Usha Vance, la mujer del nuevo vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, que compitió con estilo con la primera dama.

Horas después del juramento de Donald Trump como nuevo Presidente, Estados Unidos cerró una jornada histórica de actos con los tradicionales bailes inaugurales. Una nueva ocasión para lucir impactantes looks de gala.

Con la resaca de la toma de posesión de Donald Trump, descubrimos los mejores looks de esta investidura con la que Estados Unidos inicia una nueva legislatura que, tal y como aseguran, se avecina polémica.

Donald Trump, durante el acto de investidura. Foto: EFE

Los looks de la investidura de Donald Trump

Como era de esperar, la investidura de Donald Trump acaparó las miradas del mundo entero. Un acto solemne en el que los estilismos de las invitadas no pasaron desapercibidos. Y es que, mientras ellos optaron por correctos trajes de chaqueta, ellas derrocharon elegancia con looks protagonizados por los abrigos, dadas las bajas temperaturas, y favorecedores diseños. Además, los bailes inaugurales nos dejaban looks de gala para el recuerdo.

Melania Trump

Era, con permiso de su marido, la gran protagonista de la jornada, al menos estilísticamente hablando. Considerada una de las mujeres más elegantes, Melania Trump no dejó indiferente a nadie durante la toma de posesión de Donald Trump. Para la ocasión, la exmodelo lució un abrigo cruzado en color azul marino del diseñador norteamericano Adam Lippes, quien trabajó con Oscar de la Renta. Un diseño con cuello blanco y doble botonadura que combinó con un sombrero firmado por Eric Javits, que se convirtió en el protagonista de su look. Para rematar su sobrio estilismo, la primera dama eligió unos zapatos de Manolo Blahnik.

Melania Trump acaparó todas las miradas con su look con sombrero. Foto: EFE

Tras este look, tan elogiado como criticado, Melania Trump volvió a sorprender durante el baile inaugural. Un acto en el que volvió a confiar en el diseñador francés Hervé Pierre, quien firmó su look en 2017.

En esta ocasión, la primera dama lució un entallado vestido blanco que realzaba su figura, y que llevaba una banda negra en relieve y una abertura lateral. Un elegante diseño que combinó con salones a juego y un original chocker con un broche de diamantes con forma floral.

Melania y Donald Trump durante los tradicionales bailes inaugurales. Foto: EFE

Y si en 2017, el matrimonio Trump eligió ‘My Way’ de Frank Sinatra, en esta ocasión bailó a ritmo de ‘Battle Hymn of the Republic’, una canción que data de 1861, época de la guerra civil estadounidense.

El matrimonio Trump, de lo más cómplice durante el baile. Foto: EFE

Ivanka Trump

Aunque ha asegurado que en esta nueva legislatura no formará parte del equipo de su padre, tal y como ocurriera en 2017, la hija mayor de Donald Trump no quiso faltar a la toma de posesión. Y acudió con un espectacular look en color verde botella firmado por Dior, compuesto por una chaqueta cruzada con cinturón negro y falda. Un elegante estilismo que combinó con un bolso, el modelo Lady Dior, y un tocado a juego.

Para el baile inaugural, Ivanka Trump lució un vestido blanco con bordados florales en negro con escote palabra de honor, cuerpo encorsetado y falda de corte asimétrico con volumen. Una recreación del diseño de Alta Costura que Givenchy hizo para la actriz Audrey Hepburn en la película ‘Sabrina’ que combinó con un collar de diamantes de Leviev y guantes largos.

Los dos looks de Ivanka Trump. Foto: Instagram

Tiffany Trump

Aunque pasó más desapercibida que su hermana mayor, la hija pequeña de Donald Trump también derrochó elegancia con un abrigo largo de terciopelo en azul navy con pespuntes a contraste. Un diseño que combinó con unas botas altas de piel.

Usha Vance

La mujer del vicepresidente J.D.Vance puso la nota de color a la fría jornada de investidura, en la que predominaron los colores oscuros. Para la toma de posesión de Donald Trump, Usha Vance acaparó todas las miradas con un total look en color rosa, compuesto por un abrigo cruzado con bufanda y un vestido con cinturón, que combinó con unas botas altas de ante.

Usha Vance puso la nota de color con su total look en rosa. Foto: EFE

Durante el baile presidencial, Usha Vance volvió a dar una gran lección de estilo con su look, protagonizado por un vestido con brillos en color azul firmado por Reem Acra, la diseñadora libanesa experta en vestidos de novia. Un diseño confeccionado en gasa semitransparente con paillettes y lentejuelas bordadas, que aunque ya agotado, tuvo un precio de 10.000 euros.

J.D. Vance y su mujer Usha, durante el baile presidencial. Foto: EFE

Jill Biden y Kamala Harris

Durante la investidura de Donald Trump también pudimos ver a Jill Biden, ya convertida en exprimera dama, que lució un total look de color lila firmado por Ralph Lauren; y a la demócrata Kamala Harris, que optó por un sobrio estilismo negro, con abrigo largo, pantalones y zapatos de tacón sensato que remató con una bufanda estampada.

Joe y Jill Biden con Kamala Harris y su mairdo, Douglas Emhoff. Foto: EFE

Lauren Sanchez

Y si la mayoría de invitadas a la toma de posesión destacaron por su sobriedad y elegancia, Lauren Sanchez lo hizo por un llamativo look que dio mucho de qué hablar. La pareja y prometida de Jeff Bezos, fundador de Amazon, lució un atrevido look en color blanco con pantalones campana, blazer y un top lencero (un sujetador para muchos) que mostraba un gran escote y que, según los expertos, desentonaba con la sobriedad del acto.