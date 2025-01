El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca: el papel de su familia, los planes de Melania y sus poderosas amistades

Donald Trump regresa a la Casa Blanca, y lo hace por todo lo alto. El próximo lunes 20 de enero, el nuevo presidente de Estados Unidos celebra su investidura tras vencer a Kamala Harris en las elecciones del pasado 5 de noviembre. Una ceremonia inaugural que marcará el inicio del segundo mandado del republicano al frente del Gobierno, cuatro años después de su salida.

Como es de imaginar, todas las miradas están puestas en Donald Trump y en su familia que, una vez más, está llamada a tener un papel clave en este nuevo mandato que, según aseguran los expertos, se avecina intenso.

Tal y como ocurriera durante la campaña presidencial de 2016, su familia ha sido uno de sus grandes apoyos en los últimos comicios, y todo apunta a que sus hijos volverán a tener roles prominentes en esta Administración. Aunque no todos. Eso sí, a pesar de los rumores, su mujer, Melania Trump, tiene claro cuál será su lugar en su segunda etapa como primera dama.

Donald Trump será investido presidente de Estados Unidos el 20 de enero. Foto: Europa Press

El papel de la familia de Donald Trump en el nuevo Gobierno

En apenas unas horas, Donald Trump se convertirá en el 47º presidente de Estados Unidos. Un cargo para el que contará con el apoyo de su familia, principalmente de algunos de sus hijos, como Donald Trump Jr., su primogénito, y considerado como el sucesor de su padre, no solo en temas empresariales, también políticos. De hecho, además de acompañarle en la campaña electoral, le atribuyen el binomio que Trump ha formado con J.D. Vance.

Pero además de ser uno de los principales apoyos de su padre y manejar las riendas de la gran empresa familiar, el hijo mayor de Donald Trump acapara los titulares de la prensa americana por su vida privada. Hace unas semanas, se desveló su posible nueva relación con la socialité Bettina Anderson tras una ruptura, aún no confirmada, con su prometida, Kimberly Guilfoyle, a quien el Presidente ha nombrado nueva embajadora de EE.UU en Grecia. Algo que, para muchos, se trata de un reconocimiento a su lealtad y su apoyo en la campaña electoral.

Una campaña en la que Donald Trump también estuvo apoyado por su hijo Eric y su mujer, Lara, hasta hace unos días, presidenta del Comité Republicano Nacional. La nuera del Presidente dimitió a finales de diciembre, entre rumores de que ocuparía la vacante en el Senado por Florida. Algo que ella misma negó poco después, aunque insinuó que tendrá un papel político relevante de cara al futuro.

Y a quien también pudimos ver en la campaña fue a Barron, el hijo que tiene con Melania Trump. A sus 18 años, el hijo pequeño del Presidente parece haber desempeñado un papel clave en la victoria electoral. Así lo asegura la revista ‘Time’, que desvela la ayuda del joven para conseguir a su padre el voto más joven a través de los podcast y las redes sociales.

Según señalan, Donald Trump contrató a un consultor para que le proporcionara una lista de podcast en los que aparecer, y al que, supuestamente, le dijo: “Llame a Barron, vea lo que piensa y hágamelo saber”.

La familia de Donald Trump fue su principal apoyo durante la campaña electoral. Foto: Europa Press

A quien no veremos en esta nueva legislatura será a Ivanka Trump, la hija mayor del magnate que, tras la victoria de su padre en 2017 se convirtió en su mano derecha, formando parte de su equipo de administración. Algo que no está dispuesta a repetir. Así lo ha confirmado ella misma en el podcast ‘The Skinny Confidential Him & Her’ donde ha reconocido que además del gran volumen de trabajo que tuvo en esa época, también perdió muchas amistades.

Pero la hija de Donald Trump ha explicado cuál es el motivo por el que, en esta ocasión, no formará parte del equipo presidencial: “Odio la política. Hay una oscuridad en ese mundo que realmente no quiero darle la bienvenida al mío. Y a algunas personas les encanta el aspecto de gladiador, la lucha. Esa nunca fui yo”.

Además, Ivanka Trump, que continuará disfrutando de su tranquila vida en Miami, ha señalado: “Siempre amaré y apoyaré a mi padre, pero lo haré fuera del ámbito político. Tengo muchas ganas de poder presentarme ante él como hija y estar ahí para él, para distraerlo de las cosas, por ejemplo, ver una película con él o ver un partido de fútbol, sabe que puede estar conmigo, ser él mismo y relajarse”.

Los planes Melania Trump en su segunda etapa como primera dama

Quien sí tendrá un papel importante será Melania Trump. Y es que, aunque fueron muchos los que aseguraron que la supuesta crisis matrimonial del nuevo presidente mantendría a la primera dama lejos de Washington, ella misma ha desvelado sus planes. Unos planes que pasan por estar al lado de su marido en esta nueva etapa.

Así, el próximo 20 de enero, el matrimonio Trump se instalará en la Casa Blanca, un traslado para el que Melania ya tiene todo organizado. “Sé a dónde voy” ha señalado en una entrevista concedida a ‘Fox News’ donde ha asegurado: “Conozco las habitaciones en las que hemos estado viviendo. Conozco el proceso. La primera vez fue un reto. No teníamos mucha información. La información nos la habían confirmado desde la administración anterior. Pero esta vez tengo todo. Tengo los planos, puedo mudarme, ya hice las maletas, ya seleccioné los muebles…”.

En su entrevista, Melania Trump ha querido zanjar los rumores asegurando: “Estaré en la Casa Blanca. Cuando necesite estar en Nueva York (donde estudia su hijo Barron), estaré en Nueva York. Cuando necesite estar en Palm Beach, estaré en Palm Beach”. Y es que la exmodelo lo tiene claro: “Mi prioridad es ser madre, ser primera dama, ser esposa. Y una vez que estemos en el cargo el 20 de enero, serviremos al país”.

Con seguridad e ilusión, Melania Trump ocupa de nuevo el cargo de primera dama. Eso sí, las cosas parecen haber cambiado en estos últimos cuatro años. “Siento que siempre fui yo la primera vez. Simplemente creo que la gente no me aceptaba. Tal vez no me entendían como tal vez me entienden ahora y no tuve mucho apoyo. Algunos quizás me ven solo como la esposa del presidente, pero me levanto sola, soy independiente, tengo mis propias ideas y mis síes y noes. No siempre estoy de acuerdo con lo que mi marido dice o hace, y está bien” ha señalado en su entrevista, donde apostilla con una sonrisa: “Yo le aconsejo, él a veces me escucha y a veces no, y está bien”.

Melania Trump repita como primera dama y asegura estar emocionada por regresar a la Casa Blanca. Foto: EFE

Las poderosas amistades de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca

Convertido en uno de los hombres más poderosos del mundo, Donald Trump también es uno de los más ricos. Según Forbes, la fortuna del magnate se vio incrementada tras su victoria electoral el pasado mes de noviembre, y superaría los 6.300 millones de dólares. Pero además, está rodeado de un poderoso círculo de amistades que tanto le han apoyado en su campaña electoral, como en su nueva andadura como presidente.

Uno de sus mayores apoyos ha sido y es Elon Musk, consejero delegado de Tesla y SpaceX, y el hombre más rico del mundo con una fortuna que asciende a 421.200 millones de dólares. Musk será uno de los amigos que acompañarán a Donald Trump en la toma de posesión, como también lo estarán Jeff Bezos (el segundo hombre más rico del mundo con 233.500 millones de dólares) y Mark Zuckerberg (el cuarto más rico, con 163.800 millones).

Además de grandes fortunas, Donald Trump está rodeado de otros importantes empresarios que apoyarán y ayudarán al magnate en esta nueva legislatura, como también lo harán algunos famosos personajes como los actores Jon Voight, Mel Gibson o Sylvester Stallone, a quienes ha nombrado embajadores especiales de Hollywood. “Serán mis enviados especiales con el propósito de hacer que Hollywood, que ha perdido mucho negocio en los últimos cuatro años en países extranjeros, regrese más grande, mejor y más fuerte que nunca”, ha señalado Trump.