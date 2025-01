La toma de posesión de Donald Trump, en imágenes

Donald Trump toma posesión como 47º presidente de los Estados Unidos de América, comenzando este lunes de 20 de enero su segundo mandato al frente de la administración norteamericana. El republicano vuelve cuatro más tarde a la Casa Blanca después de ganar el pasado noviembre a Joe Biden en las elecciones del pasado noviembre y tomarse su revancha por la derrota en 2019.

"Queridos conciudadanos, la era dorada de Estados Unidos comienza justo ahora". Comenzaba así su discurso, en el interior del Capitolio, el nuevo presidente de Estados Unidos en una toma de posesión que ha comenzado con gritos de "USA, USA". El alegato del republicano lo ha presentado bajo el título de 'La revolución del sentido común'. Una intervención en la que no han faltado los deseos de prosperidad, asegurando que "el sueño estadounidense va a volver como nunca antes".

El discurso del magnate neoyorquino también ha estado muy marcado por alusiones directas a políticas proteccionistas y anuncios para "hacer a América grande de nuevo". El mandatario ha iniciado su interveción tras jurar el cargo tanto él como su vicepresidente, JD Vance, y lo ha hecho agradeciendo su labor a miembros de su nueva Administración, exvicepresidentes y miembros de la Justicia. No ha tardado el presidente entrante en mostrar su deseo, y planes, de "aumentar la riqueza" del país, afirmando que EEUU "va a florecer " y "va a volver a ser respetado en todo el mundo". "Seremos la envidia de todas las naciones y no vamos a permitir que se aprovechen de nosotros", ha remarcado.

No ha faltado la polémica, que tendrá con terceros, y que no ha afectado a su discurso aunque internacionalmente se vean como una afrenta. Trump ha anunciado, como prometió, que "dentro de poco, vamos a cambiar el nombre del golfo de México a 'golfo de América". Otra de las promesas que pretende cumplir es la de 'recuperar' el Canal de Panamá, obra financiada por los Estados Unidos, y por ello, el republicano defiende que debe estar bajo su control. "China está operando el canal de Panamá. Pero no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá, y lo vamos a retomar", ha asegurado durante su discurso. El cambio climático no parece estar en su agenda, ya que ha llamado a "Perforar, perforar, perforar", en busca de petróleo: "Declararé una emergencia energética nacional y vamos a perforar, perforar, perforar".

En Vozpópuli mostramos la jornada de toma de posesión de Trump, en imágenes.

Trump en el momento en el que jura su cargo como presidente | EFE

El presidente saliente, Joe Biden, y su vicepresidenta, Kamala Harris, durante el discurso de Trump | EFE

El Capitolio durante la jura del cargo del 47º presidente de los Estados Unidos | EFE

Fachada del Capitolio preparado para la toma de posesión | EFE

Barron Trump y su madre, Meliania Trump, durante la ceremonia | EFE

Los hijos de Trump, de izquierda a derecha, Laura Trump, Eric Trump, Ivanka Trump, and Donald Trump Jr. | EFE

Los Trump son recibidos por los Biden en la Casa Blanca antes de tomar té juntos en el complejo presidencial | EFE

Elon Musk en un discurso durante los actos de la jura del cargo del presidente electo | EFE

Seguidores de Trump en las calles de Washington D.C. | EFE

El grupo radical conservador 'Proud Boys' durante su marcha para pedir la liberación de sus miembros encarcelados por el asalto al Capitolio de 2021 | EFE

Los invitados internacionales de Trump a su toma de posesión, de izquierda a derecha, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el vicepresidente de China, Han Zheng | EFE

El expresidente Bill Clinton junto a su mujer, y ex secretaria de Estado, Hillary Clinton durante el discurso de Trump | EFE

Seguidores de Trump haciendo cola para entrar al Capital One Arena, recinto donde se ha retransmitido la ceremonia | EFE

Invitados VIPs a la toma de posesión de Donald Trump | EFE