Los tratamientos no invasivos que recomiendan los expertos en medicina estética a partir de los 40 años

Aunque realmente es a partir de los 25 años cuando se empieza a producir menos colágeno y elastina, por lo tanto, empieza a envejecer, es a partir de los 40 años cuando los signos de la edad son más visibles. Bien es cierto que los cosméticos son grandes aliados, pero no todo empieza y acaba en un sérum, una crema hidratante o una mascarilla: los tratamientos en cabina no invasivos conseguirán darle un impulso a una rutina de belleza antiedad. Para conocer más sobre las opciones de tratamientos no invasivos que pueden ayudar a mantener una piel sana, bonita y joven, hemos hablado con algunos reconocidos expertos en medicina estética.

¿Qué buscan las pacientes de más de 40 años?

El tiempo no se puede frenar en seco, pero sí se puede mejorar el aspecto. Según el Dr. Antonio Barrio Omeñaca, Médico Especialista en Medicina Estética de la Clínica ABB de Madrid, las pacientes suelen buscar soluciones para rejuvenecer el rostro, mejorar la textura y luminosidad de la piel, combatir la flacidez y eliminar manchas y pigmentaciones. En el área corporal, "los tratamientos para reducir grasa localizada también son muy solicitados", dice. “Cada paciente tiene necesidades únicas, y nuestro enfoque personalizado es la clave para obtener los mejores resultados”, comenta el Dr. Barrio.

Vanessa Zamudio Martínez, Técnico Especialista en Medicina Estética y Aparatología

Por otro lado, la Dra. Beatriz Beltrán, fundadora de la Clínica Beatriz Beltrán en Barcelona, explica que a esta edad la pérdida de colágeno y elastina comienza a hacerse más visible, lo que lleva a preocupaciones como arrugas, poros abiertos y deshidratación. Eso sí, antes de nada,hace una recomendación: "usar cremas hidratantes que ayuden a mantener la piel bien hidratada para prevenir la sequedad y las arrugas" para la Dra. Beltrán es clave.

La Dr. Beatriz Beltrán en su consulta

Los tratamientos recomendados por los expertos

Vanessa Zamudio Martínez, Técnico Especialista en Medicina Estética y Aparatología de la Clínica ABB, señala que “una limpieza facial profunda es ideal como punto de partida para quienes desean cuidar su piel. Este tratamiento se puede combinar con radiofrecuencia para mejorar la elasticidad y estimular la producción de colágeno. Además, el uso de luz LED como bioestimulador permite optimizar los resultados”.

Entre los tratamientos más populares en la Clínica ABB se encuentra el 'INDIBA Deep Care', una tecnología no invasiva que, según Zamudio, “es indolora y segura, con efectos visibles desde la primera sesión”.

Indiba: Tratamiento regenerador de radio frecuencia para el rejuvenecimiento de la piel, en Clínica ABB

Otra sugerencia por parte del equipo de ABB es “SkinPen, un dispositivo que combina microneedling con factores de crecimiento y luz LED para estimular la regeneración de la piel y mejorar su textura”.

La Dra. Beltrán resalta que “tratamientos como la radiofrecuencia, los láseres tensores y el HIFU son ideales para estimular la producción de colágeno y combatir la flacidez. Además, protocolos como el Preime DermaFacial, que combina hidrodermoabrasión, oxigenación, radiofrecuencia y ultrasonidos, son ideales para hidratar profundamente la piel y mejorar su aspecto general”.

Y cuando las arrugas van a más…

Una de las preocupaciones más comunes es la aparición de arrugas. La Dra. Beltrán explica que “las arrugas de expresión pueden tratarse con relajantes musculares, mientras que las arrugas causadas por la pérdida de colágeno mejoran con inyecciones de ácido hialurónico”. Además, según la experta, “las manchas solares y melasmas persistentes se pueden tratar con protocolos que combinan IPL, láser de picosegundos y peelings, complementados con protección solar diaria y, si es necesario, retinoides”.