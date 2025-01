Varapalo a Bolaños de jueces sustitutos por la reforma: “Va en contra de la normativa europea”

La semana pasada, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aprobó en el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial para reformar, por primera vez en 40 años, el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal. Una situación que no sólo puso en alerta a casi todo el colectivo, sino también a los alrededor de 1.500 jueces y fiscales sustitutos que hay en España a pesar de que su intención es convocar un proceso para consolidar su empleo. Un Anteproyecto que, además, deja fuera a los letrados de la administración de justicia sustitutos.

La función del sustituto es idéntica a la de los jueces de carrera, pero está limitada por un periodo de tiempo en función de las necesidades de los juzgados. Suelen postularse a este puesto abogados o docentes con gran experiencia que no acceden por oposición. Tienen las mismas incompatibilidades que los titulares, por lo que no pueden ejercer mientras tanto como abogados o tener cualquier negocio. En Italia existe una figura muy parecida, denominada jueces honorarios pero, en su caso, sí tienen compatibilidad mientras no han sido nombrados.

La Asociación Plataforma Judicatura Interina (APJI) ve que esta reforma -que también ha sido criticada por la presidenta del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial- “es un fraude de ley que incumple los mandatos de la Unión Europea”. Lo ven como un “ERE encubierto para acabar con la judicatura interina”. Señalan que prevé un concurso-oposición al que tendrá acceso cualquier persona que lleve 5 años en una profesión jurídica como la abogacía, la procura o la docencia universitaria a pesar de que nunca hayan trabajado como interinos ni encadenando contratos temporales, señalan en un comunicado. Es accesible a un número limitado de aspirantes.

Por lo que, al oponerse a la solución planteada, se ponen a disposición del Ministerio de Justicia y de los Grupos Parlamentarios con el fin de que la ley cumpla con los estándares europeos.

Por su parte, Agustín Azparren, magistrado jubilado, exvocal del CGPJ y actual representación legal de la Asociación Pro Dignidad de Jueces Sustitutos; de la Asociación de Jueces Concepción Arenal y la Asociación de Abogados Fiscales Sustitutos, explica a Vozpópuli que esta reforma “no contenta a nadie y es contraria a los requisitos exigidos por la normativa europea".

Señala que el sistema planteado es incierto, aleatorio e ineficaz y, además, no valora correctamente los años de experiencia acumulados. Detalla que posiblemente habría soluciones que cumpliesen con la normativa de la UE porque, tal y como recuerda, actualmente hay dos procedimientos de infracción contra España por el abuso de la temporalidad. “Algunos llevan 30 años con renovaciones temporales” por lo que ve que lo más lógico sería que accediesen por concurso de méritos.

A los que no pasen, se les tendría que indemnizar

Entiende que la estabilización no debe depender de un concurso en el que el resultado sea incierto. “Si pasan sólo el 10%, no se estaría cumpliendo con los requerimientos de la UE”. Además, "se les tendría que indemnizar, con lo cual económicamente también supone un gasto para el Estado”.

Por otro lado, Azparren recuerda que la indemnización establecida en el Anteproyecto, que plasma 20 días por año trabajado, tampoco es correcta. Algo que ya dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia del año pasado al declarar que la conversión de los funcionarios interinos en indefinidos podía ser la medida más eficaz contra el abuso de la temporalidad.

Preguntado por si entiende las críticas de jueces de carrera que han criticado que esta reforma puede servir para “meter” a los sustitutos “por la puerta de atrás” para cubrir el número de plazas vacantes ,comenta que hay un cierto rechazo a decir que, para ingresar en la carrera judicial, hay que realizar una oposición que tiene una media de cinco años de estudio. Pero “es algo excepcional, de una sola vez, y por mandato de la Unión Europea para regularizarlos".

Además, señala que estos jueces sustitutos que tienen años de experiencia ya han dictado miles de sentencias y, por tanto, han demostrado su idoneidad al ser evaluados por los tribunales superiores de justicia lo que les hace, a su parecer, incluso ser más eficientes que una persona a que acaba de incorporarse nada más aprobar la oposición.