La Fiscalía informa al juez de que García Ortiz no devolvió su antiguo móvil

El departamento de Informática de la Fiscalía General del Estado ha contestado al magistrado del Tribunal Supremo que investiga la filtración de un correo relativo a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que no sabe si se han formateado o no los móviles del fiscal general, Álvaro García Ortiz.



El jefe de dicha unidad responde así a la petición que la semana pasada realizó el instructor Ángel Hurtado. En concreto, el magistrado preguntaba si se habían formateado los móviles -anteriores o actuales- usados por el jefe del Ministerio Público desde el 7 de marzo.



En un oficio aportado a la causa se explica que "no dispone de la información solicitada en cuanto al formateo del dispositivo" porque no ha recibido móvil alguno desde dicha fecha. Y sobre la pregunta de cuántas veces había cambiado de móvil el fiscal general, el departamento de Informática indica que solo le consta que "se le ha entregado un dispositivo móvil" el 24 de mayo.



"No consta en esta sección la recepción de dispositivo móvil alguno desde la fecha que vuestra ilustrísima indica, ni que haya sido solicitada su devolución por la oficina de móviles dependientes de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Transformación Digital del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes", señala.



Fue el pasado 22 de enero, cuando el magistrado ordenó al departamento que remitiese los dispositivos móviles entregados por García Ortiz desde el 7 de marzo de 2024 a la Fiscalía General; y que informase sobre si sus móviles anteriores habían sido formateados. En caso afirmativo, pedía la identidad de la persona que hubiese procedido al formateo y la fecha en la que dichos formateos se produjeron, así como el software utilizado.



Hurtado aseguró que dicha diligencia podía servir de "complemento" a la información que recaba el informe de la UCO de 3 de enero, en que se recogía que el fiscal general había cambiado de teléfono. Este miércoles, en su declaración como investigado ante el Supremo, García Ortiz aseguró que cambió de móvil seis veces en cuatro años.