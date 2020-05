Última hora del coronavirus, en directo | Número de muertos, contagiados y más noticias

Coronavirus en España: mapa con muertos y afectados

Última hora del coronavirus, en directo: número de muertos, casos en España y más noticias

12.36 Por el contrario, se han curado un total de 131.148 personas, 2.637 en las últimas 24 horas.

12.32 Han necesitado hospitalización 121.776 personas, 762 desde ayer. Han sido ingresado en UCI 11.222 personas, 85 en el último día.

12.30 Además, se han registrado 1.095 nuevos contagios en el último día, en total, la cifra de positivo es 222.857.

12.28 Las muertes por coronavirus vuelven a subir: 229 en 24 horas. La cifra total de fallecidos se sitúa en 26.299.

12.19 Inés Arrimadas defiende ir desconfinando Madrid para reactivar la economía pero aumentando el uso de mascarillas.

12.08 Ortuzar (PNV) advierte a Sánchez que una acción de Gobierno con Ciudadanos es incompatible con los acuerdos con su partido y con ERC.

11.57 La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, admite que el delito de bulo no existe pero pueden generar estafas o acciones perseguibles penalmente.

11.46 Madrid entregará desde mañana una mascarilla gratuita a cada madrileño en las farmacias.

11.35 El PP denunciará al Gobierno ante la Fiscalía por dar mascarillas defectuosas a los sanitarios.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció este viernes en 7TV Region de Murcia que su partido denunciará al Gobierno de Pedro Sánchez ante la Fiscalía por haber suministrado mascarillas defectuosas a los trabajadores sanitarios.

Lo cuenta todo aquí Antonio Rodríguez.

11.24 Ayuso asegura que aunque "seguirá los pasos que el Gobierno decida", es la autonomía que "más ha controlado la epidemia".

La @comunidadmadrid seguirá los pasos que el Gobierno central decida.Pero somos una autonomía que ha controlado la epidemia, reforzado su sistema sanitario y sabe lo que hace.Preparamos una campaña de prevención individual; el lunes todos los madrileños tendrán su mascarilla. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 8, 2020

11.14 Bruselas afirma que no habrá visitas de los 'hombres de negro' a los países que recurran al fondo de rescate.

La Comisión Europea ha garantizado que no organizará visitas de sus funcionarios, conocidos como los 'hombres de negro', para vigilar que los países que pidan un préstamo al fondo europeo de rescate (MEDE) cumplen los requisitos estipulados y que la supervisión tendrá lugar dentro del proceso regular anual conocido como Semestre Europeo.

Lee aquí la información completa.

11.03 Choque frontal entre el Gobierno y Madrid por el pase a la fase 1 de la 'desescalada'.

La Comunidad de Madrid y el Ejecutivo de Pedro Sánchez se encuentran en pleno fuego cruzado por la polémica petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de pedir pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes, una decisión que ha supuesto la dimisión de la directora madrileña de Salud Pública.

Lee aquí toda la información de Diana Fresno.

10.57 Detectan el primer caso de un gato infectado por coronavirus en España.

10.45 El Gobierno filtra que tumbará la petición de la Comunidad de Madrid de pasar a la fase 1

La Comunidad de Madrid decidió que estaba preparada para pasar a la siguiente etapa, pero ahora parece, según han filtrado fuentes de La Moncloa, que tumbará esta proposición este mismo viernes.

Lee aquí toda la información.

10.30 Iglesias prevé que Madrid no pasará a la fase 1 y acusa a Ayuso de jugar con vidas para hacer política.

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha acusado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de pretender "ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como es salvar vidas" al pedir al Ejecutivo que la capital pase a la fase 1 del plan de desescalada por el coronavirus.

Lee aquí la información completa.

10.11 Detenido un seguidor de Daesh con planes para atentar en Barcelona durante el confinamiento

La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a un ciudadano marroquí que había jurado su fidelidad al Estado Islámico y que había desarrollado planes para perpetrar un atentado en fechas inminentes, coincidiendo con el confinamiento por el coronavirus. La operación ha sido liderada por los servicios de Información del Instituto Armado, junto a la Dirección General de Seguridad del Territorio (DGST) marroquí y el FBI de Estados Unidos.

Lea la información completa de Gonzalo Araluce aquí.

9.48 ¿Qué puedo hacer si mi provincia entra en la fase uno de la 'desescalada'?

Ver a los seres queridos, asistir a entierros y velatorios, comprar sin cita previa, sentarse en una terraza o ir a la iglesia son algunas de las medidas de alivio que estarán permitidas en los territorios que entren el lunes en la fase uno de la 'desescalada'.

9.21 Alemania suma 1.209 casos y eleva el balance de coronavirus a más de 167.000 contagiados y 7.266 muertos

Alemania ha registrado en las últimas 24 horas más de 1.200 casos de coronavirus, superando de nuevo el umbral del millar de contagios diario, lo que eleva el balance a más de 167.000 personas contagiadas y más de 7.200 muertos, según los datos publicados este viernes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas.

8.56 China respalda una eventual misión de la OMS para esclarecer el origen del coronavirus

China se ha mostrado este jueves favorable a la posibilidad de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) envíe una misión al país para esclarecer el origen del coronavirus, detectado por primera vez en la ciudad de Wuhan.

"China ha apoyado el trabajo de la OMS durante mucho tiempo y ha trabajado con ella de una manera abierta, responsable y transparente", ha indicado la portavoz del Ministerio de Exteriores Chino, Hua Chunying. "China está de acuerdo en concluir el origen del virus en un momento adecuado", ha agregado.

Lea la noticia completa aquí.

8.45 España, Italia y Portugal proponen crear una renta mínima europea

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, propondrá junto a la ministra de Empleo y Asuntos Sociales de Italia (movimiento 5 estrellas), Nunzia Catalfo y la ministra de Empleo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal (Partido Socialista portugues), Ana Mendes, la creación de un Ingreso Mínimo Europeo que tiene como objetivo reforzar la lucha contra la situación de pobreza en los países miembros y que, además, en la actualidad está agravada por la crisis de la covid-19.

8.43 El pangolín podría ser clave para el tratamiento de la covid-19

Los pangolines, mamíferos salvajes que se parecen a un oso hormiguero con escamas, carecen de dos de los genes de detección de la entrada de virus en el organismo como paso previo a una respuesta inmune, algo que es común a la mayoría de los mamíferos.

Este hallazgo es significativo porque, si bien los pangolines pueden ser portadores de coronavirus, parecen ser capaces de tolerarlo a través de algún otro mecanismo desconocido. Comprender su ventaja evolutiva puede apuntar a posibles opciones de tratamiento para el coronavirus en humanos, según un estudio publicado en 'Frontiers in Immunology'.

8.20 Un estudio comprueba que el calor no remite la transmisión del coronavirus

La teoría de que la transmisión de la covid-19 remitirá o desaparecerá con la llegada de las altas temperaturas ha sido desmentida por un estudio canadiense dado a conocer este viernes y que reafirma que lo único demostrado es que medidas como el distanciamiento físico sí funcionan.

7.55 Desarrollan una prueba 'súper rápida': da el resultado en 15 minutos

Una de las herramientas más importantes para detener la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 son las pruebas de diagnóstico rápidas, fiables y relativamente baratas en el punto de atención. Científicos europeos han evaluado recientemente las capacidades de primera línea de una prueba de antígeno desechable disponible comercialmente de 15 minutos para detectar infecciones por la covid-19.

7.38 La ONU reitera de que "miles de migrantes" están varados "en todo el mundo" por la crisis del coronavirus

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha reiterado este jueves que miles de migrantes están varados "en todo el mundo" debido a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, lo que, en última instancia, también aumenta sus posibilidades de resultar contagiados.

7.11 China registra un caso de la covid-19 de transmisión local

El Ministerio de Salud de China ha anunciado este viernes un único caso de la covid-19 a nivel local, en la provincia de Jilin, en el noreste del país, pero no contagios procedentes del extranjero ni muertes. Las autoridades sanitarias han confirmado, por tanto, que la cifra de fallecidos por la pandemia del nuevo coronavirus se mantiene un día más en 4.633, mientras que el nuevo caso de contagio sube el total a 82.886.

7.04 Trump vuelve a dar negativo en la prueba del coronavirus tras contagiarse uno de sus asistentes personales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a dar negativo en la prueba diagnóstica de la covid-19, después de que uno de sus asistentes personales se haya contagiado del virus. "Hemos sido informados recientemente por la Unidad Médica de la Casa Blanca de que un miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que trabaja en la Casa Blanca, ha dado positivo en coronavirus", ha indicado el subsecretario de prensa del Ejecutivo estadounidense, Hogan Gidley, en un comunicado. "El presidente y el vicepresidente (Mike Pence) han dado negativo y continúan teniendo buena salud", ha agregado.

Jueves 7

21.20 La directora de Salud Pública de Madrid no quiso firmar el paso a la fase 1 por miedo a sus consecuencias legales.

Lee aquí la noticia completa.

20.17 Francia ha contabilizado este jueves 178 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que suma 25.987 fallecidos desde el inicio de la epidemia, el pasado 1 de marzo, y confirma la tendencia a la baja de los fallecimientos, según las autoridades sanitarias.

De este número total, 16.386 fallecimientos se han registrado en hospitales (+149 en el último día) y 9.601 (+29) en residencias y centros de dependencia. Además, 23.208 pacientes permanecen ingresados con la infección de covid-19, de los cuales 2.961 en estado de gravedad en cuidados intensivos.

Con 186 pacientes menos en las UCI respecto al día anterior, Francia mantiene la tendencia a la baja en pacientes ingresados. Desde el inicio de la epidemia, 95.210 personas han sido hospitalizadas por la enfermedad y 55.027 han recibido ya el alta.

20.10 La Trisindical de Mossos d'Esquadra, que agrupa a SPC, Cat-ME y SME, ha presentado un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) pidiendo que se haga de manera urgente tests de coronavirus a todos los miembros del cuerpo, como ordenó el tribunal, y que multe a la Conselleria de Interior "si persiste en el reiterado incumplimiento de la resolución judicial".

20.03 Los balcones y ventanas de los pueblos y ciudades españolas han vuelto a ser testigos de los aplausos de agradecimiento al personal sanitario y profesional de servicios básicos que combate a diario la pandemia del coronavirus. Así, se han cumplido 55 días desde que se iniciaran a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería.

19.56 El 91,4% de los profesionales de la ingeniería en el ámbito de la telecomunicación afirman que la crisis sanitaria ha acelerado los procesos de transformación digital, según el barómetro sobre el impacto del COVID-19 en dicha rama de la ingeniería en España.

El barómetro, realizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT), que ha sido presentado este jueves, revela que el incremento del teletrabajo en este colectivo ha sido del 51,1 %, tras las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la pandemia.

19.45 El Reino Unido ha extendido este jueves el confinamiento obligatorio de la población a la espera de que el primer ministro, Boris Johnson, anuncie el domingo la hoja de ruta que seguirá el país y que incluirá la relajación de algunas medidas desde el próximo lunes.

19.38 El Banco Central Europeo ignora al Constitucional alemán tras tumbar su compra masiva de deuda.

Lee aquí la noticia completa.

19.22 Correos compra 4,7 millones de mascarillas a una empresa sin experiencia en sanidad de un expresidente de Telefónica.

Lee aquí la noticia completa.

19.16 Madrid obligará a llevar mascarilla en espacios públicos.

Lee aquí la noticia completa.

19.04 El Gobierno vulnera la Ley de Salud Pública al no desvelar qué expertos deciden los cambios de fase.

Lee aquí la noticia completa.

18.55 Un total de 346 profesionales de las farmacias se encuentran ingresados o en cuarentena por coronavirus, mientras que 18 (16 farmacéuticos y 2 técnicos de farmacia) han perdido la vida en esta crisis sanitaria.

Son datos del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, que en un comunicado informa de que 204 farmacias tienen algún afectado en sus plantillas, una cifra que durante la pandemia ha llegado a alcanzar las 271.

18.45 El País Vasco pretende que los alumnos vuelvan al colegio a partir del 18 de mayo.

Lee aquí la noticia completa.

18.34 La directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, ha dimitido este viernes de su cargo, decisión que se produce un día después de que la Comunidad de Madrid decidiera solicitar entrar en la fase 1 de 'desescalada', según han confirmado a Vozpópuli fuentes del Gobierno regional.

Lee aquí la información completa.

18.16 Los fallecidos por coronavirus en todo el mundo se situaron hoy en 254.045, mientras que los casos confirmados ascendieron a 3,67 millones, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las cifras suponen un aumento diario de más de 80.000 contagios y de 6.000 muertes, en línea con las cifras de las últimas semanas, ya que pese a la reducción de las nuevas infecciones en Europa éstas han crecido en otras regiones como América, Oriente Medio o el sureste asiático.

18.07 Italia registra ya 29.958 fallecidos con coronavirus, con 274 el último día, una cifra inferior a los 369 del miércoles y que vuelve a los niveles de días anteriores.

El crecimiento de contagios sigue en la misma línea de contención y lento descenso, con 1.401 casos más en las últimas 24 horas, hasta un total de 215.858, según los datos ofrecidos por Protección Civil, y de ellos ya se han curado 96.276 personas, con cerca de 3.000 desde ayer.

También se registra una disminución de positivos actuales, 1.904 menos desde ayer, y son en estos momentos 89.624.

18.03 El Gobierno de Portugal ha aprobado este jueves un proyecto de ley que prohíbe celebrar festivales de música hasta el 30 de septiembre, como medida preventiva para evitar la propagación de la COVID-19.

El proyecto, aprobado en consejo de ministros y que será sometido a votación en el Parlamento luso, despeja las dudas que había en torno a varios festivales que aún no se habían pronunciado sobre su celebración, como el NOS Alive -muy frecuentado por españoles-, el Super Bock Super Rock, el MEO Sudoeste, el Paredes de Coura o la que iba a ser la primera edición del Rolling Loud.

17.52 Los precios de los carburantes han vuelto a bajar en la última semana y encadenan ya nueve semanas de descensos, al reducirse el de la gasolina un 1,47 % y el del gasóleo de automoción un 1,80 %, quedando este último por debajo del euro por segunda semana consecutiva y en un precio que no se veía desde abril de 2016.

17.45 Paul McCartney cancela su concierto en Barcelona del 17 de junio.

17.39 Las cuatro asociaciones profesionales de jueces y las tres de fiscales han mostrado este jueves al Ministerio de Justicia su "malestar por la falta de información y de consenso" con las medidas que se están adoptando para reanudar la actividad en los juzgados y han mostrado su preocupación por la seguridad.

17.28 PP y Vox exigen a Illa que desvele la identidad de los expertos que decidirán los cambios de fase.

Lee aquí la noticia completa.

17.09 Madrid, la única comunidad que falta por aportar datos para la fase 1 de la 'desescalada'.

Lee aquí la noticia completa.

16.59 La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este jueves que el impacto del Covid-19 en la economía tendrá forma de "V asimétrica" y la recuperación se iniciará en la segunda mitad de este año, al tiempo que ha asegurado que se está empezando a ver una "cierta estabilización" en el mercado de trabajo. Además, ha afirmado que será "imprescindible" volver a la estabilidad presupuestaria cuando pase la "crítica" situación.

16.53 Más Madrid pide abrir los grandes parques y lamenta que sólo se peatonalice el 0,2% de las calles. La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha reclamado al Ayuntamiento capitalino que amplía las áreas disponibles para evitar aglomeraciones en las calles tras el anuncio del Consistorio, que desde este viernes volverá a permitir el acceso a los pequeños parques y dedicará en exclusiva para peatones 29 calles en todos los distritos de la ciudad.

16.39 Países Bajos sólo ve "posible" celebrar grandes eventos con público si hay vacuna contra coronavirus.

Lee aquí la noticia completa.

16.31 Portugal suma 1.105 fallecidos con coronavirus, 16 más que ayer, con un total de 26.715 contagiados (533 más), y anunció que en el 14 % de las 2.526 residencias de mayores se han registrado casos positivos.

16.25 El Ayuntamiento de Zaragoza pacificará este fin de semana todas las calles, limitando de manera general la velocidad máxima a 10 y a 30 kilómetros por hora para facilitar la circulación de los peatones y poder respetar la distancia social para evitar contagios del coronavirus.

16.21 El 93% de los empleados asegura que les gustaría mantener la posibilidad de compatibilizar la vuelta a la oficina con el teletrabajo una vez haya pasado esta situación, porcentaje que sube hasta el 100 % en el caso de los trabajadores con hijos, según un estudio de la agencia de comunicación AxiCom.

16.16 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ve "un paso adelante positivo pero insuficiente" las medidas que aprobó recientemente la Comisión Europea (CE) para aliviar la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus en el sector agroalimentario y pide más fondos.

16.10 El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera ha compartido en las redes sociales un artículo que denuncia que el estado de alarma implica una restricción de derechos "hasta extremos insoportables" que no encuentra sostén en la Constitución, reflexión con la que sugiere de forma velada su desacuerdo con el voto a favor de Cs.

“La recalcitrante defensa del estado de alarma por el Gobierno,lo es de una situación de anormalidad institucional, de restricción generalizada de los derechos hasta extremos insoportables, sin sostén suficiente en la legalidad constitucional.”Plan B, del catedrático @abetancorpic.twitter.com/x7UA5vQA5R — Albert Rivera (@Albert_Rivera) May 7, 2020

16.00 McDonald's ultima la reapertura de sus tiendas a partir del día 11.

15.49 Andalucía rechaza una vuelta al colegio con la mitad de alumnos en las aulas.

15.38 La Generalitat desconoce cuándo les informarán sobre si cambian de fase y pide "previsión".

15.27 Los mercadillos de Málaga piden su reapertura "lo antes posible" y garantizan la distancia entre comerciantes.

15.15 Simón, de la sobremortalidad: "No sabemos si se debe a un accidente de tráfico enorme".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha indicado este jueves que no se puede atribuir todo el exceso de la mortalidad en España al coronavirus. "En España sabemos que se muere mucha gente por otras causas", ha dicho Simón para asegurar que no se puede atribuir todo el exceso de la mortalidad al coronavirus.

Lee aquí toda la información.

Lo de Simón hace tiempo que es bastante preocupante. Así justifica el aumento de mortalidad en los registros:"No podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, o a otras causas"No nos tome el pelo señor Simón pic.twitter.com/lfx9xRYaa6 — Toni Cantó 🖤🇪🇸 (@Tonicanto1) May 7, 2020

15.00 Igea defiende que "Torra ha sido más sensato" que Madrid en su plan de 'desescalada'.

Lee aquí la noticia completa.

14.58 La “frustración” de las víctimas de ‘Billy El Niño’, fallecido por coronvirus: “Ha muerto sin pedir perdón”.

Lee aquí la noticia completa.

14.55 El 68% de los trabajadores españoles afirma ser igual o más productivo trabajando en remoto, según una encuesta de Bain & Company sobre la visión de los españoles de la reincorporación al trabajo tras el confinamiento.

El estudio añade que un 51% de la población encuestada prefiere trabajar en remoto frente a un 25% que prefiere trabajar presencialmente, a pesar de que casi un 40% de los encuestados indica que su jornada laboral es más larga desde que trabaja en remoto (frente a solo un 18% que afirma trabajar menos horas).

14.45 El PP quiere que el Tribunal de Cuentas fiscalice las comparas de material sanitario realizada por el Gobierno durante la crisis sanitaria generada por el coronavirus, según ha explicado este jueves su portavoz parlamentaria en esta materia, Cuca Gamarra.

14.42 Científicos de las universidades de Granada y Barcelona han diseñado un sistema para medir la eficiencia en filtrado de las mascarillas y han advertido de que ninguno de los materiales caseros utilizados para confeccionarlas protege frente al coronavirus.

14.41 Mérida abre el Circo Romano como recinto para hacer deporte y pasear.

14.39 Bruselas ve "factible" que el fondo europeo contra el paro esté en marcha el 1 de junio.

Lee aquí la noticia completa.

14.34 El Gobierno planea alargar la 'prohibición' de despedir a 2021 y los ERTE por fuerza mayor al 30 de junio.

Lee aquí la noticia completa.

14.29 El Ejército de Tierra ha montado en Córdoba un circuito de tiendas de campaña para hacer pruebas de coronavirus a los conductores sin que se bajen del vehículo.

14.24 Feijóo estalla contra el Gobierno: "No hay hoja de ruta" frente al coronavirus.

Lee aquí la noticia completa.

14.11 Castilla y León ve un "repunte claro" con 950 nuevos casos y insiste en la "prudencia".

13.54 La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ya ha autorizado la realización de 58 ensayos clínicos con medicamentos para luchar contra la covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, 11 de los cuales han sido aprobados en la última semana.

13.51 Más de 200 profesionales del sector cinematográfico, entre ellos Montxo Arméndariz, Itziar Castro, Pedro Casablanc, Manolo Solo o Gustavo Salmerón, han firmado un manifiesto pidiendo que la cultura "no se pare" y reivindicar "su papel crucial en estos momentos en que es una de las primeras damnificadas".

"En estos días de dificultades, en donde nos movilizamos por el objetivo prioritario de salvar vidas, queremos gritar que la cultura no se para, y que seguimos luchando con más fuerza que nunca. Queremos pedir a organizaciones, ayuntamientos, familias, colectivos, gobiernos y ciudadanía que no se olviden de nosotros, porque la cultura nunca se olvidará de ellos", recoge el texto bajo el título '#laculturanosepara'.

13.47 La Policía Local de Alicante ha interpuesto medio centenar de denuncias por desobediencia y ha intervenido para sancionar y disolver fiestas, reuniones y botellones en la vía pública que se desarrollaron ayer miércoles. Para frenar esas situaciones, la Concejalía de Seguridad ha anunciado que se incrementará la presencia policial durante este fin de semana.

13.35 El País Vasco pedirá esta tarde al Gobierno que "el conjunto de Euskadi" entre en la fase 1 de la 'desescalada'.

13.28 El CSIC considera que "es poco probable" infectarse de coronavirus al bañarse en playas o piscinas.

Lee aquí la noticia completa.

13.26 La criminalidad bajó en el primer trimestre del año un 8,9%, especialmente los hurtos y los robos en viviendas y coches, un descenso que incluye los delitos cometidos en la última quincena de marzo, con el confinamiento general de la población, cuando las infracciones se redujeron en un 73,8 por ciento.

13.22 Barcelona abrirá las playas para la práctica deportiva a partir de este viernes.

Lee aquí la noticia completa.

13.17 El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, ha precisado hoy las decisiones para que una comunidad autónoma pase de fase se regirán por criterios sanitarios y no económicos, en referencia a la petición de Madrid.

13.11 El sindicato de enfermería Satse considera "precipitada" la entrada en la fase 1 de Madrid por la "elevada ocupación" de las UCI.

13.01 Sanidad plantea cambiar el horario de los paseos de los niños para evitar las horas de calor.

Lee aquí la noticia completa.

12.49 Defensa rechazó hacer test a los 169 militares que viajaron a Wuhan porque no tenían síntomas.

Lee aquí la noticia completa.

12.42 Iberia y Vueling prevén recortar empleos tras los ERTE para "garantizar su supervivencia".

Lee aquí la noticia completa.

12.34 Madrid abre los parques "más pequeños" desde este viernes y peatonaliza 29 calles.

Lee aquí la noticia completa.

12.31 Glovo ha firmado un acuerdo de colaboración con la Policía Municipal de Madrid para la prevención de cualquier delito que se pudiera cometer por terceros utilizando su aplicación y a través de su sistema de reparto. Así, aunque lleva más de tres años cooperando activamente con la Policía Nacional, esta colaboración se ha acentuado tras la declaración del estado de alarma.

12.25 El Gobierno francés elimina una web para señalar 'fake news' del coronavirus tras las críticas de la prensa.

Lee aquí la noticia completa.

12.22 La patronal de El Corte Inglés o Ikea redobla la presión al Gobierno para abrir: "Están en riesgo 5.000 puestos de trabajo".

Lee aquí la noticia completa.

12.15 El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha indicado este jueves que la UE tiene que extraer lecciones de la crisis del coronavirus y debe asumir competencias en salud para coordinar mejor las respuestas a nivel europeo, ante este tipo de situaciones.

12.11 Mercadona venderá mascarillas en sus tiendas a partir del 14 de mayo. Son mascarillas higiénicas no reutilizables y costará 6 euros cada pack de 10 unidades. Se suma así a otras cadenas de supermercados que ya están vendiendo este producto como Dia o Carrefour.

12.07 Unidas Podemos propondrá que la Comisión de la Reconstrucción Social y Económica tras el coronavirus, creada este jueves en el Congreso, debata sobre la gestión pública de las residencias de mayores, uno de los sectores que han generado mayor polémica durante la crisis sanitaria.

11.59 La OMS planea enviar una nueva misión a China para buscar el origen del coronavirus.

Lee aquí la noticia completa.

11.55 Muere el policía franquista Billy 'el Niño' por coronavirus.

Lee aquí la noticia completa.

11.44 Illa y Simón prohibieron un congreso religioso por riesgo de contagios tres días antes del 8-M.

Lee aquí la noticia completa.

11.39 Calvo advierte que el Gobierno volverá a prorrogar el estado de alarma "algunas semanas más".

Lee aquí la noticia completa.

11.16 En total, se han curado 128.511 personas, 2.509 desde ayer.

11.12 Por otro lado, 121.014 han necesitado hospitalización, 548 en las últimas 24 horas.

11.08 En relación al número total de contagios es de 221.447, en el último día han dado positivo 754 personas.

11.05 Se estabiliza el número de muertos por coronavirus en España: 213 en las últimas 24 horas. Con este nuevo dato, la cifra total de fallecidos se sitúa en 26.070.

11.02La sobredosis informativa por coronavirus también amenaza la salud

La tos, la fiebre y el malestar general son algunos de los múltiples síntomas de la covid-19. Pero en tiempos de pandemia, advierten distintos trabajos, la infección no es el único peligro para la salud pública. La ubicuidad informativa del nuevo coronavirus también puede provocar ansiedad y estrés en muchas personas.

10.55 Ayuso apuesta por fomentar el empleo, menos trabas y confianza en emprendedores como recetas contra la pandemia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apostado por fomentar el empleo, menos trabas y confianza en los emprendedores como recetas para afrontar la situación derivada de la crisis del coronavirus. Así lo ha indicado en el Pleno de la Asamblea, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, donde ha hecho hincapié en que el Gobierno regional "no ha escatimado en recursos ante la crisis". En este sentido, ha defendido el refuerzo de la contratación de personal sanitario así como la compra de material.

10.36 La Comunidad de Madrid pondrá en marcha una alternativa a los menús escolares para los alumnos con beca de comedor cuyas familias perciban la Renta Mínima de Insercción.

10.19 Patxi López será el encargado de presidir la comisión para la Reconstrucción que se celebrará en el Congreso tras obtener la mayoría simple de los votos del total de los diputados.

9.49 El Govern permite el reingreso en residencias sociales de usuarios que hayan pasado fuera el confinamiento

La Conselleria de Asuntos Sociales ha dictado una resolución con la que permite el reingreso de usuarios de residencias sociales que hayan pasado fuera el confinamiento, siempre y cuando no haya ningún caso de coronavirus activo en el centro y la persona acredite que no padece COVID-19 mediante una prueba PCR.

9.28 La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo critica la abstención del PP en la prórroga del estado de alarma que votó este miércoles el Congreso: "Casado ha cometido un error histórico".

9.26 Alemania sube el balance diario a más de 1.200 casos y supera los 166.000 contagiados y los 7.100 muertos

Alemania ha registrado en las últimas 24 horas más de 1.200 casos de coronavirus, superando de nuevo el umbral del millar de contagios diario, lo que eleva el balance a más de 166.000 personas contagiadas y más de 7.100 muertos, según los datos publicados este jueves por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas.

9.15 Marín descarta que el Gobierno cambie el reparto de fondos a CCAA: "Montero siempre maltrata a Andalucía"

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha descartado este jueves que el Gobierno central vaya a cambiar el reparto del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables para las comunidades para cubrir gastos de laa crisis sanitaria del coronavirus y ha advertido de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "siempre maltrata a Andalucía".

8.25 Los anticoagulantes pueden mejorar la supervivencia de los hospitalizados con la covid-19

Los anticoagulantes pueden mejorar la supervivencia de los pacientes hospitalizados con la covid-19 al prevenir posibles eventos mortales asociados con el coronavirus, como infartos o ictus, según un estudio publicado en la revista 'The Journal of the American College of Cardiology' (JACC) y dirigido por el doctor Valentín Fuster, director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y del Instituto Mount Sinai Heart de Nueva York (Estados Unidos).

7.58 El tratamiento de privación de andrógenos para el cáncer de próstata podrían proteger a hombres de la covid-19

Un estudio sobre 4.532 hombres en la región italiana de Veneto ha descubierto que aquellos que estaban siendo tratados por cáncer de próstata con terapias de privación de andrógenos (ADT) tenían menos probabilidades de desarrollar el coronavirus y, si estaban infectados, la enfermedad era menos severa.

7.25 EEUU advierte de que la pandemia de Covid-19 ha hecho más "inútil" y "peligroso" cruzar la frontera sur

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha explicado este miércoles que debido a la pandemia de la covid-19, el viaje de miles de migrantes hacia suelo estadounidense se ha hecho todavía más "inútil" y "peligroso" y ha advertido de que Washington seguirá trabajando para evitar que más personas decidan cruzar la frontera.

7.10 China registra sólo dos nuevos casos importados de la covid-19

El Ministerio de Salud de China ha anunciado este jueves que no se han confirmado casos de lacovid-19 a nivel local, pero sí dos contagios importados, uno en el municipio de Shanghái y otro en la provincia de Cantón, en el sur de China. Las autoridades sanitarias han informado de que no se ha vuelto a certificar muerte alguna a causa de la pandemia, por lo que las cifras a este respecto se mantienen igual un día más, en 4.633, mientras que los dos nuevos contagios suben el total a 82.885.

7.05 La OMS trabaja en enviar una nueva misión a China para buscar el origen del coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en la posibilidad de enviar una nueva misión de expertos a China para buscar el origen del coronavirus. "Hay discusiones con nuestros homólogos chinos para enviar una misión adicional para poner el foco en qué pasó realmente al principio en términos de exposición a diferentes animales", ha indicado la epidemióloga de la OMS Maria Van Kerkhove en la rueda de prensa diaria de la organización.

7.02 Trump vuelve a atacar a China con el coronavirus y asegura que es "peor" que Pearl Harbor y el 11-S

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a insistir este miércoles en que China podría haber detenido la pandemia del coronavirus, al tiempo que ha afirmado que la covid-19 es "peor que Pearl Harbor" y "peor que el 11-S". "Y nunca debería haber pasado. Podría haberse detenido en la fuente. Podría haberse detenido en China. Podría haberse detenido de forma correcta en la fuente. Y no lo fue", ha indicado Trump desde el Despacho Oval, según ha trasladado la cadena de televisión CNN.