El Ayuntamiento de Barcelona abrirá las playas para la práctica deportiva a partir de este viernes durante la franja horaria de 6.00 a 10.00 horas, de manera que los ciudadanos podrán correr y nadar en las playas tras ocho semanas cerradas.

Lo ha anunciado el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, en una rueda de prensa telemática este jueves, donde ha dicho que habilitarán dos puntos de acceso en cada playa y que la Guardia Urbana garantizará que haya un buen funcionamiento.

Ha recordado que la práctica deportiva debe ser individual y no colectiva, que no se puede acceder en coche, ni hacer paseos ni estancias, y ha añadido que no habrá servicio de socorrismo, por lo que ha pedido la "responsabilidad" de los ciudadanos.