El debate sobre la concesión de los indultos a los líderes del 'procés' será uno de los temas que protagonizará las noticias de la jornada informativa este lunes. La mayoría de los españoles se muestra contrario a los indultos, según una encuesta de Sigma Dos publicada en el diario 'El Mundo'. Un 61% de los encuestados ha mostrado su negativa a dicho perdón, mientras que un 29,5% dice que está a favor.

Por otro lado, tal y como cuenta 'Vozpópuli', el Gobierno tendrá que nacionalizar Plus Ultra si no cumple el plan de viabilidad. El contrato de financiación firmado por ambas partes incluye dos cláusulas que garantizan que el Ejecutivo se quedará con la compañía en caso de impago o de incumplimiento manifiesto del plan.

En relación a tribunales, el excomisario José Manuel Villarejo registró citas entre mandos policiales y el suegro del actual presidente del Ejecutivo. Además, la sentencia de la Audiencia Nacional, que se prevé que sea publicada en julio, acreditará la existencia de la 'caja b' del PP y que la sede central se pagó en negro.

15.50 Un hombre de 67 años denuncia a Errejón por darle una patada en el estómago.

El líder de Más País, Íñigo Errejón ha sido denunciado por un hombre de 67 años por, supuestamente, darle una patada en el estómago. La Policía Nacional ha remitido un atestado a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla en el que investiga la denuncia a Errejón de un hombre que asegura que el diputado le propinó una patada la noche del 2 de mayo, después de pedirle que se hiciera un 'selfie' con él, y este se negara.

15.46 Isa Serra renuncia al acta de diputada en la Asamblea de Madrid.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y diputada regional electa, Isa Serra, que está pendiente de que el Tribunal Supremo ratifique o no su condena a 19 meses de prisión por participar en los altercados de un desahucio en 2014, ha anunciado este lunes que dejará su escaño en el Parlamento madrileño, que se constituirá el martes 8 de junio.

15.00 Ábalos cree que la "autocrítica" de Junqueras demuestra que apuestan por "la legalidad", y justifica los indultos.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha defendido este lunes que en la "autocrítica" y la "revisión" que ha hecho en una carta el líder de ERC, Oriol Junqueras, "queda claro que el marco político del diálogo tiene que estar dentro de la legalidad", y ha asegurado que este giro de los independentistas republicanos es fruto de la apuesta del Gobierno central por esa política de diálogo, en la que se enmarcan los posibles indultos a los condenados por el 'procés'.

14.48 La Fiscalía pide rechazar la querella de Vox contra Marlaska por cese De los Cobos.

La Fiscalía ha solicitado al Supremo que rechace la querella de Vox contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlakska, por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid aunque admite la opción de que "el cese no haya sido correcto".

14.37 Juanma Moreno descarta acudir a Colón "por motivos personales".

En la misma línea que su homólogo de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta de Andalucía ha confirmado este lunes que no acudirá a la concentración contra los indultos de los presos catalanes, a celebrar el próximo 13 de junio en la Plaza de Colón, "por motivos personales" que no ha concretado.

14.25 Marruecos no informó a España de la cancelación de la operación Paso del Estrecho.

La Operación Paso del Estrecho (OPE), uno de los mayores movimientos de personas del continente europeo, no se celebrará tampoco este verano después de que el Gobierno de Marruecos haya decidido, sin consultar con España, abrir líneas marítimas solo con puertos de Francia e Italia y excluir los españoles, que son los de mayor volumen de tráfico.

14.10 Sánchez pide en Cataluña abandonar "justificaciones y revanchas y apostar por soluciones".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes abandonar "justificaciones y revanchas y apostar por las soluciones", al intervenir en un acto en Barcelona ante el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el que supone el primer acto donde coinciden tras ser investido éste presidente.

13.58 Ayuso solicita medidas cautelarísimas contra las nuevas restricciones de Sanidad.

La Comunidad de Madrid ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la sala de la Audiencia Nacional para frenar las últimas medidas restrictivas acordadas por el Ministerio de Sanidad.

13.40 Vox pide ir sin mascarilla por vías urbanas frente a las restricciones de "los 17 gerifaltes".

Vox exige la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarillas en playas, montañas, vías públicas y cientos de municipios donde se puedan mantener distancias.

13.29 Sánchez Llibre pide a Sánchez y Aragonès que "no se cansen de dialogar".

El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, ha pedido a los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, que "no se cansen de dialogar" porque Cataluña y toda España lo necesitan, y también que profundicen al máximo en sus complicidades y las de sus gobiernos para que el resultado sea un éxito.

13.17 Vox dará sus votos al PP para formar la Mesa en Madrid si reducen el número de diputados.

La líder de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha trasladado este lunes que ofrecerán sus votos al PP para conformar la Mesa de la Asamblea si reducen el número de diputados de 136 a 69, y que prefieren esto a los distintos puestos que dice que les han ofrecido.

13.05 El Gobierno justifica el mitin de la directora de la Guardia Civil porque la neutralidad se exige solo a los agentes.

El Gobierno ha defendido la participación de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en los actos de la campaña del PSOE a la Comunidad de Madrid al entender que la neutralidad es exigible sólo a los agentes del Instituto Armado.

12.54 Casado plantea en el Congreso medidas urgentes para recuperar el turismo británico ante el "caos y vaivenes" de Sánchez.

El PP ha planteado en el Congreso una batería de medidas urgentes para recuperar el turismo británico en España ante "el caos y los vaivenes" del Gobierno. Entre sus propuestas, aboga por intensificar las "negociaciones diplomáticas al más alto nivel" con las autoridades británicas para el levantamiento de las restricciones y la inclusión de los destinos turísticos españoles dentro de la lista verde de países recomendables para viajar, así como sufragar íntegramente el coste de las pruebas PCR exigibles a esos viajeros al volver a su país.

12.43 Vox ofrece al PP un acuerdo para la Mesa si se compromete a reducir los diputados de la Asamblea de 136 a 69

La dirigente del partido en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, asegura que su formación está "para garantizar el bienestar de los ciudadanos, no de los políticos".

12.30 Ciudadanos denuncia el rescate a Plus Ultra ante el Tribunal de Cuentas.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el vicesecretario general y portavoz del Comité Ejecutivo, Edmundo Bal, y el jefe de la delegación de Ciudadanos en Europa, Luis Garicano, han presentado este lunes una denuncia en el Tribunal de Cuentas por el rescate de Plus Ultra por la SEPI, información destapada por 'Vozpópuli'.

12.17 Sánchez y Aragonès llegan al acto de Fomento del Trabajo en Barcelona.

Los presidentes del Gobierno y de al Generalitat, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, han llegado por separado este lunes a la sede de Fomento del Trebajo, para la entrega de una medalla al editor de La Vanguardia, Javier Godó, por el 250 aniversario de la patronal.

12.05 Los nacimientos siguen a la baja en España y caen un 6% de enero a abril de 2021.

Los nacimientos en España siguen la tendencia a la baja iniciada hace cinco años y acelerada por la pandemia con 105.141 niños nacidos en los cuatro primeros meses de este año, un 6% menos que entre enero y abril de 2020 pero una caída del 47,2% respecto al mismo período de 2016.

11.52 Junqueras allana a Sánchez el camino del indulto y cuestiona ahora la vía unilateral.

Oriol Junqueras cambia el rumbo político. El líder de Esquerra Republicana de Catalunya publica este lunes una carta en la que allana al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el camino al indulto y en que cuestiona la vía unilateral para alcanzar la independencia de Cataluña.

11.40 El PP de Castilla-La Mancha insiste en debatir sobre los indultos en el Parlamento y critica al PSOE por "impedirlo": "Nos ponen un bozal".

La diputada del PP Ana Guarinos ha vuelto a mostrar el descontento de su partido por el hecho de que las Cortes regionales no acojan debates generales para hablar de los posibles indultos a presos del 'procés', considerando que se coarta "la libertad de expresión". "Hay cosas que no vamos a permitir, que vengan a pisarnos y a tratar de ponernos un bozal en la boca", ha avisado.

11.29 Ayuso propondrá a Alfonso Serrano como portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid y dirigente del PP, Isabel Díaz Ayuso, propondrá este martes al Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid que Alfonso Serrano continúe siendo el portavoz del partido en la Cámara regional.

11.17 Los desahucios crecen un 13,4% en el primer trimestre del año.

El número de lanzamientos o desahucios practicados en España en el primer trimestre del año creció un 13,4% respecto al mismo periodo de 2020, hasta los 10.961, entre otros motivos, por el incremento de los vinculados al impago de hipotecas, que crecen por primera vez desde 2015.

11.05 El PNV advierte a Escrivá: si quiere "una relación amistosa, ya puede ponerse las pilas".

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha denunciado que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está "empeñado en querer hacer a su manera" el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ha advertido de que, si "quiere en este y en otros temas tener una relación amistosa con el PNV, ya puede ir poniéndose las pilas porque, si no, le van a caer dardos desde todas las esquinas".

10.33 Errejón compara la protesta de Colón con la recogida de firmas contra el Estatut, que llevó a un "callejón sin salida".

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha comparado este lunes la concentración convocada contra la concesión de indultos a los presos del 'procés' en la plaza de Colón con la recogida de firmas del Partido Popular contra el Estatut que llevó a un "callejón sin salida" que los españoles siguen pagando.

10.18 El PSC confía en que con Aragonès empiece una etapa de distensión: "Aragonès no es Torra".

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alicia Romero, ha confiado este lunes en que con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, empiece una etapa de distensión y en que haya más diálogo entre el Govern y el Ejecutivo central.

10.05 Redadas en el puerto de Ceuta para desalojar a inmigrantes de las escolleras.

La Guardia Civil está llevando a cabo redadas en el puerto de Ceuta para desalojar de las escolleras a los numerosos inmigrantes que se ocultan allí con la intención de colarse como polizones en los barcos que salen hacia la península.

9.53 Iceta desliza que los indultos estarán listos antes de verano y que serán una "decisión bastante, bastante sensata".

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha asegurado este lunes que será una decisión "bastante, bastante sensata" la relativa a la concesión de los indultos a los políticos catalanes condenados por el 'procés' para trabajar por la reconciliación.

9.45 Los viajeros con la vacunación completa podrán entrar en España desde este lunes.

Los viajeros que acrediten estar inmunizados con la pauta completa de las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), o las chinas Sinopharm y Sinovac-Coronavac podrán entrar en España desde hoy, lunes.

9.30 Los alumnos de 12 comunidades autónomas se enfrentan a la Ebau esta semana.

Los alumnos de Castilla La Mancha, la Comunidad de Madrid, Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, Extremadura, Galicia, País Vasco, Canarias, Castilla y León se enfrentan a la Ebau esta semana.

9.15 El suegro de Pedro Sánchez mantuvo reuniones con destacados comisarios, según Villarejo

Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez y suegro de Pedro Sánchez, habría mantenido diversas reuniones con destacados comisarios, según tenía apuntado José Manuel Villarejo en varias agendas confiscadas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía durante el pasado mes de octubre.

9.00 La sentencia probará la existencia de la 'caja b' del PP y que la sede central se pagó en negro

La sentencia del tribunal de la sección segunda de la Audiencia Nacional concluye en sus deliberaciones sobre el juicio del uso de una contabilidad paralela en el PP acreditará la existencia de la 'caja b', así como que la sede popular se pagó 'en negro'.

8.45 Oxfam alerta de que las economías del G7 caerán un 8,5% anual si no bajan emisiones

Las economías del G7, que agrupa a los países más ricos, se enfrentan para 2050 a una contracción promedio anual de hasta el 8,5 % si no adoptan medidas más drásticas para reducir las emisiones de carbono, advirtió este lunes Oxfam Intermón.

8.30 Sánchez reserva "la bala" del Rey como última salida a la crisis con Marruecos.

¿Por qué no ha intervenido el rey Felipe VI en la crisis con Marruecos? El Gobierno ha decidido apartar al monarca para protegerlo de un contencioso tan sensible como el Sáhara. Fuentes consultadas por 'Vozpópuli' entienden que los problemas con Rabat tienen el potencial de enemistar a las dos casas reales, porque el conflicto que enfrenta a los dos países no es solo migratorio o económico, sino territorial y de soberanía.

8.15 La guerra entre ministerios pone en riesgo a Irene Montero y Belarra.

El acercamiento de una remodelación del gobierno de Pedro Sánchez está alimentando el debate interno en Podemos sobre la posibilidad de que la ministra de Agenda 2030 Ione Belarra se entregue con exclusividad al partido. Esa tesis, que es respaldada por algunos sectores de la formación, se está debatiendo internamente y contempla la posibilidad de que Belarra “se sacrifique” y que se centre en relanzar el partido. En algunos ministerios socialistas empieza a difundirse también la propuesta de hacer caer a la ministra de Igualdad Irene Montero.

8.00 El Gobierno tendrá que nacionalizar Plus Ultra si no devuelve el rescate.

El Gobierno tendrá que nacionalizar Plus Ultra si no cumple el plan de viabilidad y no puede pagar el préstamo participativo de 34 millones de euros (los 19 millones restantes se han otorgado a través de un préstamo ordinario). Según informan fuentes solventes a 'Vozpópuli', el contrato de financiación firmado entre ambas partes incluye dos cláusulas que garantizan que el Ejecutivo se quedará con la compañía en caso de impago o de "incumplimiento manifiesto" del plan establecido.