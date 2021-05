Resumen con las últimas noticias más destacadas de hoy, viernes 14 de mayo. Tras conocerse que el Tribunal Constitucional ha tumbado el nombramiento de Pablo Iglesias e Iván Redondo en la comisión delegada que supervisa el CNI, Vox trata de que ocurra lo mismo con Yolanda Díaz y el partido estudia cómo sacar también a la vicepresidenta de la Comisión del CNI.

Además de esto, el PP continúa en su búsqueda de una nueva sede y ya tiene una lista con seis edificios que le ha facilitado una consultora contratada para la operación inmobiliaria de la que saldrá su nueva sede nacional.

Asimismo, este viernes, como es habitual, la Comunidad de Madrid actualizará la situación epidemiológica de la región y anunciará nuevas zonas básicas de salud confinadas, que se sumarán a las restricciones anunciadas por otras comunidades autónomas.

Noticias más importantes de hoy

El PP selecciona seis edificios cerca de Génova

El PP ya tiene una lista con seis edificios que le ha facilitado una consultora contratada para la operación inmobiliaria de la que saldrá su nueva sede nacional, según desvelaron fuentes de la formación de Pablo Casado a 'Vozpópuli'. Todos los emplazamientos están en la misma zona que Génova, así que la mudanza no será muy lejos.

Casado anunció la salida de la calle Génova dos días después de las elecciones catalanas del 14-F y desde entonces, el PP ha estudiado la oferta de oficinas en Madrid con una premisa: que la nueva sede estuviese dentro del anillo de la M-30. Con el paso de las semanas se descartaron algunas opciones por su lejanía -caso de los barrios de Las Tablas o Sanchinarro-, pero también ubicaciones cercanas a Génova que había disponibles en la zona de Ventas o Retiro.

Exaltos cargos de Leguina, contra Sánchez

La carta de expulsión del PSOE enviada a Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros por criticar la gestión de Pedro Sánchez ha sido la gota que ha colmado el vaso. Una docena de exaltos cargos del PSOE en Madrid, dirigentes y diputados durante la presidencia de Leguina se han conjurado para frenar lo que consideran una deriva autoritaria e "inmoral" impulsada por Sánchez y su asesor áulico, Iván Redondo. Quieren elevar la cuestión a debate público y avisan a los dirigentes territoriales de que si no frenan de inmediato esa espiral, pronto irá “a peor”.

'Sobran' 19 millones de dosis de AstraZeneca

El 70% de los españoles no ha recibido una sola dosis de la vacuna contra la covid y aun así, a España le 'sobran' vacunas. Si nos atenemos a la actual Estrategia de Vacunación, habrá hasta 19 millones de dosis que no podrán ser utilizadas, aunque ya están pagadas. Son las de AstraZeneca, que no pueden ponerse a menores de 60 años en nuestro país, aunque la Agencia Europea del Medicamento (EMA) defiende que se pueda utilizar sin límite de edad.

La próxima semana, el Ministerio de Sanidad tomará una decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca que esperan más de dos millones de españoles. Por el momento, el departamento de Carolina Darias se ha mostrado en contra de poner la segunda dosis de esta vacuna y ha abogado por esperar a conocer los resultados del ensayo Combivacs, que busca combinar AstraZeneca y Pfizer.

Cambio de cuotas de autónomos

El Gobierno ha presentado a los agentes sociales una propuesta para modificar la cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que persigue el objetivo de que los autónomos tributen por ingresos reales para aumentar los ingresos de la Seguridad Social y mejorar su protección, lo que en la práctica supondrá una subida de las cuotas para la mayoría.

La propuesta, que se filtró a la prensa este miércoles, no ha sido bien recibida por las principales asociaciones de autónomos, a excepción de UATAE, la organización cercana a Unidas Podemos que siempre ha defendido que los trabajadores por cuenta propia que más ganan paguen más a la Seguridad Social.

Plus Ultra adeuda vuelos

Plus Ultra adeuda todavía unos 155.000 euros en reclamaciones por vuelos retrasados y/o cancelados en las rutas de España con Chile y Perú, según se desprende de la información aportada a 'Vozpópuli' por 'Reclamador.es', empresa especializada en la gestión de reclamos de pasajeros a aerolíneas.

Plus Ultra ha tenido que afrontar ya indemnizaciones por valor superior a 300.000 euros por retrasos de más de tres horas o cancelaciones de vuelos en las líneas de Madrid con Santiago de Chile y Lima. El 33% de estas reclamaciones, por valor de 155.000, siguen adeudadas. Se trata, siempre, de quejas susceptibles de indemnización, según los criterios de Reclamador.