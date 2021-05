El PP selecciona seis edificios cerca de Génova para mudarse a su nueva sede

El Partido Popular ya tiene una lista con seis edificios que le ha facilitado una consultora contratada para la operación inmobiliaria de la que saldrá su nueva sede nacional, según desvelaron fuentes de la formación de Pablo Casado a Vozpópuli. Todos los emplazamientos están en la misma zona que Génova, así que la mudanza no será muy lejos.

Casado anunció la salida de la calle Génova dos días después de las elecciones catalanas del 14-F y desde entonces, el PP ha estudiado la oferta de oficinas en Madrid con una premisa: que la nueva sede estuviese dentro del anillo de la M-30. Con el paso de las semanas se descartaron algunas opciones por su lejanía -caso de los barrios de Las Tablas o Sanchinarro-, pero también ubicaciones cercanas a Génova que había disponibles en la zona de Ventas o Retiro.

El resultado de ello es que los seis edificios pre-seleccionados por el equipo del secretario general, Teodoro García Egea, están en un radio de unos centenares de metros en torno a la histórica sede nacional. Y con la salvedad de que todas las ubicaciones ofrecidas por la consultora tienen alguna 'pega'. "No se ha dado con el edificio perfecto", admiten las citadas fuentes.

Por ejemplo, en algún caso hay más metros cuadrados de los previstos para las futuras oficinas de la dirección nacional y el PP madrileño. Otro emplazamiento se queda un poco corto de espacio y uno de los seleccionados no dispone de todas las plazas de garaje que el partido desearía.

Además, la formación de Casado aún no ha decidido si se decantará por la compra de la nueva sede -como hicieron en su día el PSOE en Ferraz o Podemos en la calle Francisco Villaespesa-, o bien optará por el alquiler siguiendo el ejemplo de Ciudadanos y Vox. El partido de Inés Arrimadas paga unos 30.000 euros mensuales por el edificio de la calle Alcalá, mientras que el de Santiago Abascal desembolsa unos 25.000 euros por el de Bambú.

En Génova quieren ahora reducir aún más esta lista de seis posibles ubicaciones a dos o tres y tomar la decisión definitiva en unas semanas, una vez que Casado regrese de su próximo viaje a Sudamérica -asistirá a la toma de posesión del ecuatoriano Guillermo Lasso- y el partido presente la convención política que el PP va a celebrar en otoño. Así que la nueva sede se podría conocer en algún momento de finales de junio o principios de julio.

La marcha de Génova

Casado explicó en febrero que la decisión de abandonar Génova se debía a los problemas judiciales por la reforma de la sede que se hizo en tiempos de Mariano Rajoy y con Luis Bárcenas de tesorero. "Cambiaremos la sede nacional del PP de ubicación pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales", anunció en un mensaje a la militancia del PP.

El presidente de los 'populares' hizo hincapié en que "defender al partido no es justificar las conductas individuales que hayan podido cometer personas concretas al margen de los órganos de dirección y del interés de los afiliados", en referencia al extesorero que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional.

"Desde hoy, esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal, que no haya sido en beneficio del partido o, incluso, haya podido perjudicarle", insistió Casado al anunciar la salida de Génova. "Sencillamente, no nos lo podemos permitir más con el calendario judicial que se avecina", dejó claro.

Panorámica de la sede nacional del PP, ubicada en Génova, en las elecciones de 2019. Efe

El líder del PP admitió que el coste electoral por los casos de corrupción "ha sido y es tremendo" y el daño para "la urgente alternativa que necesita España, inasumible". En el caso concreto de Cataluña, reconoció que el PP perdió la mitad de los votos en la campaña electoral, al caer "a plomo" en las encuestas por culpa del juicio con Bárcenas en el banquillo.

"Hay que dejar de preocuparnos por nuestro pasado y ocuparnos del futuro que preocupa a los españoles. Las hipotecas en política no son hereditarias, no lo han sido para ningún otro partido y no puede serlo para el nuestro", insistió en su mensaje tras el 14-F.

A renglón seguido, advirtió de que los 'populares' no pueden seguir asumiendo "facturas de cuestiones que ni conocemos ni tienen nada que ver con un legado impecable de defensa de la libertad y de España que costó la vida a 24 compañeros" durante el terrorismo de ETA. Por ello, subrayó que cualquier conducta no ejemplar "no forma parte del patrimonio a defender del PP".