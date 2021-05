El 70% de los españoles no ha recibido una sola dosis de la vacuna contra la covid y aun así, a España le 'sobran' vacunas. Si nos atenemos a la actual Estrategia de Vacunación, habrá hasta 19 millones de dosis que no podrán ser utilizadas, aunque ya están pagadas. Son las de AstraZeneca, que no pueden ponerse a menores de 60 años en nuestro país, aunque la Agencia Europea del Medicamento (EMA) defiende que se pueda utilizar sin límite de edad.

La próxima semana, el Ministerio de Sanidad tomará una decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca que esperan más de dos millones de españoles. Por el momento, el departamento de Carolina Darias se ha mostrado en contra de poner la segunda dosis de esta vacuna y ha abogado por esperar a conocer los resultados del ensayo Combivacs, que busca combinar AstraZeneca y Pfizer.

En contra de este criterio, comunidades como Madrid, Galicia y Andalucía abogan por poder administrar la segunda de AstraZeneca a quien voluntariamente lo desee. Tras el órdago de Andalucía y de Madrid (este último adelantado por Vozpópuli), la ministra de Sanidad indicó que la próxima semana se tomaría una decisión sobre los que ya han recibido una dosis de AstraZeneca y son menores de 60 años.

Son 4,7 las millones de personas a los que les falta una dosis de esta vacuna (mayores y menores de 60). Del grupo etario al que ahora se permite recibir AstraZeneca (60-69), hay 1,1 millones de personas sin una sola dosis puesta. Para la inmunización completa de este grupo se necesitarían 2,2 millones de dosis de la vacuna británica.

Por lo tanto, estaríamos hablando de que se utilizarían 6.935.740 vacunas de AstraZeneca. Ahora mismo, en el stock de Sanidad solo hay 691.126 sin utilizar. Sin embargo, el contrato que firmó nuestro país con el laboratorio fue de 31,5 millones de vacunas.

Aunque la Comisión Europea ha anunciado que no renovará el contrato con AstraZeneca, tiene la obligación de cumplir con el envío de 300 millones de dosis pactadas. A España le faltan por recibir 26.103.000 vacunas de esta marca, una cantidad que serviría para inmunizar hasta a 13 millones de personas.

Sin embargo, con la estrategia actual e incluso incluyendo la segunda dosis que esperan policías, profesores y miembros de las Fuerzas Armadas, a España le sobrarían 19.858.386 vacunas, para las que se ha invertido 57 millones de euros. No podrían ser utilizadas salvo modificación de la Estrategia de Vacunación, algo que, según fuentes cercanas al Ministerio de Sanidad, no está sobre la mesa.

AstraZeneca, la principal apuesta de Europa

La principal apuesta de la Comisión Europea para combatir el coronavirus fue la vacuna de AstraZeneca. Según asesores cercanos al sector de la industria farmacéutica, el módico precio de la vacuna, solo 2,9 euros la dosis, fue el principal motivo.

En las 'Líneas maestras de la Estrategia de Vacunación' del Ministerio de Sanidad, publicado en noviembre de 2020, se observa claramente la prevalencia de la vacuna de AstraZeneca:

AstraZeneca (300 millones de dosis + 100 millones opcionales)

(300 millones de dosis + 100 millones opcionales) CureVac (225 millones + 180 millones opcionales)

(225 millones + 180 millones opcionales) Janssen (200 millones + 200 millones opcionales)

(200 millones + 200 millones opcionales) Sanofi/GSK (300 millones).

(300 millones). Pfizer (200 millones + 100 millones opcionales)

(200 millones + 100 millones opcionales) Moderna (80 millones + 80 millones opcionales)

El papel protagonista de AstraZeneca ha sido ahora sustituido por Pfizer, compañía con la que la Comisión Europea ha contratado recientemente otras 1.800 millones de vacunas hasta 2023.

Fuentes de la industria farmacéutica señalan que detrás del señalamiento a AstraZeneca hay una clara guerra comercial: "AstraZeneca no fabricaba vacunas, por lo que su entrada en dicho terreno la convierte en un rival para otras grandes multinacionales. Además, es la única que está vendiendo la vacuna a precio de coste, lo que la convierte en un competidor indeseable".

Esta vacuna va a tener un papel protagonista en los países en vías de desarrollo dado su bajo coste y fácil logística. De hecho, es una de las vacunas que forma parte de la iniciativa Covax, de Naciones Unidas, que busca acelerar la inmunización en países con pocos recursos.