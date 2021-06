Nuevo frente judicial para el líder del Polisario, Brahim Ghali. El exdiputado del PP Juan Vicente Pérez ha presentado una denuncia contra el activista político en los juzgados de Logroño en la que pide que se le investigue por los delitos de falsedad en documento oficial, organización criminal y obstrucción a la Justicia. Se trata de una iniciativa penal con la que se pretendía frenar su inminente salida de España y que discurre en paralelo a las investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional contra los líderes del movimiento de liberación nacional saharaui por delitos de terrorismo, genocidio o lesa humanidad.

El escrito, que firma junto con otro ciudadano de origen marroquí, se presentó en el juzgado de guardia de Logroño el pasado 26 de mayo. En el mismo se solicitaba la apertura de diligencias por estos hechos y que se diera traslado "con urgencia" tanto a Ghali como al número dos del Frente Polisario, Salem Lebsir. El objetivo era evitar cualquier posibilidad de que el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) abandonase España después de salir indemne de su comparecencia este martes en la Audiencia Nacional y de que el magistrado Santiago Pedraz se negara a actuará contra él por falsear supuestamente su identidad.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, apunta que Ghali entró en España "de forma clandestina" pese a saber que tenía abiertas varias diligencias contra él en la Audiencia Nacional. Añade que, "con objeto de eludir la acción de la Justicia", ingresó en el Hospital San Pedro de Logroño utilizando la identidad falsa de Mohamed Benbatouche y custodiado "en todo momento" por el número dos del Frente Polisario, a quien acusa de participar en esta "trama orquestada".

Intento de retener a Ghali

El escrito, que ha recaído en el juzgado de instrucción número 2 de Logroño según ha podido saber este diario, se hace eco además de las noticias publicadas en prensa las últimas semanas en las que alude a la reapertura de las diligencias abiertas en el año 2008 contra Ghali por delitos de genocidio, asesinato o lesiones. Se trata de una investigación que se abrió en su momento por presuntas torturas a prisioneros de guerra marroquíes y en el marco de la cual se intentó sin éxito tomarle declaración hasta en dos ocasiones.

Su entrada en España en avión medicalizado proveniente de Argelia no solo propició un conflicto diplomático entre Marruecos y España sino que dio pie a que los querellantes iniciales pidieran a Pedraz la reapertura de la investigación, teniendo en cuenta que se archivó porque no residía en territorio español. El magistrado al frente del Juzgado de Instrucción número 5 accedió pero dejó claro en todo momento que no había base suficiente en las querellas para acordar su ingreso en prisión provisional y que era desmedido atribuirle crímenes de lesa humanidad. Las declaraciones del número dos del Polisario en las que dijo que no comparecería ante la Justicia avivaron el temor a una fuga y propiciaron más actuaciones en los tribunales.

En concreto, el Club de Abogados de Marruecos movió ficha e interpuso ante la Fiscalía Superior de La Rioja una denuncia por falsificar su identidad con motivo de su ingreso en el centro hospitalario. Pedraz respondió al respecto que la Audiencia Nacional no es competente para investigar esta denuncia, de manera que la inadmitió cerrando la puerta a cualquier investigación por estos hechos. Paralelamente, el exdiputado valenciano recurrió a los juzgados de Logroño, por ser la ciudad en la que permanece desde su entrada en España a mediados del mes de abril.

Retorno a Argelia

"Ha debido contar con la colaboración necesaria (creación de pasaporte con identidad suplantada, concesión de visado conociendo la identidad falsa etc) para poder eludir los controles de entrada en España y permiso para aterrizar en una base militar", advierte el exparlamentario popular. Se trata de una tesis que no comparte su defensa, el abogado experto en derecho penal internacional Manuel Ollé. El letrado expuso al término de su declaración en la Audiencia Nacional que no entró con otra identidad en España y que es absolutamente falso que cometiera los crímenes que se le atribuyen.

Ollé se pronunció de este modo al término de la comparecencia de Ghali, la cual se hizo desde el hospital tras facilitarlo Pedraz. El letrado explicó que el "presidente Ghali" había hecho un esfuerzo "tremendo" por declarar debido a su delicado estado de salud y apuntó que el germen de todas estas denuncias y querellas era exclusivamente político. A la salida de la Audiencia explicó que aguardaría a que el magistrado resolviera sobre la petición de cautelares, teniendo en cuenta que se había vuelto a pedir prisión para él, pero que su objetivo era colaborar con la Justicia.

Después de que Pedraz declinara su ingreso en la cárcel al no apreciar riesgo de fuga alguno, las tornas parecieron cambiar. Fuentes de su entorno consultadas por este diario explicaron que el domicilio que ha facilitado para estar localizable es el de su procurador pero no descartaron que planee un regreso a Argelia, tal y como sospechan las acusaciones. De hecho, y según adelantó El Confidencial, en la misma mañana de este martes un jet del país africano aliado del Frente Polisario, había despegado para aterrizar en España pero se dio media vuelta a la altura de Ibiza.