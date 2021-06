Resumen con las últimas noticias más destacadas de la tarde de este lunes 8 de junio. La actualidad la sigue marcando la polémica por los indultos a los líderes del 'procés'. Asimismo, la denuncia de un hombre de 67 años a Íñigo Errejón por, supuestamente, darle una patada en el estómago. por, supuestamente, darle una patada en el estómago, también está dando qué hablar.

Por otro lado, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y diputada regional electa, Isa Serra, ha anunciado este lunes que dejará su escaño en el Parlamento madrileño, que se constituirá el martes 8 de junio.

Noticias de esta tarde

Junqueras cuestiona ahora la vía unilateral y allana a Sánchez el camino del indulto

Oriol Junqueras cambia el rumbo político. El líder de Esquerra Republicana de Catalunya publica este lunes una carta en la que allana al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el camino al indulto y en que cuestiona la vía unilateral para alcanzar la independencia de Cataluña.

Un hombre de 67 años denuncia a Errejón por darle una patada en el estómago

El líder de Más País, Íñigo Errejón ha sido denunciado por un hombre de 67 años por, supuestamente, darle una patada en el estómago. La Policía Nacional ha remitido un atestado a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla en el que investiga la denuncia a Errejón de un hombre que asegura que el diputado le propinó una patada la noche del 2 de mayo, después de pedirle que se hiciera un 'selfie' con él, y este se negara.

Isa Serra renuncia al acta de diputada en la Asamblea de Madrid

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y diputada regional electa, Isa Serra, que está pendiente de que el Tribunal Supremo ratifique o no su condena a 19 meses de prisión por participar en los altercados de un desahucio en 2014, ha anunciado este lunes que dejará su escaño en el Parlamento madrileño, que se constituirá el martes 8 de junio.

El Gobierno aprueba la vacunación de los jugadores de la Selección española de fútbol

El Gobierno ha aprobado este lunes la vacunación a los jugadores de la Selección española de fútbol, según ha informado la cadena 'Cope'. El Ejecutivo aprobará la vacunación en el Consejo de Salud Pública este martes y los jugadores recibirán la monodosis de Janssen.

El Gobierno tendrá que nacionalizar Plus Ultra si no cumple el plan de viabilidad

El Gobierno tendrá que nacionalizar Plus Ultra si no cumple el plan de viabilidad y no puede pagar el préstamo participativo de 34 millones de euros (los 19 millones restantes se han otorgado a través de un préstamo ordinario). Según informan fuentes solventes a Vozpópuli, el contrato de financiación firmado entre ambas partes incluye dos cláusulas que garantizan que el Ejecutivo se quedará con la compañía en caso de impago o de "incumplimiento manifiesto" del plan establecido.