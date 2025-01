Junts presentará una enmienda a la totalidad contra la 'ley Begoña' para presionar a Sánchez y "liberar" a Puigdemont

Junts ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de ley del PSOE que propone prohibir ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, por considerar que es "insuficiente, limitada y no aborda el problema de fondo". Una decisión que podría implicar mayor presión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a la moción de confianza y favorecer a Carles Puigdemont.

El PSOE registró el pasado este viernes una proposición de ley que incluye entre otras esas medidas y con la que pretende garantizar los derechos fundamentales frente al acoso derivado de "acciones judiciales abusivas". Posteriormente, JxCat informó sobre su intención de enmendar la iniciativa socialista porque cree que "no soluciona el problema estructural del Estado español y se aleja de una verdadera regeneración democrática".

El 'lawfare' y la politización de la Justicia, según la formación catalana, han afectado a los independentistas "durante años". "Si los socialistas hubieran actuado antes y no hubieran mirado hacia otro lado, la dictadura de las togas no seguiría actuando impunemente", asegura Junts.

La decisión llegará a la Mesa del Congreso el jueves, un encuentro que tiene el foco puesto en la iniciativa de Junts que reta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, cuya admisión o no a trámite fue pospuesta por el PSOE y Sumar el pasado mes de diciembre.

Ausencia de precedentes

Los partidos que integran el Gobierno de coalición hicieron uso de su mayoría en el órgano rector de la Cámara para no tomar ninguna decisión en aquel momento sobre la tramitación de la proposición no de ley que los de Puigdemont habían registrado el 9 de diciembre, pese a que los letrados de la institución no pusieron obstáculos a su tramitación, recoge Europa Press.

Los de Alberto Núñez Feijóo, que son el tercer partido que conforma la Mesa del Congreso, ya expresaron su negativa a posponer esta decisión porque consideraban que no había argumentos para vetarla.

En concreto, los servicios jurídicos sostienen que, ante la ausencia de precedentes similares, la Mesa del Congreso puede adoptar cualquiera de las posibilidades en su mano: dar trámite a la iniciativa tal y como está, incluir una apostilla para dejar claro que no tendrá efectos jurídicos, solicitar a Junts que la reformule para hacer constar esa falta de consecuencias jurídicas, o directamente no admitirla a trámite. Eso sí, los letrados subrayan que al tratarse de una proposición no de ley sin efectos jurídicos y que no obliga al Gobierno a cumplirla, no veían obstáculo para su debate en el Pleno del Congreso.

Además, según el informe de los letrados, que no es vinculante, dado que no hay precedentes de una proposición no de ley que inste al jefe del Ejecutivo a utilizar un instrumento (la cuestión de confianza) que solo a él le corresponde activar, debe ser la Mesa la que fije un criterio que sirva también para futuras decisiones sobre textos similares.

De admitirse, no se debatirá hasta febrero o marzo

Dada la trascendencia de la decisión, puesto que sentaría doctrina, y el hecho de que, aunque se le diera trámite no podría debatirse en el Pleno como pronto hasta avanzado febrero, el PSOE y Sumar optaron por posponer su decisión.

Mientras tanto, los de Alberto Núñez Feijóo, que son el tercer partido que conforma la Mesa del Congreso, ya expresaron su negativa a posponer esta decisión porque consideraban que no había argumentos para vetarla. "Yo creo que es un debate necesario en España, ya que el presidente del Gobierno no quiere ejercerlo por sí mismo", afirmó en su momento el portavoz nacional del PP, Borja Sémper.

Así las cosas, la previsión, según han informado fuentes parlamentarias, es que la Mesa se reúna este próximo jueves 16 y se aborde, entre otras cuestiones, esta decisión. En todo caso, se adoptará con la misma información jurídica que en diciembre, pues no se han solicitado más informes.