El Gobierno no se da por aludido y rechaza la cuestión de confianza exigida por Puigdemont

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene intención de someterse a una cuestión de confianza, como pide Junts, ni tampoco la considera necesaria. Así lo han asegurado a EFE fuentes del Ejecutivo después de que el partido de Carles Puigdemont haya registrado en el Congreso una proposición no de ley para que Sánchez se someta en el Parlamento a esa cuestión de confianza.



El Gobierno recuerda que la decisión de someterse a una cuestión de confianza es una prerrogativa que corresponde al jefe del Ejecutivo y recalca que Sánchez no tiene intención de presentarla ni tampoco ve necesario hacerlo.



Las fuentes citadas subrayan que el Gobierno ha trabajado de forma constante y sin interrupción con los grupos parlamentarios para sacar adelante medidas que beneficien al conjunto de la población y que así va a seguir siendo en esta legislatura. Además, aseguran que el Gobierno cumple sus compromisos y continuará hablando y negociando para que los acuerdos alcanzados salgan adelante.



La prioridad de esas negociaciones es en la actualidad que se puedan aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Unos Presupuestos con los que creen que se consolidaría el crecimiento económico que ha llevado a Sánchez a afirmar que España es el motor de Europa. De la misma forma, subrayan que los nuevos Presupuestos servirían para incrementar la igualdad de todos los españoles.