La banca eleva la cautela en la concesión de créditos a hogares y empresas

Hace unos días, el Parlamento Europeo mostró su preocupación por el hecho de la relación entre préstamos y depósitos bancarios (la ratio “loan to deposits” por su terminología en inglés) se esté reduciendo año tras año y, a cierre del pasado ejercicio, se encuentre en mínimos desde la crisis financiera de 2008. Con los últimos datos facilitados por la European Banking Authority (EBA), la ratio “loan to deposits” se situó a cierre del pasado año en el 104,9%, cuando en diciembre de 2014 era del 124,7%.

La EBA es una autoridad europea independiente fundada en enero de 2011, como parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera. Es una de las tres autoridades sectoriales junto con la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados. El objetivo principal de este sistema es asegurar que las reglas de aplicación al sector financiero se implementan adecuadamente, con el fin de preservar su estabilidad y la de la economía.

La ratio “loan to deposits” mide la liquidez de una entidad financiera y se expresa en porcentaje después de dividir el total de préstamos concedidos por un banco entre el volumen de depósitos que custodia la misma entidad. Cuando el número resultante es mayor de 100, la entidad en cuestión está necesitada de mayor financiación externa para seguir prestando dinero o para hacer frente a posibles impagos. Si, por el contrario, es inferior a 100 podría indicar que esa misma entidad no está prestando todo el dinero que podría y, por tanto, está limitando su capacidad de obtener una mayor rentabilidad.

La preocupación del Parlamento Europeo viene, fundamentalmente de esta segunda parte: ¿por qué la banca europea no está prestando más dinero a empresas y sociedades no financieras cuando tienen dinero suficiente? Según los últimos datos publicados por la EBA, la ratio préstamos/depósitos del conjunto de la banca europea ha descendido del 124,7% en diciembre de 2014 al 104,9% a finales del pasado año, en un proceso paulatino que está lejos de haber terminado.

En España, la situación es más preocupante aún. De acuerdo con los últimos datos del Banco de España, la relación entre el volumen de préstamos y créditos concedidos por las entidades financieras a empresas y hogares y de depósitos custodiados se situó a cierre del pasado año en el 82,77%, cuando hace diez años era del 129,98%. Con las estadísticas del banco central español, los bancos comerciales disponen de 1,378 billones de euros en depósitos a la vista (cuentas corrientes) y a plazo de sus clientes, y tienen concedidos a los mismos préstamos y créditos por un importe de 1,140 billones, un 17,22% menos.

Evolución en España

Hace diez años, la situación era la inversa. Los préstamos y créditos sumaban 1,232 billones de euros y los depósitos se situaban en 947.811 millones, un 23% menos. La ratio “loan to deposits” rozaba entonces el 130%. Desde el año 2015 este indicador no ha hecho más que bajar, desde que nada más comenzar el año 2020 puso punto y final a la paridad.

No cabe duda de que la banca ha extremado su prudencia a la hora de conceder créditos para no repetir los errores del pasado. Baste recordar que en el año 2008, al poco de que Lehman Brothers se viera obligado a presentar su quiebra a mediados del mes de septiembre, dando origen a la crisis financiera internacional, el “loan to deposits” era del 207,6%. Los bancos tenían prestado el doble del dinero que disponían en depósitos de sus clientes: 1,825 billones de euros frente a 879.282 millones.

La parálisis económica que se desató en los años siguientes pilló a la banca mundial, europea y española con el paso cambiado. Sus consecuencias son de todos conocidas: decenas de entidades tuvieron que ser rescatadas por los gobiernos para evitar males mayores a los depositarios y los procesos de fusión y absorción se multiplicaron.

En Europa, casi la mitad de la banca de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo tiene una relación créditos sobre depósitos por encima del 100%. Es destacable el caso de la banca de Dinamarca, con una “loan to deposists” del 300%, muy por encima de Suecia, Islandia, Noruega y Finlandia (por encima del 150%). Por encima de la media están también Alemania, Holanda, Eslovaquia y Francia. España se sitúa en mitad de una tabla que cierran Rumania y Grecia (alrededor del 65%), Chipre (45%) y Lituania (40%).

En estos últimos diez años, en España se ha reducido algo, un 9,4%% el saldo vivo de los créditos a los hogares para la compra de una vivienda (han pasado de 549.238 millones a 497.635 millones), también el importe global de los créditos a sociedades no financieras (11,5%) y se ha incrementado el crédito al consumo de los hogares un 12,6%, desde 162.039 millones a 182.487 millones.