Aldama, sobre su colaboración con la Guardia Civil: "Si me pasa algo, Sánchez y Marlaska serán cómplices de asesinato"

Víctor de Aldama, en el epicentro de algunos de los escándalos de presunta corrupción que salpican al Gobierno, ha manifestado su indignación tras conocerse que empleaba en sus restaurantes a individuos presumiblemente radicalizados por yihadismo para que la Guardia Civil los tuviese controlados, aseverando que se trata de una "filtración" procedente "del gabinete de Marlaska", en referencia al ministro del Interior.

"Si a mí me pasa algo, [Pedro] Sánchez y [Fernando Grande] Marlaska serán cómplices de asesinato", ha aseverado en micrófonos de COPE, en una entrevista en la que también ha acusado la forma en la que el Ministerio del Interior le ha comunicado la prohibición de usar la medalla al mérito que le concedió la Guardia Civil. El intermediario asegura que el oficio está basado en "recortes de prensa" que hacen mención al caso de hidrocarburos, y no a otras concesiones públicas que salpican al Ejecutivo.

Es la primera ocasión en la que Víctor de Aldama habla de esta presunta actividad al servicio de la Guardia Civil, aunque en otras ocasiones ya se refirió a su colaboración con la unidad de la lucha antiterrorista del Instituto Armado.

En intervenciones anteriores, el mando de la Guardia Civil que propuso su condecoración fundamentó el gesto en las gestiones relacionadas por Aldama con actos solidarios impulsados desde el Instituto Armado, incluyendo una carrera popular para recoger fondos destinados a la investigación de enfermedades raras y la entrega de la recaudación de un evento deportivo para el tratamiento de la hija de un agente que padecía leucemia.

Apunta a Begoña Gómez

Asimismo, Aldama ha asegurado en la entrevista que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tendría "cuentas en el extranjero" por valor de 6 millones de dólares: "Hay un listado con la señora Gómez, [María Jesús] Montero y algún personaje más que podrían tener cuentas en otros países y en dólares".

"Ha habido una denuncia en Fiscalía en la que hay un listado con la señora Gómez -ha destacado Aldama-. Y no solamente ella, también María Jesús Montero. Creo que también está la mujer del expresidente Zapatero y algún personaje más. Esa denuncia no es algo que yo diga, está ya en Fiscalía. Tengo copia de esa denuncia y del listado bancario de esas cuentas y me parece que, si es cierto, me parece algo totalmente insólito y gravísimo. Podrían tener cuentas en otros países y en dólares, como República Dominicana".

Una entrevista que llega justo un día después de que se diese a conocer el contenido del sumario que levantó hace casi una semana el juez Santiago Pedraz. Un informe que apunta directamente a el expresidente del Zamora CF y a su socio, Claudio Rivas, al acusarle de urdir una estructura para no declarar IVA, lo cual habría dado un montante de 182 millones de euros depositados en varios países, concretamente en Portugal, Colombia y China.