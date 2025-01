Aldama atribuye a Begoña Gómez "cuentas en el extranjero" con 6 millones e implica a Montero y la mujer de Zapatero

Víctor de Aldama ha señalado directamente este martes a Begoña Gómez al tener constancia de que existe una denuncia en Fiscalía recibida el pasado 13 de enero en la que hay un listado en el que aparece la mujer de Pedro Sánchez con cuentas en el extranjero por más de 6 millones de dólares. Y no sólo ella, sino también María Jesús Montero y cree que la mujer del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Sonsoles Espinosa.

"Tengo copia de esa denuncia y del listado bancario de las cuentas y si es cierto, es algo totalmente insólito y gravísimo. Podrían tener cuentas en otros países y en dólares, como República Dominicana". Una denuncia que le consta que tiene sello de entrada pero no sabe si aún se está investigado.

El empresario e intermediario que está en el centro de otras causas judiciales que afectan a miembros del Gobierno, Víctor de Aldama, ha regresado a 'Herrera en COPE' con novedades importantes en torno a la documentación aportada tanto en el Tribunal Supremo por el 'caso Koldo' como en la Audiencia Nacional en la trama de hidrocarburos.

Una entrevista que llega justo un día después de que se diese a conocer el contenido del sumario que levantó hace casi una semana el juez Santiago Pedraz. Un informe que apunta directamente a el expresidente del Zamora CF y a su socio, Claudio Rivas, al acusarle de urdir una estructura para no declarar IVA, lo cual habría dado un montante de 182 millones de euros depositados en varios países, concretamente en Portugal, Colombia y China.

Sin embargo, para Aldama, en este secreto de sumario "no hay nada nuevo" que no supieran ya pero califica de "absurdos" esos 184 millones que dice el informe de la UCO y a los países que se ha mandado. Afirma tener facturas, contratos e impuestos pagados con las sociedades que ha facturado esas intermediaciones. "Se demostrará que no es como dice el informe". Además, ha explicado que en sumario hay un gran número de errores, como por ejemplo el nombre del barco que tenían o que a algunos que son empresarios les han denominado como "narcotraficantes".

Para el empresario, este caso de hidrocarburos que se ha montado "en 6 meses" tiene como objetivo meterle en la cárcel y "quedarse callado en muchas de las cosas que he dicho y en muchas más que voy a decir". Respecto al sobre que buscaba el juez Pedraz por el que ordenó a la Guardia Civil registar domicilios suyos para ver si aparecía porque suponía que en él había información delicada y sensible, ha comentado que sí existe y que apunta a Pedro Sánchez.

Un sobre que ha tachado de "muy delicado" y que tratará directamente con Fiscalía y seguramente en el Tribunal Supremo y ha aprovechado la entrevista para pedir su dimisión "porque ya nadie le cree".

Por otro lado, Aldama ha señalado que están presentado "bastantes pruebas” donde, además, en la última declaración en el Supremo llegaron a manuscritos y expusieron un listado de las constructoras que habían ganado esas licitaciones “y, a colación, salió el actual ministro de Transportes y de Fomento diciendo que eso era incierto y salieron más de 4 obras”, por lo que “se está demostrando lo que he dicho”.