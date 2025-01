Tellado exige explicaciones tras las nuevas acusaciones de Aldama: "El Gobierno está finiquitado"

El diputado popular Miguel Tellado ha calificado de "extremadamente graves" las recientes declaraciones de Víctor de Aldama en el programa radiofónico 'Herrera en COPE'. Según Tellado, Aldama habría implicado directamente a varios altos cargos del Gobierno, incluidos el presidente Pedro Sánchez, su esposa Begoña Gómez y ministros como Torres, Montero y Marlaska, en una compleja trama de corrupción vinculada al rescate de Air Europa y otros escándalos relacionados.



"El Gobierno debe una explicación a todos los españoles de lo que está sucediendo. Creemos que la situación es extremadamente grave y no hay kilómetros suficientes para que Sánchez se esconda", declaró Tellado en el Congreso. El diputado acusó al presidente de eludir responsabilidades al encontrarse en Davos, Suiza, a 2.000 kilómetros de España, en pleno debate y votación del suplicatorio contra su exnúmero dos, José Luis Ábalos.



Este último está siendo investigado por el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades durante su etapa como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. "El número uno está a la fuga. Ha huido de España porque no quiere estar en su escaño mientras la Cámara decide si su mano derecha debe ser juzgada por el Supremo", denunció Tellado.



El caso, conocido mediáticamente como la 'trama Koldo', también se encuentra bajo la lupa de la Audiencia Nacional debido a la documentación aportada por Aldama. Según el testimonio del empresario, altos funcionarios y miembros del Gobierno habrían intervenido en decisiones irregulares que beneficiaron intereses privados.



"El Gobierno está finiquitado. Esta legislatura no da más de sí. Sánchez tiene una cita en los juzgados y debe explicar si las acusaciones de Aldama son ciertas", sentenció Tellado. La oposición ha pedido además la comparecencia pública inmediata del presidente para esclarecer los hechos y responder si, como afirma Aldama, las acusaciones están fundamentadas.