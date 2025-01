La declaración de Aldama tras ser detenido: "He pagado mis impuestos religiosamente"

Víctor de Aldama acabó el pasado mes de octubre sentado ante el juez Santiago Pedraz tras ser detenido por su presunta vinculación al fraude de los hidrocarburos. En un primer interrogatorio donde el expresidente del Zamora CF tiene que enfrentarse a las preguntas del fiscal anticorrupción, el empresario intenta defender su labor como intermediador de empresas y desvincularse de algunos de los movimientos de Claudio Rivas, que ya estaba en el punto de mira de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Yo tengo un contrato de intermediación y unas facturas que he cobrado y he pagado mis impuestos religiosamente de las empresas que he cobrado", llegó a asegurar el empresario ante las preguntas del fiscal. Lo que no subo verificar el investigado fueron las cantidades que recibió de cada empresa y detallar el concepto de dichos pagos.

Preguntado sobre su relación con Rivas y con las empresas de este, Aldama defendió que "el señor Claudio Rivas no está en ninguna de las empresas que usted me ha mencionado"; momento en el cual el fiscal le interrumpe para aclarar que su labor podría ubicarse en la sombra a través de testaferros.

Lo que sí quiso concretar el presunto comisionista es que compartía con él "temas inmobiliarios" y la compra y gestión de varios terrenos. Además, destacó que le parecía "una broma" que se le apropiase el "control real e indirecto de Villafuel". "Me parece una broma cuando yo no tengo nada que ver con Villafuel, no tengo una nómina de Villafuel. Si preguntan a cualquier empleado de Villafuel dirán que no me conocen. No entiendo", concluye.

