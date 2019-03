Cómo saber si debes dejar a tu pareja: las ocho señales claras de que tu relación no funciona

Si estás leyendo esto es porque algo anda mal con tu pareja. Quizá pienses que estás con la persona equivocada, que no sois compatibles y que, en definitiva, te equivocaste con la elección. A muchos nos ocurre.

También es probable que haya pasado el tiempo y que ni tú ni tu 'media naranja' seáis hoy las mismas personas que hace años. La gente evoluciona y va cambiando de aficiones, gustos y prioridades. Los individuos van atravesando etapas vitales y, de no hacerlo de la mano de su pareja, solo hay una opción: cortar la relación.

Cuando los problemas empiezan a aparecer mucha gente tiende a ser infiel a su pareja. La cobardía de afrontar los vaivenes marca una distancia irreparable que puede conducir a uno de los miembros (o a los dos) a una cama ajena.

Si todo esto te suena familiar y llevas pensando un tiempo que deberías dejar a tu pareja pero no lo tienes claro, a continuación te detallamos ocho señales claras de que has de hacerlo, y cuanto antes mejor:

1) Sientes que siempre llevas la razón

Está muy bien que a uno le den la razón de vez en cuando, pero cuando te dicen que sí a todo es porque algo falla. Si tu pareja calla y se postra sumisa ante ti, lo cual no es bueno, es porque quizá no la escuchas.

Si en cualquier discusión o intercambio de puntos de vista sientes que siempre acabas saliendo vencedor es un síntoma de que tu relación no atraviesa por su mejor momento o de que esa persona no es la indicada.

2) Discutís siempre por lo mismo

La convivencia y la confianza llevan unidas las discusiones. Es normal que de vez en cuando surjan encontronazos, de hecho lo contrario sería bastante raro. Lo que no es tan común es que las 'peleas' sean siempre por las mismas razones.

Hay parejas que tienen estancados problemas del pasado que no solucionaron a tiempo y los arrastran durante años. Eso crea un abismo entre los miembros, y a partir de ahí suelen surgir celos, desconfianzas y, cómo no, infidelidades.

No se puede meter la mierda debajo de la alfombra, lector. Si crees que tenéis algún asunto que no habéis resuelto y que siempre suele salir a relucir en vuestro día a día, hay dos opciones: o lo intentáis arreglar de una vez por todas o rompéis.

3) Aburrimiento sexual

El aburrimiento en la cama es otro factor de que no estás con la pareja idónea. Es cierto que las personas van pasando por diferentes etapas de maduración sexual a lo largo de su vida, pero también lo es que si un miembro no se siente satisfecho en la cama acabará por sucumbir en brazos de otro individuo o se frustrará.

Mucha gente comienza a salir con alguien que no le llena del todo (y no seas malpensado) en la cama con la esperanza de que cambiará con el tiempo. "Fulanito es muy aburrido, solo le gusta el misionero, pero confío en que con el tiempo..." o "el sexo oral es mi favorito pero mi pareja aún no me lo practica con regularidad" son algunas de las esperanzas más frecuentes.

Créenos: si tu amorcito te aburre durante los primeros meses de pasión, no va a cambiar. Y si de pronto cambia y mejora, es porque sin duda se ha echado un amante.

4) Te valoras más a ti mismo

Dicen que uno ha encontrado a la persona de sus sueños cuando la antepone a sí mismo. Si eso no te ocurre, es que no estás con la pareja ideal para ti. Puede que la quieras mucho pero que no estés enamorado.

Si crees que eres mucho mejor que tu pareja e incluso piensas que mereces algo mejor, sin duda debes salir de ahí cuanto antes. Por ti y por tu amorcito, pues ese sentimiento de superioridad se lo acabarás trasladando directa o indirectamente, lo que puede acabar mermando su autoestima.

5) Hacéis pocos planes juntos

Con jornadas laborales tan largas y con tantas amistades es normal que sea difícil hacer planes con la pareja, sobre todo cuando ambos no comparten los mismos grupos o aficiones. No obstante, hay que saber priorizar.

Si tu amor o tú sentís que no pasáis tiempo juntos es probable que no os queráis lo suficiente, ya que las personas que están enamoradas mueven cielo y tierra por estar con su pareja el máximo tiempo posible.

No tienes reparos o problemas en cancelar planes acordados con tu pareja, pero te da mucho palo hacerlo con tus amigos. En ese caso, es más que probable que esa persona no sea tu prioridad. Debes dejarla.

6) Hay cosas que querrías cambiar de él o ella

Juzgar no es buena idea, y menos aún esperar que alguien cambie con el tiempo. Cuando uno está enamorado suele ver a la otra persona como un ser perfecto, y los fallos son adorables.

Puede que no te gusten ciertas cosas de tu amor, pero lo amas de todos modos. Si no te sucede y no paras de ver fallos o cosas que cambiar, esa persona no es para ti (ni tú para ella).

7) No hablas en plural

Cuando estás en una relación sana, debes sentirte parte de un equipo. Si sigues pensando en "yo" frente a "nosotros" es posible que tengas un problema.

Los expertos en relaciones de pareja aseguran que una de las señales de que estás con la persona indicada es utilizar el plural mayestático con asiduidad cuando te refieres a tu pareja. Si no es así, huye.

8) Te planteas alternativas

Estás bien en tu relación, pero cuando conoces a una persona que te atrae no puedes evitar sentir atracción por ella, imaginar cómo será en la cama o incluso pensar cómo sería un futuro con ella. Si siempre estás buscando o planteándote alternativas es porque no estás con la persona indicada.

Cuéntanos, lector. ¿Vas a dejar a tu pareja? ¿O te van a dejar a ti?