Cómo saber si tu pareja te va a poner los cuernos: 25 señales claras de infidelidad

Persona precavida vale por dos, lector. Si sospechas que tu amorcín te va a poner los cuernos, o simplemente quieres elegir una pareja y tener seguro que las posibilidades de que sea infiel sean pocas, sigue leyendo.

Hay determinados antecedentes en la vida de todo hombre y mujer y comportamientos que indican que está a punto de meterse en alguna cama ajena cuando aún tiene pareja. Hemos reunido las 25 señales más comunes que denotan infidelidad:

Ha cambiado de hábitos. Sale temprano de casa y vuelve tarde. Tiene muchos viajes de negocios. Ausencias extrañas de vacaciones o eventos familiares. Horas extras excesivas en su trabajo. Gastos inexplicables. Cuentas secretas (Instagram, correo electrónico) Tarjetas de crédito ocultas. Aseo adicional y diferente. Olor de otra persona. Compra regalos que no has visto. De repente compra preservativos o píldoras diferentes. Se apunta al gimnasio. Llamadas perdidas de un número desconocido. Mensajes de texto codificados o secretos. Menos sexo. Evasividad o actitud defensiva. Mentiras obvias. Está a la defensiva o tiene mal genio Ha adelgazado. Ha sido infiel con anterioridad. Estallidos de cólera. Critica lo que haces. Odia vuestra rutina. Cambia de estilo de vestir.

Microinfieles, la infidelidad antes del sexo

Si detectas en tu pareja, al menos, diez señales de las antes destacadas, ten claro que al menos microinfiel está siendo. Es el paso previo a la infidelidad carnal.

Las microinfidelidades "son una serie de acciones aparentemente irrelevantes que indican que la persona está emocionalmente o físicamente enfocada en alguien fuera de su relación", relata la psicóloga Melanie Schilling a 'The Daily Mail'.

Si tu churri está tonteando con alguien por WhastApp o Twitter, se viste de forma especial para esa persona o está intentando adelgazar para impresionarla, no está siendo infiel como tal, pero sí está a un paso de ponerte los cuernos.

Dejar el móvil boca abajo, estar enfadado con tu pareja o detestar la rutina que antes llevabais, son señal señales inequívocas, señala Schilling, de que está llevando a cabo un "coqueteo encubierto", algo que para muchas personas ya es motivo para romper la relación.

Aunque es natural sentirse atraído por otras personas, lo que separa la picaresca de la microinfidelidad es su secretismo. Si alguien oculta algo a su pareja, es porque sabe que está haciendo algo "mal".

Si crees que tu pareja te es infiel, no lo dudes: déjala. No puedes vivir eternamente con la duda. Además, si no confías en ella, ya no hay nada que hacer. Si finalmente das el paso y quieres volver al mercado del amor, AQUÍ te contamos cómo está la cosa.

¿Crees que tu pareja te es infiel? ¿Eres tú el que pone cuernos?